Пётр Арсеньевич Брянских — будущий священномученик Парфений — родился 30 октября 1881 года в Иркутске в семье потомственного почётного гражданина, купца II гильдии Арсения Петровича Брянских, работавшего управляющим крупнейшей сибирской промышленно-торговой фирмы «Немчинов и сын».

Семья Брянских отличалась щедростью, благочестием и любовью к Богу и Церкви. Дочь Арсения Петровича Брянских от первого брака Александра вышла замуж за местного священника Василия Карташева. Когда рано овдовевший Арсений Петрович женился вторично, отец Василий Карташев и матушка Александра Арсеньевна стали крестными его сыновей Петра и Иннокентия, а также его дочери Антонины Арсеньевны.

Родители старались дать детям хорошее образование. Пётр учился в Иркутской гимназии, но покинул её после 5-го класса и поступил в Иркутскую Духовную Семинарию. В 1902 г. Пётр Арсеньевич окончил Иркутскую Духовную Семинарию по I разряду и поступил в Киевскую Духовную Академию, которую окончил в 1907 г. со степенью кандидата богословия. По окончании Академии Пётр Арсеньевич для пополнения образования отправился заграницу и в течение семестра в 1908 г. слушал курс библейских наук в Берлинском университете.

По возвращении в Россию Учебный комитет при Святейшем Синоде направил назначил Петра Брянских преподавателем Красноярской Духовной Семинарии. В Красноярске молодой богослов начал работать над магистерской диссертацией о пророке Захарии. Это сделало для него насущной необходимостью работать в библиотеках, и он направил начальству прошение с просьбой перевести его в один из городов, где имеются необходимые для научной деятельности библиотеки. Прошение было поддержано архиепископом Волынским и Житомирским Антонием (Храповицким), который высоко оценивал нравственные качества и духовный настрой Петра Брянских. В 1909 г. он был переведён в Рязанскую Духовную Семинарию, где служил преподавателем Ветхого Завета.

В 1912 г. Пётр Арсеньевич был пострижен в монашество с именем Парфений и возведён в сан иеродиакона, а затем — иеромонаха. Тогда же иеромонах Парфений был назначен преподавателем и помощником начальника Житомирского училища пастырства, в котором в то время преподавал аскетику, полемическое и пастырское богословие архимандрит Прокопий (Титов), с которым у отца Парфения на всю жизнь сложились братские отношения.

В конце 1916 года возведённый к тому времени в сан архимандрита отец Парфений был назначен начальником Пастырско-Миссионерской Семинарии при Григориево-Бизюковом монастыре в Херсонской губернии, где и прослужил до её закрытия в 1919 году. С 1919 по 1921 год отец Парфений проживал в Херсоне, в архиерейском доме при епископе Прокопии (Титове) и исполнял должность секретаря епископа.

16 мая 1921 года архимандрит Парфений был возведён в епископское достоинство и поставлен епископом Новомиргородским, викарием Одесской епархии, а позже — епископом Ананьевским, оставаясь викарием Одесской епархии.

В 1922 г. на Украине большевиками начал создаваться обновленческий раскол. Одесская кафедра была захвачена главой обновленцев обновленческим архиепископом Евдокимом (Мещеряковым), работавшим в тесном контакте с ОГПУ. Епископ Парфений отличался своей необыкновенной прямотой и всегда безбоязненно обличал безбожие и обновленчество. Вместе с ближайшим другом и единомышленником епископом Макарием (Кармазиным) он совершил епископские хиротонии наиболее твердых сторонников Патриарха Тихона, способных к активной церковной деятельности. Начались репрессии против верных чад православной церкви. В декабре 1921 года преосвященный Парфений был арестован и заключён в тюрьму города Ананьева, в которой пробыл до мая следующего года, а по освобождении выехал в Киев.

После Гражданской войны большевики были более озабочены уничтожением оставшихся в России бывших своих противников в вооружённой борьбе, оставив главные репрессии против «церковников» на будущее. Тем не менее, в 1922 г. почти все православные епископы украинских епархий были арестованы и высланы с территории Украины в Россию. Не избежал повторного ареста и епископ Парфений: он был арестован в Киеве и препровожден в Харьковскую тюрьму. Власти посчитали полезным для себя избавится от ревностного одесского архиерея и запретили ему находится на территории Украины. После 10-ти дневного заключения в Харьковской тюрьме владыка был отправлен в Москву.

В Москве епископ Парфений проживал при Даниловом монастыре без права выезда, как и многие, лишённые своих кафедр, архиереи. Настоятель Данилова монастыря архиепископ Феодор (Поздеевский) и ряд его единомышленников, к числу которых относился и епископ Парфений, были противниками компромиссов с Советской властью. В 1924 г. после ареста настоятеля монастыря архиепископа Феодора епископ Парфений возглавил братию Данилова монастыря.

После кончины в 1925 г. святого Патриарха Тихона местоблюстителем Патриаршего престола стал митрополит Крутицкий Пётр (Полянский), который привлёк в качестве своих помощников проживавших в Даниловом монастыре архиереев, и среди них — епископа Парфения (Брянских).

30 ноября 1925 епископ Парфений был арестован по делу митрополита Петра (Полянского) в составе большой группы насельников Данилова монастыря. В день ареста, когда стало известно, что пришли арестовывать братию, он, пройдя в комнату архиепископа Феодора, спрятал в ней несколько документов, в частности, письмо архиепископа Феодора, адресованное ему и епископу Амвросию (Полянскому).

Владыке Парфению, как и епископу Герману (Ряшенцеву), было предъявлено обвинение в том, что он состоял членом так называемого «Даниловского синода». Кроме того, ему и епископу Амвросию, предъявили обвинение, в том, что они «представляли собой членов своеобразного Бюро даниловской группировки, предварительно обсуждавших все вопросы наибольшей важности, передавая линию поведения остальным членам группировки, привлекая к своим особо важным заседаниям и других черносотенных церковных деятелей, как например митрополита Петра… и других… приняли решение защищать эмигрантскую часть церковников, отрицать за ней антисоветскую деятельность, для сохранения связи с ней, а также в решении признать киевским митрополитом именно Антония Храповицкого… поддерживали связь с бывшим обер-прокурором Синода Саблером, получая от последнего указания и директивы по всем важным церковно-политическим вопросам, и передавая указания не только в Даниловский монастырь, но также и митрополиту Петру, как например, указания об Антонии и о поддержке заграничников».

21 мая 1926 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ СССР приговорило владыку Парфения 3 годам ссылки в Коми-Зырянский край признав его виновным по статье ст. 68 УК РСФСР в том, он «состоял и принимал участие в деятельности церковно-монархической организации, поставившей себе задачей нанесение ущерба диктатуре пролетариата».

По возвращению из ссылки в апреле 1928 года исповедник приехал в Москву, где проживал при Даниловом монастыре без права выезда. Служил в Даниловском монастыре на полулегальном положении. После опубликовании печально известной «Декларации митрополита Сергия» епископ Парфений оказался в оппозиции к митрополиту Сергию (Страгородскому). В 1928 г. он стал участником так называемого «Кочующего» Собора ИПЦ через представлявшего его на Соборе монаха Агафона. Был одним из руководителей «даниловского» течения, вёл переписку с митрополитом Кириллом (Смирновым), тайно совершал богослужения и окормлял многочисленных духовных чад

Недолго исповедник оставался на свободе. 29 октября 1929 безбожные власти уже который раз подвергли епископа Парфения аресту и обвинив по групповому делу «об иноческом братстве Данилова монастыря во главе с еп. Парфением (Брянских). Москва, 1929 г.» в том, что он «настраивал верующих к сопротивлению закрытию одной из церквей Даниловского монастыря под продовольственный склад» отправили на 3 года в ссылку в Киргизию в село Уил близ Актюбинск. По дороге владыка подвергся избиению и некоторое время лежал в Самарской тюремной больнице.

В сентябре 1933 г. епископ Парфений был освобождён из одной ссылки и выслан в другую — в город Скопин Рязанской области, где некоторое время проживал у архимандрита Данилова монастыря Стефана (Сафонова).

Наконец освободившись в сентябре 1934 года, но не имея возможности жить в Москве, владыка поселился в городе Кимры Тверской области. Первой, найдя в Кимрах жилье и работу, туда переехала его сестра Антонина вместе со своей престарелой матерью Анной Васильевной.

Но и здесь советская власть не оставила в покое исповедника веры. Через два месяца, 1 ноября 1934 власти вновь арестовали епископа Парфения за «активную церковную деятельность по созданию контрреволюционной организации „Истинно Православная Церковь“». Его обвинили в том, что он «вёл антисоветскую агитацию и устраивал на своей квартире тайные богослужения». На допросах епископ Парфений отрицал своё участие в какой-либо контрреволюционной деятельности, однако своего неприязненного отношения к Советской власти не скрывал и при допросе констатировал: «Русская Церковь лишилась своей внутренней свободы и оказалась порабощенной у антирелигиозного государства».

17 января 1935 г. по групповому «делу архиепископа Феодора (Поздеевского) и епископа Парфения (Брянских). Москва, 1935 г.» владыка был приговорён к 5 годам ссылки в Северный край, в Архангельск. В ссылку к нему приехала и его сестра Антонина с престарелой матерью Анной Васильевной. Они вместо проживали в доме N 253 по проспекту Ломоносова. В этом доме происходили его встречи с местным и ссыльным духовенством. Помимо этого, епископ совершал тайные богослужения в домовых храмах прихожан Соломбалы, Маймаксы, Ломоносовского р-на.

Епископ Парфений (Брянских, 1881−1937), фото из дела 1934 г.

Находясь в ссылке в Архангельске, епископ Парфений был вновь арестован 17 августа 1937 г. по обычному обвинению в контрреволюционной деятельности. Из постановления на арест: «Отбывая ссылку в Архангельске, организовывал контрреволюционную группу из церковников и ссыльного духовенства. На проводимых нелегальных сборищах в контрреволюционном духе обсуждал политику партии ВКП (б) и советского правительства…».

Благодаря предусмотрительности сестры Антонины при обыске в квартире владыки Парфения не нашли не только какой-либо антисоветской, но даже религиозной литературы. Поэтому для обвинения епископа в контрреволюционной деятельности, в ход пошли показания лжесвидетелей, одна из которых, будучи негласной сотрудницей НКВД, заявила, что епископ Парфений «прибыв в ссылку, организовал вокруг себя ссыльное духовенство и местных церковников и позволял себе антисоветские высказывания»

Епископ Парфений и многочисленные свидетели отрицали ложные обвинения в клевете на советское государство и заявляли, что на их «нелегальных собраниях» речь шла совсем о другом — о необходимости хранить верность Церкви и Православной вере, чтобы не дать погибнуть России.

Из протокола допроса:

— С кем Вы были связаны по контрреволюционной деятельности во время пребывания в ссылке в Архангельске?

— Никаких связей ни с кем не имел, контрреволюционной деятельности не вёл.

Более он ничего не пожелал говорить, и допросы были прекращены

15 октября Тройка при УНКВД по Архангельской области приговорила владыку Парфения за «организацию к/р группировки духовенства и церковников и совершение тайных богослужений в кегостровской церкви, а также в своей квартире» к расстрелу.

22 ноября епископ Парфений (Брянских) был расстрелян чекистами и погребён в безвестной могиле.16 ноября 1937 г. была арестована, а 9 января 1938 г. расстреляна и его сестра Антонина Арсеньевна Брянских.

Священномученик Парфений, епископ Ананьевский, прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 20 апреля 2005 года.

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