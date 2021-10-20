Сборник продолжает серию, посвященную новомученикам и исповедникам города Москвы, издаваемую по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при участии Комиссии по исследованию подвига новомучеников и исповедников и по увековечиванию памяти почивших священнослужителей Московской городской епархии при Епархиальном совете г. Москвы. В книге рассказывается о жизни и подвиге тех новомучеников, чья судьба была связана с храмами, находившимися на территории современного Западного викариатства, сообщает Патриархия.Ru.

Книгу открывает вступительное слово управляющего Западным викариатством епископа Одинцовского и Красногорского Фомы:

«Дорогие братья и сестры!

В XX веке Русская Церковь явила сонм новомучеников и исповедников — «святители и иереи, царственныя страстотерпцы, благоверныя князи и княгини, преподобныя мужи и жены и вся православныя христианы, во дни гонения безбожнаго жизнь свою за веру во Христа положившия и кровьми истину соблюдшия» (тропарь новомученикам, глас 4). Среди пострадавших за Христа были люди разных сословий, различного возраста и образования, но всех их объединяла любовь к Богу. Все они не убоялись жить по Евангелию, жить так, как велела им их христианская совесть, и готовы были умереть за это.

Сегодня люди в России по-разному относятся и к подвигу новомучеников, и вообще к страданиям, перенесенным нашим народом в XX веке. Многие говорят: зачем ворошить прошлое? Важно понимать, что каждый, кто страдает за веру Христову, страдает не за свои ошибки и прегрешения, а участвует в страданиях Господа нашего Иисуса Христа, сострадает Христу.

«Мы живем сегодня совсем в других условиях, намного более благоприятных. Но мы призваны следовать примеру новомучеников в их деятельной любви к Богу и к людям. И наша любовь к самим новомученикам должна выражаться в сохранении живого свидетельства о их подвиге», — призывает нас Святейший Патриарх Кирилл (из доклада на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 29 ноября 2017 года).

Еще на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 2011 году было определено: «Для того чтобы память о новомучениках укреплялась в нашем обществе как пример стояния в вере, Церковь призывает умножить усилия для распространения в народе почитания святых новомучеников и исповедников» (из документа «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших», принят 2 февраля 2011 года).

Перед нами новый сборник житий святых новомучеников и исповедников, чьи судьбы были связаны с храмами, находившимися на территории современного Западного викариатства Москвы. Будем со вниманием читать жития верных чад Церкви, явивших высочайший подвиг веры и мужества, принявших смерть и «неувядающие венцы славы» (см. 1 Пет. 5:4), и, взирая на их подвиги, будем учиться хранить и умножать в своих сердцах живую и искреннюю веру, веру, которая действует любовью".

Русская линия