ОТ РЕДАКЦИИ «РУССКОЙ ЛИНИИ». 25 июня 1918 года погиб в бою один из лидеров Белого движения на юге России генерал Сергей Леонидович Марков.

В 2002 году в Свято-Вознесенском кафедральном войсковом соборе Новочеркасска, где отпевали генерала в 1918 году, архиепископом Ростовским и Новочеркасским Пантелеимоном был освящён киот с иконой святого преподобного Сергия Радонежского — Небесного покровителя генерала Сергея Маркова.

В декабре 2003 года в городе Сальске (бывший город Марков) был торжественно открыт первый в новейшей истории России памятник белому офицеру.

8 октября 2022 года в Покровском приделе Свято-Вознесенского собора была торжественно открыта мемориальная бронзовая доска с навершием в виде Георгиевского креста, посвященная генералу Маркову.

Потомственный военный

Марков родился 19 июля 1878 года неподалеку от Петербурга. Его отец был потомственным московским дворянином, офицером, а дед по материнской линии, небезызвестный князь Павел Путятин, — антропологом, этнографом, исследователем, членом Комиссии по ликвидации крепостного права. Получив высшее военное артиллерийское образование в 1898 году, Сергей Леонидович поступил на службу, затем обучался в Императорской Николаевской академии Генштаба. В 1904 году в числе добровольцев попал на Маньчжурский фронт Русско-японской войны. За боевые заслуги получил несколько орденов. После войны оставался на службе, преподавал воинские дисциплины в разных военных учебных заведениях. Эрудированного и интеллигентного Маркова сослуживцы уважительно называли «профессором».

Первая мировая

Когда началась Первая мировая война, Маркова перевели в действующую армию. Сначала он возглавлял разведотделение на Юго-Западном фронте. В конце 1914 года возглавил штаб 4-й («железной») бригады генерала Деникина на Австрийском фронте. Был награждён золотым Георгиевским оружием и орденом святого Георгия IV степени. Зародившаяся дружба двух полководцев стала в некотором смысле судьбоносной. В 1917 году генерал-лейтенант поддержал корниловское выступление, должное не допустить усиления влияния большевиков и восстановить в России «твердую власть». Последовал арест офицеров, сторонников Корнилова. После падения Временного правительства арестованным в ноябре 1917 года удалось бежать на Дон, где в рамках оформляющегося Белого движения они создали Добровольческую армию.

Гражданская

О Маркове порой пишут как об одном из наиболее нравственно безупречных и бесспорных героев Гражданской войны в России. В отличие от генералов Корнилова, Деникина и Алексеева, более известных и являвшихся организаторами Добровольческой армии, он в качестве одного из ее вождей запомнился как человек, способный выполнить любую, даже самую сложную задачу. Так что, хороший теоретик, отважный военный и опытный полководец, Марков быстро превратился в живую легенду и гордость армии, хотя погиб в самом начале Гражданской войны. Смерть настигла его из-за разорвавшегося шального снаряда у станции Шаблиевка, выпущенного из орудия отходящего бронепоезда красных, которых генерал только что, после тяжелых боев вынудил отступить. Не раз Деникин в критических ситуациях или читая сводки с фронтов с горечью качал головой: «Нет Маркова!» Алексей Толстой, «красный граф», в своих «Хождениях по мукам» отзывался о Сергее Леонидовиче весьма уважительно, а еще Марков стал первым из лидеров Белого движения, кому в России установили памятник (в городе Сальске в 2003 году).

Автор статьи — Сухарников Евгений

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P. S. Награды генерала Сергея Маркова

— Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (18.09.1904; утв. 19.03.1905)

— Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (14.12.1904; утв. 10.07.1905)

— Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (18.03.1905; утв. 11.05.1906)

— Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (10.04.1905; утв. 1906)

— Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (18.09.1905; утв. 16.03.1906)

— Орден Святой Анны 2-й степени (06.12.1908)

— Орден Святого Владимира 3-й степени (15.01.1915)

— Мечи к ордену Святого Владимира 3-й степени (25.06.1915)

— Мечи к ордену Святой Анны 2-й степени (11.10.1915)

— Орден Святого Георгия 4-й степени (17.10.1915)

За то, что 29 марта 1915 года в районе д. Комарники, атаковал и взял после упорного боя высоту 783, чем в высокой степени способствовал овладению укреплённой позицией на высоте 825 у д. Высоцко-Нижне.

— Георгиевское оружие (10.12.1915)

За то, что командуя полком, занимавшим весьма важные позиции от реки Сана на высоту 618 до лощины Творильни, отражал с 14-го по 17-е февраля 1915 года яростные многочисленные атаки превосходящих сил австрийцев, удержав за собой позицию.

— Орден Святого Станислава 1-й степени с мечами (09.04.1917)

Высочайшее благоволение за отличия в делах… (дважды: 10.01.1916 и 04.02.1916)

— Знак 1-го Кубанского (Ледяного) похода 1-й степени (1918, посмертно)