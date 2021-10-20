20 октября (7 октября по старому стилю) 1881 года родился русский военачальник, Генерального штаба генерал-майор (1918) Георгиевский кавалер Михаил Гордеевич Дроздовский. Участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, один из виднейших деятелей и вождей Белого движения на Юге России.

М. Дроздовский стал первым в истории Белого движения генералом, который открыто заявил о своей верности монархии в то время, когда «демократические ценности» Февраля были ещё в чести. Это единственный из командиров Русской армии, сумевший сформировать добровольческий отряд и привести его организованной группой с фронта Великой войны на соединение с Добрармией.

Он не просто Белый генерал и командир одной из элитных именных «цветных» воинских частей Белой армии — он создатель и вдохновитель самой элитной из них, самой выверенной и рафинированной не только по военной доблести (здесь им не уступали ни «марковцы», ни «корниловцы»), но и по идеологической, духовной составляющей. Дроздовский — создатель монархического рыцарского Ордена внутри Добровольческого движения, ставшего позже офицерским ядром Дроздовского полка, целью которого было восстановление старого строя, борьба за Россию в её единственной истинной форме жизни.

Он организовал и руководил 1200-вёрстным переходом отряда добровольцев из Ясс в Новочеркасск весной 1918 года. Командир 3-й стрелковой дивизии в Добровольческой армии. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени, ордена Святого Равноапостольного Князя Владимира 4-й степени с мечами и бантом, ордена Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом, ордена Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», ордена Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом. Обладатель Георгиевского оружия, «Медали в память Русско-Японской войны 1904—1905 годов» с бантом, медали «В память Отечественной войны», светло-бронзовой медали «В память 300-летия Царствования Дома Романовых».

«Нервный, худой, полковник Дроздовский был типом воина-аскета: он не пил, не курил и не обращал внимания на блага жизни; всегда — от Ясс и до самой смерти — в одном и том же поношенном френче, с потёртой георгиевской ленточкой в петлице; он из скромности не носил самого ордена. Всегда занятой, всегда в движении. Трудно было понять, когда он находил время даже есть и спать. Офицер Генерального штаба — он не был человеком канцелярии и бумаг. В походе верхом, с пехотной винтовкой за плечами, он так напоминал средневекового монаха Петра Амьенского, ведшего крестоносцев освобождать Гроб Господень. Полковник Дроздовский и был крестоносцем распятой Родины. Человек малого чина, но большой энергии и дерзновения, он первый зажёг светильник борьбы на Румынском фронте и не дал ему погаснуть».

В. Кравченко «Дроздовцы от Ясс до Галлиполи» (Т. 1. — Мюнхен, 1973)

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