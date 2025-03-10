Священномученик Николай родился в 1895 году в селе Выползово Курмышского уезда Симбирской губернии (ныне Порецкого района Чувашии) в семье диакона Димитрия Троицкого.

Окончив Симбирскую Духовную Семинарию в 1918 году по первому разряду, Николай некоторое время служил учителем сельской школы. В 1920 году был рукоположен во священника к селу Сабаево (ныне Мордовия). За безупречное служение он был награжден в 1920 набедренником, в 1922 году за усердную пастырскую деятельность — скуфьей, в 1924 — камилавкой, в 1928 — наперсным крестом.

Служа в селе Сабаево в январе 1929 года священник был осужден по статье 61 за неуплату налогов к лишению свободы и некоторое время отбывал срок наказания. После освобождения — с 1930 года отец Николай перешёл служить в село Семёновское Порецкого района Чувашской АССР, а в 1933 — в село Малое Чурашево Ядринского района.

В 1935 году отец Николай был возведён в протоиерея. Тогда же власти хотели привлечь его к общественным работам, на что священник написал заявление в сельсовет: «Прошу разъяснить в силе или изменено распоряжение ВЦИК № 247 (от 1930 года) — что отправка служителей культа на лесозаготовки, дорожное строительство или иные общественные работы не допускается. В прошлом году на основании данной справки председателем сельсовета я был освобождён».

По просьбе церковного совета был отменён наложенный ранее запрет на колокольный звон. Часто отец Николай просил разрешение у сельсовета на хождение по селу со святой водой в праздник Крещения и в другие праздники.

29 ноября 1937 года протоиерей Николай Троицкий был подвергнут обыску, аресту и заключению в тюрьме города Ядрин ЧАССР. Судя по протоколам, его допрашивали 30 ноября, 13 декабря 1937 года и 14 января 1938 года. На всех допросах обвиняемый священник виновным себя не признал.

На допросе, состоявшемся 13 декабря следователь спросил:

— Признаёте ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении по статье 58−10 части 1 Уголовного Кодекса РСФСР в том, что вы, имея недовольство существующим строем, ведёте среди населения контрреволюционную агитацию?

— В предъявленном мне обвинении по статье 58 пункта 10 части 1 виновным себя не признаю и поясняю, что я среди населения никогда и ни с кем контрреволюционной агитации не вёл.

— Следствием достаточно установлено, что вы среди населения ведёте контрреволюционную агитацию против соввласти, поэтому следствие требует от вас чистосердечного признания.

— Повторяю, что я среди населения никогда со дня революции против соввласти агитацию не вёл, это показываю чистосердечно. Это если следствием установлено свидетельскими показаниями, то прошу произвести очные ставки.

И на другом допросе следователь требовал от исповедника признания в возведённых на него обвинениях в антисоветской деятельности, но не добился своего:

— Следствию известно, что вы находясь на свободе имели тесную связь с попом из села Нижние Мочары Даниловым Ефимом Даниловичем и с последним вели совместную борьбу с соввластью. Следствие по этому вопросу требует от вас правдивого показания.

— Попа Данилова Ефима Даниловича я, конечно, знаю, он сам Данилов происходит из села Нижние Мочары до самого закрытия Никольской церкви в Красночетайском районе он служил священником этой церкви, с 1935 года, то есть с момента закрытия этой церкви Данилов проживает в Нижних Мочарах не имея никакой определенной занятости. Я не скрываю, что Данилов, после закрытия Никольской церкви изредка посещал Мало-Чурашевскую церковь, где я сам служил. Как и все верующие, Данилов приходил, молился и уходил, я с ним даже ни в какие разговоры не вступал. Имеющиеся Ваше сведение о том, что я с Даниловым имею связь в контрреволюционных целях я не подтверждаю, я с Даниловым никакой связи не имею.

Были найдены лжесвидетели из числа колхозников соседней деревни. Один из них в ответ на вопрос следователя, не ведёт ли Троицкий среди населения контрреволюционную агитацию против проводимых мероприятий, заявил:

— Поп Троицкий среди населения в особенности среди единоличников ведёт агитацию против колхозного строительства, каковая очень влияет на колхозников. Осенью сего года, месяц и число не помню, поп Троицкий был у нас в деревне, с которым я встретился на улице и задал ему вопрос: «Где и у кого он был?» на это он мне ничего не сказал, потом я задал другой вопрос, как он проживает и посещают ли его церковь верующие и есть ли доходы, на это он иронически мне ответил: «Да, немного посещают, доходы конечно небольшие, но всё же можно жить, в большинстве посещают только единоличники, а колхозников мало, их видимо не пускают правления колхозов, если бы не колхоз, то бы все посещали, но придёт время, всё равно все пойдут за нами, так как без религии трудно будет населению жить, ибо она создана веками и святая церковь должна существовать».

12 и 13 января состоялись очные ставки с двумя лжесвидетелями, на которых отец Николай на заданный следователем вопрос, подтверждает ли обвиняемый показания свидетелей отвечал:

— Нет, не подтверждаю, и считаю показания ложными, я никогда среди населения агитацию не вёл. Повторяю, что такого случая с моей стороны никогда не было. Я такие слова никогда и ни перед кем не говорил. Это чистая ложь со стороны свидетелей.

18 января следствие было окончено и 1 февраля было предъявлено обвинительное заключение. 13 февраля исполняющий обязанности заместителя прокурора по Спецделам ЧАССР ознакомившись с делом нашёл, «что дело расследовано с достаточной полнотой, преступление доказано и квалифицировано правильно, обвинительное заключение составлено в соответствии с обстоятельством дела и все процессуальные требования соблюдены и потому постановил обвинительное заключение утвердить и дело направить в Спецколлегию Верховного Суда ЧАССР для судебного рассмотрения».

6 мая 1938 года состоялось закрытое судебное заседание Спецколлегии Верховного Суда Чувашской АССР в городе Ядрин, которое вынесло приговор отцу Николаю Троицкому по статье 58 пункта 10 части 1 — 10 лет лишения свободы. Поданную кассационную жалобу о пересмотре приговора Спецколлегия Верховного Суда РСФСР оставила без удовлетворения.

Протоиерей Николай был направлен этапом в Алатырский концлагерь в Чувашии, в котором в те годы находилось более 4 тысяч заключённых, страдающих от постоянного недоедания и болезней при отсутствии каких либо лекарств. Среди них было не мало духовенства, монашествующих и мирян. К примеру, свя­щен­но­му­че­ник Ди­мит­рий Вос­кре­сен­ский — умер 22 мая 1938 го­да, пре­по­доб­но­му­че­ник Иг­на­тий (Ле­бе­дев) — умер 11 сен­тяб­ря 1938 го­да, пре­по­доб­но­му­че­ни­ца Та­ма­ра (Сат­си) — умер­ла 1 мая 1941 го­да, свя­щен­но­му­че­ник Ми­ха­ил Сам­со­нов — умер 28 ян­ва­ря 1942 го­да и другие. Известно, что ве­ру­ю­щие за­клю­чён­ные при­ча­ща­лись Свя­ты­ми Да­ра­ми, привозимыми близкими или полученные в по­сыл­ках.

Пробыв почти 3 года в Алатырской колонии, в марте 1941 года отец Николай был этапирован по наряду ГУЛАГа на строительство Байкало-Амурской магистрали. Отбывая срок в Свободненском отделении БАМЛага протоиерей Николай скончался 10 марта 1945 года и был погребён в безвестной могиле.

Примерно в 1947−48 годах из этого лагеря вернулась женщина, которая рассказала о последних днях отца Николая Троицкого. В лагере они встретились и узнали, что оба из Чувашии. Тогда договорились, кто первый освободится навестит родных другого. Отца Николая уже освободили, но он сильно заболел горлом, так что не смог выйти из лагеря и, проболев неделю умер. «Вы не переживайте — добавила женщина — похоронила его, как положено в гробу — по-христиански».

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 15 апреля 2008 г.

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