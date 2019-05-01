Преподобномученица Тамара родилась 9 февраля 1876 года на хуторе Уустало Гапсальского уезда Эстляндской губернии (ныне — Эстония) в лютеранской семье крестьян Георга и Мари Сатси, которые при рождении нарекли свою дочь Марией. Когда девочке было семь лет, умерла её мать, а вскоре и отец.

В то время, по данным переписи 1881 года, более 94 процентов населения Эстляндии составляли протестанты (лютеране). Однако просветительская деятельность Русской Православной Церкви, при поддержке светских властей, постепенно приносила свои плоды. Так, в 1885 году был учреждён Пюхтицкий православный приход. А в 1886 году открылся православный приход и в селе Марьямаа, к лютеранскому приходу которого относился хутор Уустало, и многие лютеране перешли в православную веру.

Окончив четыре класса сельской школы в 1888 году, Мария в возрасте двенадцати лет поступила в приют для девочек-сирот при женской общине в Иевве. Основана она была при Иеввеском отделении Православного Прибалтийского Братства, пользовавшегося особым покровительством губернатора Эстляндии князя С.В. Шаховского. Воспитанницы приюта обучались чтению, письму и другим предметам, а также рукоделию, иконописному и золотошвейному мастерству.

Сёстры общины не только обучали детей, но и ухаживали за больными в лечебнице Братства. Возглавляла общину монахиня Варвара (Блохина), специально откомандированная с несколькими сёстрами из Костромского Богоявленского монастыря для ухода за больными и обучения детей ремёслам.

Жизнь общины на первых порах была весьма нелёгкой, и труд немногочисленных сестёр носил характер подвига. Однако были и утешения, ведь духовное окормление сестёр взял на себя всероссийский пастырь — святой праведный Иоанн Кронштадтский. Сразу по приезде из Костромы в Пюхтицы монахиня Варвара встретилась с отцом Иоанном и получила его благословение на создание монашеской общины, а первые 70 сестёр обители были крестницами батюшки и его духовными чадами.

15 августа 1891 года преосвященный епископ Арсений (Брянцев) совершил торжественное открытие Пюхтицкой Успенской женской общины, расположившейся на Святой («Пюхтицкой») Горе в 25 верстах от железнодорожной станции Иевве. К концу 1891 года в ней, кроме монахини Варвары, состояли 21 послушница, 22 воспитанницы приюта и 2 сестры милосердия, среди которых 8 эстонок.

Вскоре, в 1892 году, община была преобразована в Пюхтицкий Свято-Успенский женский монастырь, а игумения Варвара (Блохина) стала первой настоятельницей обители.

В 1895 году воспитанница приюта Мария Сатси была переведена в монастырь и «облечена в чёрную одежду», то есть в подрясник, в ноябре того же года — в апостольник, а в апреле 1897 года, по достижении совершеннолетия, пострижена в рясофор.

Жизнь обители в Пюхтицах постепенно налаживалась, росло число насельниц. Кроме Иевве, появилось подворье в Ревеле (Таллин). Святыни монастыря привлекали многочисленных паломников. Однако вскоре после перевода (в 1897 году) архиепископа Рижского и Митваского Арсения на Казанскую кафедру игумения Варвара стала неугодна проживающей поблизости в своём имении попечительнице обители жене губернатора княгине Елизавете Шаховской и также переведена в Казанскую епархию. По предложению игумении вместе с ней в Казань перебрались шесть насельниц монастыря, в числе которых была и Мария Сатси.

Сопровождая игумению, Мария вместе с ней обосновалась в одном из казанских монастырей. В обители она пела на клиросе и помогала в швейной мастерской.

В 1902 году игумения Варвара была назначена настоятельницей Козьмодемьянского Свято-Троицкого женского монастыря. Мария Сатси также перешла в новую обитель и исполняла здесь послушание певчей и письмоводительницы.

После кончины игумении Варвары в январе 1915 года Свято-Троицкий монастырь возглавила игумения Алевтина (Торопова). Новая настоятельница так характеризовала послушницу Марию в клировой ведомости обители за 1916 год: «Поведения весьма хорошего, к послушаниям способна».

Пройдя многолетний послушнический искус, 19 июля 1917 года Мария Сатси была пострижена в монашество с именем Тамара. Постриг совершил будущий преподобномученик архимандрит Сергий (Зайцев), настоятель Зилантова монастыря в Казани, благочинный монастырей Казанской епархии.

В 1918 году в город Козьмодемьянск приехал архимандрит Феодосий с указом о назначении монахини Тамары казначеей Чебоксарской женской монашеской общины в честь Владимирской иконы Божией Матери. Эта община относилась к Козьмодемьянскому Свято-Троицкому монастырю и насчитывала около ста насельниц. Заведующая общиной монахиня Арсения в то время болела. В 1920 году она скончалась, и мать Тамара стала исполнять обязанности заведующей.

В 1924 году, после приезда в Чебоксары епископа Афанасия (Малинина), управлявшего в то время Казанской епархией, Владимирская монашеская община стала самостоятельным монастырём, а монахиня Тамара (Сатси) была назначена его настоятельницей и возведена в сан игумении. Через два года монастырь был закрыт советской властью, но продолжал существовать как Владимирская религиозная община.

В сентябре 1926 года от заведующего Чебоксарской садово-огородной школой в горсовет поступила жалоба, что «оставшиеся монахини пасут свой скот на усадьбе школы. Надлежало бы принять меры ко взысканию за пастьбу скота. Плодовый сад школы стравливается. Благодаря безнаказанности скот монахинь объел и обломал деревья и таким образом убавил на 75 процентов ценность сада». К слову сказать, эта самая усадьба и плодовый сад ранее принадлежали монастырю.

Используя это «недовольство», в январе 1927 года Президиум Чебоксарского горсовета постановил: «Считая необходимым, ввиду жилищного кризиса, переживаемого в городе, и нанесения ущерба хозяйству бывшего женского монастыря, просить НКВД обсудить вопрос о дальнейшем пребывании монашек в помещениях бывшего монастыря».

В то время в общине оставалось 34 сестры. Они ютились в здании церкви, сторожке при храме, некоторых хозяйственных постройках бывшего монастыря: хлеве, курятнике, переделанных под жилые помещения, и двух маленьких домиках, выстроенных старанием сестёр. В условиях такого давления со стороны властей монастырь продолжал существовать как религиозная община до января 1930 года. Тогда был закрыт последний храм обители и отобраны помещения, где жила мать Тамара с оставшимися сёстрами.

После ликвидации общины властями игумения Тамара поселилась у своей бывшей помощницы по управлению монастырём Анастасии Тимофеевой, которую знала ещё по Пюхтицкой обители. Занимаясь необходимыми делами по хозяйству, мать Тамара не оставляла монашеского делания, читала Священное Писание, духовную литературу.

В мае 1941 года в органы НКВД поступил ложный донос об «антисоветских высказываниях» игумении Тамары. Ночью 25 июня 1941 года сотрудники НКВД провели в её доме обыск, после чего матушка была арестована и заключена в Чебоксарскую тюрьму. На допросах игумения Тамара отвергла все возложенные на неё обвинения. Несмотря на это 31 июля состоялось судебное заседание, на котором игумения Тамара (Сатси) была приговорена к десяти годам лишения свободы.

Игуменья Тамара (Сатси) в заключении

Матушка была этапирована в колонию № 1 Наркомата юстиции, находящуюся неподалёку от города Алатырь Чувашской АССР в лесу. Заключённые занимались здесь лесоразработками и изготовлением изделий из древесины.

Мать Тамара пережила суровую зиму 1941−1942 годов, когда в период начавшейся войны с Германией в колонии происходили массовые смерти заключённых из-за голода и болезней, в том числе многих священнослужителей и верующих. Весной, 1 мая 1942 года, как гласит запись в акте о смерти, игумения Тамара скончалась от порока сердца и была погребена в безвестной могиле на кладбище колонии.

Преподобномученица Тамара прославлена в лике Новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 12 октября 2007 г.

http://kotovsk-istok.com.ua/zhitie-svyatykh/aprel/361−18-aprelya/763-prpdm-tamara-satsi.html