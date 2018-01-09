Мученица Антонина родилась 10 июня 1891 года в Иркутске в большой дружной семье купца Второй гильдии и Потомственного почётного гражданина города Арсения Петровича Брянских. Старшие братья Антонины — в будущем епископ Парфений и протоиерей Иннокентий опекали сестру, помогали ей в учёбе. Семья Брянских была известна не только своим достатком и предприимчивостью, но прежде всего щедростью, благочестием и любовью к Церкви. Арсений Петрович старался дать детям хорошее образование, приглашал домой учителей. В 1901—1908 гг. Антонина обучалась в 8-классной Киевской женской гимназии Дучинской, а в 1913 году по совету старшего брата поступила учиться на историко-философский факультет Московских высших женских курсов. Закончить их из-за событий 1917 года она не успела.

В те годы принятие священного сана, тем более сана архиерейского, было равносильно избранию мученического пути. Такая судьба ожидала и епископа Парфения. В конце 1922 года он был выслан из Ананьева и поселился. Туда

В 1924 году Антонина Арсеньевна вместе с матерью Анной Васильевной посетила в московском Свято-Даниловом монастыре гонимого брата — к тому времени епископа Ананьевского, викария Одесской епархии Парфения, который как и многие, лишённые своих кафедр, архиереи находился там без права выезда. Антонина Арсеньевна вместе с близкими пережила немало унижений из-за своего непролетарского происхождения: ни одно советское учреждение не соглашалось брать на работу Антонину — дочь купца, сестру епископа.

Пока Антонина Брянских хлопотала о московской прописке, епископа Парфения арестовали и выслали в Казахстан. В 1931 году к нему вместе с матерью приехала Антонина, решившая посвятить себя помощи брату-исповеднику. Антонина вела переписку, систематизировала научные труды владыки Парфения. Более того — именно она доставляла ему и матери средства к существованию, хотя это было сопряжено с немалыми трудностями.

По истечении срока ссылки в Казахстан, епископ Парфений был вновь арестован отправлен в ссылку, на этот раз — на пять лет в Северный край. Вместе с матерью и сестрой владыка стал жить в доме № 253 по улице Петроградской (ныне пр. Ломоносова) в Архангельске. В этом доме происходили его встречи с местным и ссыльным духовенством. Помимо этого епископ совершал тайные богослужения в домовых храмах прихожан Соломбалы, Маймаксы, Ломоносовского района. В том, что эти встречи и богослужения долго были тайной для властей и соглядатаев, была заслуга его сестры и сподвижницы Антонины Арсеньевны. Она по-прежнему доставляла матери и брату средства к существованию, работая то счетоводом в городской типографии, то учительницей немецкого языка в школе повышенного типа № 1 для взрослых, то на случайных приработках. Так она совершала свой ежедневный, незаметный для людей подвиг, закончившийся мученической смертью.

3 июля 1937 года епископ Парфений был арестован по обвинению в «контрреволюционной деятельности». Благодаря предусмотрительности сестры при обыске в квартире владыки Парфения не нашли не только какой-либо антисоветской, но даже религиозной литературы. Но и разумная бдительность не помогла — 16 ноября 1937 года чекисты арестовали и Антонину Арсеньевну. Обвинение ей предъявлено не было. Показания против неё дал всего один лжесвидетель, являвшийся негласным сотрудником НКВД. Допрашивали Антонину только один раз. На этом единственном допросе она держалась очень мужественно и наотрез отрицала то, что её брат и она сама занимались «контрреволюционной деятельностью». Однако её судьба, как и судьба епископа Парфения, была предрешена заранее: 29 декабря 1937 года тройка УНКВД по Архангельской области признала Антонину Брянских «активной церковницей и активной участницей контрреволюционной группы церковников епископа Парфения Брянских, которая среди окружающего населения вела контрреволюционную агитацию», и приговорила её к расстрелу.

9 января 1938 года, в праздничные Святочные дни, приговор был приведён в исполнение.

Мученица Антонина прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 21 августа 2007 г.