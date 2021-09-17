Франция отзывает своих послов из Вашингтона и Оттавы после того, как австралийцы по наущению американцев разорвали контракт с французами на строительство подлодок…

США в очередной раз на весь мир показали, как они ценят своих европейских союзников по НАТО, оставив Францию без многомиллиардного контракта на строительство подводных лодок для Австралии.

Франция немедленно решила отозвать для консультаций своих послов из США и Австралии в связи со сделанными этими странами заявлениями 15 сентября — в день, когда они объявили о создании партнёрства по безопасности с Великобританией, а Канберра расторгла с Парижем контракт на поставку подводных лодок. Об этом в пятницу сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает ТАСС.

«По указанию президента республики Эмманюэля Макрона я распорядился о немедленном отзыве в Париж для консультаций наших послов из США и Австралии, — приводит пресс-служба МИД слова Ле Дриана. — Это решение связано с исключительной серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США».

Министр указал, что речь идёт об отказе Австралии от контракта на поставку французских подлодок океанского класса и вступлением вместо этого в новое партнерство с США по строительству подлодок с ядерными силовыми установками. «Это неприемлемое поведение в отношениях между союзниками и партнёрами, его последствия затрагивают саму концепцию альянсов, партнёрств и значения для Европы Индо-Тихоокеанского региона», — указал министр.

Впрочем, громкие заявления французов вряд ли смогут что-то изменить в этой ситуации — США давно делают то, что считают нужным, исходя из своих собственных политических интересов. Франция в качестве протеста может даже выйти из НАТО, как однажды она это уже делала, однако следует помнить, что в США тоже есть недовольство тем, что бюджет этого альянса наполовину финансируется американцами и в Вашингтоне вряд ли от этого сильно расстроятся.

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