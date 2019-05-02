Священномученик Виктор, епископ Глазовский и Воткинский (в миру Константин Александрович Островидов) родился 20 мая 1875 г. в семье псаломщика Троицкой церкви села Золотого Камышинского уезда Саратовской губернии. Закончил Камышинское духовное училище. Затем, в 1899 г. — Саратовскую Духовную семинарию. В том же году поступил в Казанскую Духовную академию. По окончании академии был удостоен степени кандидата богословия с правом преподавания в Духовной семинарии. В 1903 г. Константин Александрович был пострижен в мантию с именем Виктор, рукоположен во иеромонаха и назначен в город Хвалынск настоятелем Свято-Троицкого общежительного подворья Саратовского Спасо-Преображенского монастыря. Чувашские селения были разбросаны по всей обширной Саратовской епархии. Для успешной постановки миссионерского дела и наблюдения за деятельностью устроенных миссионерским обществом школ было признано необходимым учредить должность разъездного миссионера. Эта должность предназначалась для иеромонаха Виктора, который к этому времени уже фактически её исполнял.

В 1905 г. иеромонах Виктор был зачислен в состав Иерусалимской Духовной Миссии, где прослужил до 1908 г. 13 января 1909 г. он был назначен инспектором Архангельского духовного училища. Не чувствуя призвания к духовно-учебной службе отец Виктор подал прошение об увольнении его от должности инспектора духовного училища для поступления в число братии Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, которое было удовлетворено 15 октября 1909 г.

22 ноября 1910 г. иеромонах Виктор был назначен настоятелем Зеленецкого Свято-Троицкого монастыря Санкт-Петербургской епархии с возведением в сан архимандрита. В сентябре 1918 г. архимандрит Виктор был назначен наместником Александро-Невской Лавры в Петрограде. Но прослужил здесь недолго.

Вновь установленные викариатства Русской Православной Церкви требовали поставления новых архиереев из числа образованных, ревностных и опытных пастырей, и через год, в декабре 1919 г. архимандрит Виктор был хиротонисан во епископа Уржумского, викария Вятской епархии. Прибыв в январе 1920 г. в Вятскую епархию, он со всем тщанием и ревностью приступил к исполнению своих архипастырских обязанностей. Безбожным властям не понравилось столь ревностное отношение к вере и Церкви и епископ Виктор был арестован и приговорён к лишению свободы до окончания войны с Польшей. Власти продержали Владыку в заключении пять месяцев.

В 1921 г. преосвященный Виктор был назначен епископом Глазовским, викарием Вятской епархии, с местом жительства в Вятском Трифоновом монастыре на правах настоятеля. Весной 1922 г. было создано и поддержано советскими властями обновленческое движение, направленное на разрушение Церкви.

В мае 1922 г. во Владимире был арестован епископ Вятский Павел (Борисовский), и временно в права исполняющего обязанности управляющего Вятской епархией вступил владыка Виктор. Это было время, когда обновленцы пытались захватить церковную власть в епархии или хотя бы добиться нейтрального отношения епархиальных архиереев к себе. 30 июня 1922 г. Центральный организационный комитет «Живой церкви» послал в Вятскую епархию телеграмму с требованием организовать местные группы «Живой церкви». Епископ Павел ознакомил с телеграммой преосвященного Виктора и благочинных. После отказа принять живоцерковников (а владыка Виктор к тому же разослал воззвание против обновленцев) епископы Павел и Виктор и с ними несколько священников были арестованы. Вятское ГПУ сочло, что дело имеет важное значение, и, учитывая популярность епископа Виктора в Вятке, решило отправить обвиняемых в Москву в Бутырскую тюрьму. 23 февраля 1923 г. епископы Павел и Виктор были приговорены к трём годам ссылки. Местом ссылки для владыки Виктора стал Нарымский край Томской области. Срок ссылки закончился 23 февраля 1926 г., и ссыльным архиереям было разрешено вернуться в Вятскую епархию. За время их ссылки епархия пришла в плачевное состояние. Прибывшие в епархию архиереи сразу же принялись за восстановление разрушенного епархиального управления, почти в каждой проповеди они разъясняли верующим о пагубности обновленческого раскола. Обеспокоенные обновленцы потребовали от архиереев прекратить свою деятельность против них. Архиереи не уступили обновленческим угрозам и отказались вести с ними переговоры. Епископ Виктор был вновь арестован. Его обвинили в том, что он содействовал и помогал архиепископу Павлу в его мероприятиях и произносил проповеди, которые, по мнению властей, имели контрреволюционное содержание.

Особое Совещание при Коллегии ОГПУ от 20 августа 1926 г. постановило лишить их права проживания в Москве и ряде других городов и соответствующих губерний с прикреплением к определённому месту жительства сроком на три года. Епископ Виктор выбрал для отбывания новой ссылки Глазов Вотской автономной области. Во время своего краткого пребывания в Москве после освобождения из тюрьмы Владыка встретился с заместителем Местоблюстителя митрополитом Сергием (Страгородским) и в соответствии со своим местом ссылки был назначен епископом Ижевским и Воткинским, временно управляющим Вятской епархией. В 1927 г. владыка Виктор отказался признавать Декларацию Заместителя Патриаршего местолюстителя митрополита Сергия, предусматривавшую далеко идущие уступки властям. Он обратился к митрополиту с просьбой пересмотреть свою позицию, но в ответ был перемещён на должность епископа Шадринского, викария Екатеринбургской епархии. Нового назначения владыка Виктор не принял.

В декабре 1927 г. он обратился с «Письмом к ближним», в котором называл Декларацию явной «изменой Истине» и предупредил паству, что если подписавшие воззвание не покаются, то «надо беречь себя от общения с ними». В том же месяце Духовное управление Воткинской епископии приняло постановление о прекращении епархией молитвенно-канонического общения с митрополитом Сергием (Страгородским) и единомышленными ему епископами, как предавшими Церковь Божию на поругание, впредь до их раскаяния и отречения от Декларации. Это постановление было утверждено епископом Виктором. 23 декабря 1927 г. Владыка Виктор был запрещён в служении Синодом митрополита Сергия, но запрещения не признал. Сторонники митрополита Сергия называли движение, возглавлявшееся епископом Виктором, «викторианским расколом».

4 апреля 1928 г. исповедник был арестован в Глазове и приговорён к трём годам заключения. Перед отправкой в лагерь он передал свои приходы в управление епископу Гдовскому Димитрию (Любимову), одному из ближайших соратников митрополита Иосифа (Петровых).

С июля 1928 г. владыка Виктор находился в заключении в Соловецком лагере особого назначения. Участвовал в тайных богослужениях вместе с другими «катакомбными» епископами и священниками, находившимися в заключении. Среди них были епископы Нектарий (Трезвинский), Иларион (Бельский), Максим (Жижиленко). Весной 1930 г. епископа Виктора перевели на материк (командировка Май-Губа). Информация о том, что, будучи на Соловках, он примирился с митрополитом Сергием, не подтверждается источниками.

10 апреля 1931 г. владыка был приговорён к ссылке в Северный край на три года. Жил в деревне Караванная вблизи райцентра Усть-Цильма Республики Коми. 13 декабря 1932 г. он был арестован в ссылке и 10 мая 1933 г. вновь приговорён к трём годам ссылки — в тот же Усть-Цилемский район, в отдалённое село Нерицу. Там владыка тяжело заболел менингитом и 2 мая 1934 года скончался.

Прославлен в лике святых Архиерейским Собором Русской Зарубежной Церкви в 1981 г.

1 июля 1997 г. святые мощи Владыки были обретены нетленными на кладбище села Нерица, несмотря на 63-летнее пребывание их в болотистой почве. C 2005 г. мощи находятся в Спасо-Преображенском женском монастыре Вятки.

Священномученик Виктор прославлен в лике новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Храм во имя мученика Виктора (Островидова) есть в селе Вотча Республики Коми. На его первой кафедре в городе Уржуме Кировской области, по благословению митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа (Чепиля) устроена часовня, посвящённая священноисповеднику Виктору, первому епископу Уржумскому. Часовня устроена в честь 90-летия пребывания святого на кафедре и начала его исповеднического подвига.

http://martyr-spb.ru/martyr/1564