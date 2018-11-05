Священномученик Николай родился 1 сентября 1876 в селе Лекма Слободского уезда Вятской губернии в семье псаломщика Владимира Агафоникова и был назван в честь Николая Чудотворца.

«По смерти последнего сынка, младенца Иоанна, — писал впоследствии отец Николай в своих воспоминаниях, — моя дорогая мамаша дала обещание святителю Николаю Чудотворцу (Великорецкому), что если по молитвам его перед Господом у неё будет сын, то она посвящает его ему, называя его именем, когда бы он ни родился, и при первом удобном случае отправляется на место явления его святой иконы на Великую реку и там служит благодарственный молебен…

Жизнь текла мирно, спокойно, хотя и бедно, но жизнерадостно и часто, часто озарялась… идиллиями незабвенных певческих сумерек, этих первых наших дорогих музыкально-певческих дошкольных материнских уроков.

Таким образом, мы росли в церковной и музыкально-певческой атмосфере с самого раннего возраста, чем постепенно облагораживались наши сердца, смягчались наши души, которые могли загрубеть под влиянием бедной жизни, грубой деревенской среды и нелегких вообще условий нашей жизни.

Лет пяти с половиной-шести я, сначала с матерью, стал вставать на клирос и пел с нею, обычно в унисон, своим звонким дискантом, но с течением времени я уже один, самостоятельно, настолько привык к церковному пению, что отлично подпевал на все гласы все церковные песнопения, кроме разве ирмосов, причем, конечно, не знал еще смысла и перевода по-русски многих молитв… Годов семи уже… я читал часы, а затем шестопсалмие, отлично знал пономарское дело, и можно было действительно про меня сказать известной скороговоркой: «нашего пономаря не перепономаривать стать», и всё это церковное дело для меня с ранних лет было стихией.

Бывало, раным-рано поднимался я в праздники вместе с родителями часов в 5−6 утра, чтобы вовремя успеть к началу утрени и подготовить кадило и всё прочее, чтобы с первым же ударом колокола всё было готово — и у отца на клиросе, и у меня в пономарской. К восьми годам я настолько изощрился в чтении, пении и пономарстве церковном, что был настоящим церковником и предметом внимания и удивления молящихся".

Вскоре семья псаломщика Владимира Агафоникова переехала в село Медяны, находившееся неподалеку от Лекмы. Отслужив молебен Господу, Матери Божией, святителю Николаю Чудотворцу, покровителям просвещения равноапостольным Мефодию и Кириллу, преподобному Сергию Радонежскому, святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову и пророку Науму, родители отдали отрока Николая, которому было тогда семь лет, в первый класс Медянского мужского земского начального училища.

В 1887 году Николай поступил в Вятское Духовное училище, по его окончании — в Вятскую Духовную семинарию, в которой завершил образование в 1897 году и поступил псаломщиком в Никольский собор города Слободского Вятской губернии. В 1899 году Николай Владимирович женился на дочери священника Василия Федорова Нине и в том же году был рукоположен во священника ко храму в селе Загарье Вятского уезда. Здесь он прослужил семнадцать лет, став для крестьян любимым и уважаемым пастырем, помогая им в вопросах не только духовных, но и практических, зачастую являясь для них щедрым благотворителем. В 1910 году священник был назначен заведующим Загарской церковноприходской школой.

В 1916 году отец Николай по избранию был определён наблюдателем церковноприходских школ Вятского уезда. В 1917 году назначен священником при Вятском женском монастыре, где прослужил до февраля 1923 года, когда был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности, которая, по мнению советских властей, заключалась в противодействии обновленцам. После нескольких месяцев нахождения в заключении отец Николай был освобождён и направлен священноначалием настоятелем Царево-Константиновской церкви в городе Вятке с возведением в сан протоиерея.

В 1926 году временно управляющий Вятской епархией епископ Виктор (Островидов) незаслуженно заподозрил отца Николая в сочувствии к обновленцам, и тот вынужден был покинуть епархию. «Тяжело… жить на свете, когда своя своих не познают и бьют», — писал он по этому поводу родным.

В декабре 1927 года протоиерей Николай был назначен в храм в селе Ворсино Подольского района Московской области, а в 1928 году — в Покровский храм в селе Ерино того же района, где он прослужил до своего ареста. В 1930 году протоиерей Николай был назначен настоятелем храма и благочинным Подольского округа, в 1933 году награжден митрой.

Открывшаяся в 1937 году новая волна массовых гонений коммунистической власти на Русскую православную церковь не обошла стороной и отца Николая Агафоникова. Готовясь к аресту исповедника, сотрудники НКВД 15−16 сентября 1937 года допросили свидетелей, знавших отца Николая.

Один из них, крестьянин, показал: «В мае 1937 года я шёл из деревни Сальково и на реке Пахре со мной повстречался Агафоников, который, остановив меня, высказал мне свои контрреволюционные убеждения о жизни при советской власти, сказав следующее: „Ну как, всё так же живёшь, маешься при советской власти? До чего дожили, ничего нет — ни хлеба, ни денег нет, приходится перебиваться. Хорошо, что есть ещё люди, которые помогают нам, а то хоть помирай с голоду“. Зимой 1937 года в феврале я ходил в церковь и зашёл в сторожку погреться. В сторожке живет Николай Агафоников. Точно сейчас не помню, с чего у нас начался разговор, но помню, что коснулся он судебного процесса над врагами народа — троцкистами. Агафоников по этому поводу сказал: „Это не наше дело вмешиваться и обсуждать эти дела. Кто что делает, за то он и отвечает, а наше дело сторона“. Кроме того, Агафоников, когда говорил проповедь в церкви, обращал внимание верующих на то, что воспитание в настоящее время развращает детей, и советовал принять меры, чтобы воспитывали детей».

Другой свидетель, Подузов, псаломщик в храме, где служил отец Николай, сам к тому времени арестованный, показал: «Мне известно, что при встречах Александра Агафоникова и его брата Николая Агафоникова у них завязывались беседы на разные темы и они неоднократно касались вопроса о существующем строе и высказывали свои антисоветские взгляды о плохой жизни при советской власти. Так, весной или зимой, примерно в феврале 1937 года, я, зайдя на квартиру к Николаю Агафоникову, застал там сидящим Александра Агафоникова. Точно сейчас не помню, при каких обстоятельствах зашёл разговор, но помню, что Николай Агафоников сказал о том, что сейчас, при советской власти, тяжело жить, раньше мы были всем обеспечены, жили сытно, а теперь, при советской власти, приходится во всём себе отказывать. Александр Агафоников с доводами соглашался, поддакивал, что жизнь при советской власти очень тяжела и раньше всем лучше жилось».

Спустя месяц у чекистов дошли руки и до протоиерея Николая. Он был арестован 16 октября 1937 года и заключён в тюрьму в городе Серпухове. В тот же день отца Николая допросили.

— С кем вы имеете общение из служителей культа в Подольском районе? — спросил следователь.

— Как благочинный, общаюсь по службе со всеми священниками Подольского района, близких же отношений ни с кем не имел.

— Следствием установлено, что вы в феврале 1937 года в присутствии Подузова вели со своим братом контрреволюционные разговоры о плохой жизни при советской власти, высказывая враждебные взгляды на советскую власть. Признаёте ли вы себя виновным?

— Контрреволюционных разговоров я не вёл, но, действительно, я говорил брату о том, что советская власть в принципе смотрит на духовенство как на контрреволюционеров, говорил, что раньше мы жили лучше, обеспеченней, чем сейчас. Враждебных взглядов на советскую власть я не высказывал.

— В феврале 1937 года вы в своем доме среди верующих вели пораженческую контрреволюционную агитацию, притупляя бдительность граждан в отношении врагов народа. Признаёте ли вы себя виновным?

— Контрреволюционной агитации в отношении судебного процесса над врагами народа я не вёл, — наоборот, среди верующих возмущался поступками врагов народа.

— Следствием установлено, что вы вели среди населения контрреволюционную агитацию. Признаёте ли вы себя виновным?

— Не признаю и виновность отрицаю.

Это был последний ответ священника. 3 ноября тройка НКВД приговорила отца Николая к расстрелу. Протоиерей Николай Агафоников был расстрелян 5 ноября 1937 года и погребён в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Сентябрь-Октябрь». Тверь, 2003 год, стр. 184−190.