На Фанаре остаётся всё меньше греков, которые могли бы возглавить какие-либо учреждения Константинопольского Патриархата, отметил он…

Патриарх Варфоломей посетовал, что греки, несмотря на все его призывы, покидают Стамбул

Константинопольский Патриарх Варфоломей в интервью греческому телеканалу MEGA посетовал, что в Стамбуле осталось очень мало греков. Интервью с переводом на македонский язык было размещено на YouTube-канале Бигорского монастыря, входящего в юрисдикцию македонских раскольников, сообщает СПЖ.

«Большая проблема для нас в Константинополе — уменьшение единородцев. Нас осталось мало и мы ногтями и зубами, как говорится, стараемся сохранить то, что досталось нам от предков», — пожаловался глава Фанара журналистам.

Патриарх Варфоломей рассказал, что делает все для «сохранения собственности и недвижимости», принадлежащей Фанару, и посетовал, что «правительство Анкары не позволяет проводить выборы для восстановления церковных советов в наших храмах и благотворительных организациях».

Он назвал это решение турецких властей «несправедливым, произвольным и абсурдным» и отметил, что выборы не проводились уже 8 лет.

Вместе с тем, патриарх Варфоломей был вынужден признать, что даже если бы выборы были разрешены, «к сожалению, мало единородцев, которые могли бы взять на себя управление церквями и нашими учреждениями».

«Мы страдаем от всех последствий. преследований — почему бы не сказать об этом? — несправедливостей (мягко говоря), которые были совершены по отношению к грекам и привели к бегству, к уходу (из Стамбула, — Ред.) наших единородцев», — подчеркнул глава Фанара.

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