17 сентября 2021 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие во всероссийских выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, которые проходят с 17 по 19 сентября, сообщает Патриархия.Ru.

В Патриаршую и Синодальную резиденцию в Даниловом монастыре в Москве прибыли председатель и секретарь Участковой избирательной комиссии № 1754 (3-й Павловский пер., 14) — А. Григорьевский и А. Анищенкова.

Святейший Патриарх Кирилл передал представителям УИК заявление о голосовании вне помещения избирательного участка и предъявил паспорт.

В бюллетене Предстоятель Русской Православной Церкви поставил знак напротив выбранного решения и опустил бюллетень в ящик для голосования.

Выборы проходят с 17 по 19 сентября, с 8:00 до 20:00 каждый день. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 российских регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов, сообщает РИА Новости.

Граждане определяют новый состав Госдумы. Она избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

В 46 регионах проходят выборы в местные органы государственной власти: жителям девяти субъектов нужно определиться с высшими должностными лицами, 39 — с депутатами законодательных (представительных) органов. Также состоятся выборы муниципального уровня.

Этап регистрации прошли 23 политические партии — они выдвинули почти 74 тысячи одобренных ЦИК кандидатов. Лидируют по числу зарегистрированных претендентов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активны Партия пенсионеров и «Коммунисты России».

Согласно жеребьевке, объединения будут располагаться в бюллетене в следующем порядке: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и Партия пенсионеров.

Дистанционный формат выборов в этом году организован в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

Русская линия