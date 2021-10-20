Русская линия
Сводка новостей от 20 октября 2021

Патриарх Варфоломей посетовал, что греки, несмотря на все его призывы, покидают Стамбул
На Фанаре остаётся всё меньше греков, которые могли бы возглавить какие-либо учреждения Константинопольского Патриархата, отметил он…

ФанарКонстантинопольский Патриарх Варфоломей в интервью греческому телеканалу MEGA посетовал, что в Стамбуле осталось очень мало греков. Интервью с переводом на македонский язык было размещено на YouTube-канале Бигорского монастыря, входящего в юрисдикцию македонских раскольников, сообщает СПЖ.

«Большая проблема для нас в Константинополе — уменьшение единородцев. Нас осталось мало и мы ногтями и зубами, как говорится, стараемся сохранить то, что досталось нам от предков», — пожаловался глава Фанара журналистам.

Патриарх Варфоломей рассказал, что делает все для «сохранения собственности и недвижимости», принадлежащей Фанару, и посетовал, что «правительство Анкары не позволяет проводить выборы для восстановления церковных советов в наших храмах и благотворительных организациях».

Он назвал это решение турецких властей «несправедливым, произвольным и абсурдным» и отметил, что выборы не проводились уже 8 лет.

Вместе с тем, патриарх Варфоломей был вынужден признать, что даже если бы выборы были разрешены, «к сожалению, мало единородцев, которые могли бы взять на себя управление церквями и нашими учреждениями».

«Мы страдаем от всех последствий. преследований — почему бы не сказать об этом? — несправедливостей (мягко говоря), которые были совершены по отношению к грекам и привели к бегству, к уходу (из Стамбула, — Ред.) наших единородцев», — подчеркнул глава Фанара.

Русская линия

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