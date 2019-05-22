Священномученик Димитрий родился 7 сентября 1869 года в селе Урусово Алатырского уезда Симбирской губернии (ныне Мордовской Республики) в семье священника Василия Воскресенского.

В 1875 году, когда Дмитрию было 6 лет, при родах умерла его мать — супруга отца Василия Анна Ивановна. Его отцу пришлось одному поднимать шестерых малых детей. Сам отец Василий в 1907 году причащал больного тифом крестьянина и, заразившись от него, умер.

В 1891 году Дмитрий Васильевич окончил Симбирскую Духовную Семинарию по второму разряду и был зачислен учителем церковно-приходской школы в село Урусово. В 1892 году он был определён псаломщиком к храму того же села, а в 1895 году рукоположен во священники к храму села Полибино Алатырского уезда. В 1902 году священник Дмитрий был перемещён в село Новые Монадыши Ардатовского уезда. Служил здесь отец Дмитрий с 1908 по 1911 годы, состоял членом благочиннического совета, а в 1911 году был назначен в церковь святителя Николая Чудотворца села Анастасово Курмышского уезда, в котором прослужил 26 лет до своего ареста. В 1905 году батюшка был награждён набедренником, в 1916 — камилавкой, в 1922 году — возведён в сан протоиерея и награждён наперсным крестом. В семье отца Дмитрия было пятеро детей: Борис, Ольга, Александра, Николай, Василий

Первый раз отец Дмитрий был арестован в начале 1930-х годов и содержался под арестом в районном отделении НКВД в селе Тёплый Стан (ныне Сеченово Нижегородской области) С собой он успел взять фотографию сына, где тот снят красноармейцем в будёновке. С кем-то ему удалось передать из заключения эту фотографию дочери Ольге, на обороте — надпись карандашом второпях: «Здравствуй, Лелечка, пожалуйста, зайди ко мне поговорить. Меня сейчас бьют НКВД. Время утеряно. Тёплый Стан». Вскоре отец Дмитрий был освобождён. В этот раз он осуждён не был, вернулся на приход.

В 1934 году сельсовет оштрафовал отца Дмитрия на 400 рублей «за незаконное совершение молебнов», на что отец Дмитрий написал жалобу в Комиссию по вопросам культа при Президиуме ЦИКа ЧАССР.

«15 мая у меня в приходе были похороны; покойницу, как у нас заведено, я провожал только из дому до церкви для отпевания. После же отпевания провожать покойников на могилу у нас не принято и на кладбище я уже второй год не был. Но на второй день после этого, я к своему удивлению и всех верующих, получил прилагаемую выпись из протокола Анастасовского сельсовета. Я тут же на неё послал отношение, что я на могилах никаких молебствий о дожде не совершал и даже там не был, что подтвердят все верующие, и потому считаю этот штраф незаконным. Этим дело не кончилось. Вечером того же дня от председателя сельсовета получаю 2-ю бумагу, (при сем же прилагаемую). А потом через несколько дней уже поздним вечером председатель сельсовета вызывает в совет и грубо опять требует с меня уплаты штрафа. На мои же слова, что этот штраф считаю незаконным, так как сие обвинение меня в молебствиях на кладбищах составляет явную ложь, он при находящихся тут лицах стал бранить меня самыми площадными матерными словами. Не получая от меня этого штрафа, 31 мая сельсовет прислал уже новый налог — 3000 яиц. По поводу этого налога считаю нужным сказать: с хозяйством я не связан, птицы не имею и никакими хождениями по домам и сборами яиц, как они пишут в прилагаемой выписи из постановления, — не занимаюсь, тем более, молебнами на храмовый праздник в честь Святителя Николая не ходил, так как не разрешили. Это, опять, подтвердят все верующие. И потому прошу комиссию защитить меня от этих незаконных штрафов и налогов деньгами и яйцами.

При сем прилагаю 2 бумаги наложения на меня штрафа 400 рублей и 1 бумагу о наложении на меня 3000 яиц и 10 рублей сбора.

Священник села Анастасово Дмитрий Воскресенский, 1 июня 34 года.

Ответ прошу прислать непосредственно на моё имя — Сельский Исполком нам Ваше постановление не объявит".

Видимо, подобную жалобу отец Дмитрий написал и в Москву — в постоянную Комиссию по вопросам культов при ЦИКе, которая и отменила решение о штрафе.

Священномученик Димитрий Воскресенский с семьёй

Продолжая служение перед святым престолом протоиерей Дмитрий был арестован 21 октября 1937 года и заключён в Алатырскую тюрьму.

На допросе, состоявшемся на следующий день следователь потребовал от исповедника сведений об его связях с духовенством:

— Следствию известно, что вы имеете тесную связь со священниками Храмцовым, Гришиным, Покровским. Следствие вам предлагает рассказать — в чём конкретно эта связь выражается?

— В отношении связи — с этими священниками я совершенно уже не виделся примерно года два, это всё ложь.

— Следствию известно, что вы в августе 1937 года встречались в гостях с троцкистом Родионовым, ныне арестованным по линии НКВД, где также принимала участие дочь помещика Брандт-Панова, ныне Прохорова Елизавета, следствие предлагает вам рассказать правду.

— С Родионовым я в этом году не встречался, это ложь.

— Следствие напоминает вам, что вы с Родионовым в августе месяце виделись. На что имеется материал сельсовета. Скажите правду.

— Это совершенно неверно, сельсовет нагло врёт.

— Следствию известно о том, что во время закрытия Вашей церкви, Вы с церковным советом подговаривали поднять массу на бунт. В то же время Вы обвиняли Митрополита Сергия за то, что он признал соввласть, скажите, признаете ли Вы это?

— Этого я признать не могу, хотя церковь, верно, закрывали.

— В это время когда Вы обвиняли Сергия в признании власти, в беседе с гражданином Насоновым говорили: Нам надо идти не за власть, а против власти с пожеланием скорее войны. Скажите, признаёте ли Вы это?

— Гражданина Насонова я совершенно не знаю, и таких подобных разговоров с моей стороны совершенно не было и не могло быть.

— Следствие ещё раз Вам предлагает рассказать о всей контрреволюционной деятельности Вашей группы, в которой состояли и Вы.

— Про себя, а также и про других я сказать совершенно ничего не могу и обвинять напрасно никого не хочу. Больше показать ничего не могу.

30 декабря 1937 года 68-летний протоиерей Дмитрий Воскресенский был приговорён спецтройкой НКВД ЧАССР по статье 58 пункта 10 к 10 годам заключения в концентрационном лагере. 22 мая 1938 года, в день празднования Николы Чудотворца — престольного праздника своего храма, отбывая срок наказания в Алатырской ИТК отец Дмитрий скончался, по записи врача, от порока сердца, и был погребён на кладбище колонии в безвестной могиле.

Священномученик Димитрий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 декабря 2007 г.

http://www.cheb-eparhia.ru/newmartyrs.aspx?id=14