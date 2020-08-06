Священномученик Николай Понгильский родился в 1879 году в селе Каряево Угличского уезда Ярославской губернии в семье священника Николая Понгильского. Его старший брат — протоиерей Флегонт Николаевич Понгильский (1871−1942) также претерпел мученическую кончину и прославлен в лике святых Новомучеников Российских.

По окончании Ярославской Духовной Семинарии Николай Николаевич принял священный сан и служил полковым священником в Русской армии. Революция застала его в должности благочинного города Рыбинска Ивановской Промышленной области. Там его и арестовали в сентябре 1929 года. При аресте у отца Николая была изъята его переписка с епископом Рыбинским Вениамином (Воскресенским), так как отец Николай поддерживал владыку в ссылке, посылая ему деньги.

Особое Совещание при Коллегии ОГПУ СССР приговорило отца Николая Понгильского в числе множества других священников, проходящих по групповому делу духовенства Ивановской области, к 5 годам заключения. Этот срок отец Николай отбывал в Сибирских лагерях.

Освободившись через 5 лет, отец Николай получил место служения в селе Большое Титовское, в Христорождественской церкви на окраине села. Ничего не имея, он жил на квартире у прихожанки храма одинокой пожилой женщины. В той же квартире временно были поселены две комсомолки-колхозницы, присланные на строительство дороги Ярославль-Рыбинск. В беседе с ними отец Николай имел неосторожность что-то сказать в шутку, а также упомянул фамилию Троцкого. На следующий день его вызвали в сельсовет, где священник был предупреждён о недопустимости подобных разговоров. Может быть, этим бы всё и обошлось, но уполномоченный сельсовета сделал доклад в Тутаевский районный отдел НКВД, и в 1940 году священник вновь был арестован. На этот раз ему дали 10 лет. Отец Николай был обвинён в «восхвалении старого царского строя и контрреволюционеров, клевете на руководителей ВКП (б) и советского правительства, агитации против мероприятий советской власти». Признав неудачность и неуместность своей шутки и упоминания имени Троцкого, священник отверг обвинения в контрреволюционной деятельности. В 1941 году отец Николай написал жалобу, в которой указал на суровость приговора, ставшего следствием только одного разговора, «носившего семейный шуточный характер». Жалоба была оставлена без ответа. Через год священномученик Николай Понгильский умер в лагере № 3 г. Ярославля.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Собор новомучеников и исповедников российских

http://azbyka.ru/days/sv-nikolaj-pongilskij