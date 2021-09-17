16 сентября 2021 года на заседании конференции «Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения», которая проходит в Москве в Храме Христа Спасителя, прозвучал совместный доклад митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора и митрополита Тамасосского и Оринийского Исайи (Кипрская Православная Церковь).

Перед этим митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия обратился к участникам конференции со словами приветствия, сказав:

«Ваше Святейшество, Ваши Преосвященства, глубокоуважаемые участники конференции! Я хотел бы поблагодарить вас за то, что пригласили как меня, так и моего старца митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора участвовать в этом важном богословском форуме. Мы с митрополитом Никифором решили представить совместный доклад, который базируется на недавно вышедшей книге митрополита Киккского Никифора, посвящённой теме разрешения современной украинской проблемы на основании священных канонов. Эта книга была недавно переведена на русский язык. Как митрополиту Никифору, так и мне и другим кипрским архиереям было совсем не просто писать, говорить и в целом выступать по данной теме, потому что, как вы знаете, геополитические события заставляют Кипр следовать в русле евро-американской политики со всеми вытекающими отсюда последствиями. Несмотря на это, мы и говорим, и пишем, а также умоляем Бога просветить нас право править слово Истины, как нам подсказывает наша архиерейская совесть, несмотря на негативные для нас последствия. Не буду долго задерживать ваше внимание и представлю вам некоторые мысли митрополита Никифора, надеясь, что мученики и все святые православного Кипра и России будут предстательствовать пред Господом нашим Иисусом Христом и Пресвятой Богородицей о единении Православной Церкви и скорейшем разрешении этой серьёзной церковной проблемы, которая и возникнуть не должна была».

Перевод доклада огласил архимандрит Серафим (Гавриков).

«Православная Кафолическая Церковь сегодня находится в состоянии кризиса и разделения из-за украинского церковного вопроса. Этот вопрос возник по причине самочинного и антиканонического предоставления Вселенским Патриархатом Константинополя „автокефалии“ раскольническим структурам Украинской Церкви вопреки воле Православного Русского Патриархата, Матери-Церкви для православной церковной области на территории Украины», — говорится в документе.

«Без всякого сомнения, одностороннее решение Вселенского Патриарха Варфоломея предоставить статус „автокефальной Церкви“ раскольнической структуре не принесших покаяние, изверженных из сана, анафематствованных и нерукоположенных лжеклириков, одновременно игнорируя каноническую Украинскую Церковь, подчинённую митрополиту Онуфрию, — всё это создаёт сложнейшую церковную проблему, грозящую всеправославному единству расколом чудовищных размеров», — отметил архипастырь.

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