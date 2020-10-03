​​​​​​​Патриарх Кирилл выступил с критикой в адрес законопроекта об изъятии детей из семьи. Владимир Путин предложил полностью запретить вывоз из страны кругляка. При Патриаршей комиссии по вопросам семьи создан Совет юристов. На площади Свободы в Казани впервые за 66 лет пройдёт многомиллионная реставрация памятника Ленину

28 сентября 2020 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил председателю Государственной Думы В. Володину письмо, в котором призвал организовать широкое общественное обсуждение законопроекта № 986 679−7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», касающегося регулирования изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью.

Предстоятель обратил внимание, что «проблема необоснованного изъятия детей у их родителей является очень серьезной», и «Русская Православная Церковь неоднократно обращала внимание на необходимость обеспечения на законодательном уровне эффективной защиты граждан от необоснованного и/или незаконного вмешательства в семейную жизнь (в том числе и под предлогом защиты прав детей), борьбы с нередко встречающимся административным произволом органов опеки и попечительства и идеей усиления роли суда в принятии решений, затрагивающих интересы семьи».

В связи с этим Его Святейшество выразил уверенность, что принятие указанного законопроекта «сопряжено с определёнными рисками». «Требование экстренного решения суда по изъятию детей (в течение 24 часов) может привести к тому, что суд будет склонен опираться на мнение органов опеки, фактически легализуя предлагаемое ими решение. Как известно из правоприменительной практики, судебный пересмотр судебного же решения более затруднён, чем судебный пересмотр административного решения органа опеки. Таким образом, законопроект не снижает риск злоупотреблений со стороны органов опеки».

«Данное законодательное предложение уже вызвало беспокойство широкой общественности: под требованием не допускать принятия этого закона подписались несколько десятков тысяч человек. Комиссия Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей пришла к выводу о необходимости существенной доработки закона. <…> Принимая во внимание изложенное, прошу Вас организовать широкое общественное обсуждение законопроекта № 986 679−7 „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“, а также актуального состояния и перспектив изменений законодательства о семье в целом», — заключил Патриарх Кирилл.





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Президент России Владимир Путин поручил правительству пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины. Такое поручение он дал по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

«Прошу правительство подготовить законодательную, нормативную базу для решения следующих задач: нужно, наконец, поставить жёсткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины», — сказал президент.

Владимир Путин уверен, что в борьбе с незаконной вырубкой леса нужны качественно новые меры. Глава государства потребовал представить доклад о том, «что планируется сделать для декриминализации лесной отрасли и пресечения недобросовестной конкуренции, для укрепления позиций отечественных предприятий на внешних рынках».

«Общая проблема для отрасли — недостаточный объем и качество лесохозяйственных мероприятий, которые призваны сберечь наши леса, обеспечить их защиту и воспроизводство, охрану от пожаров», — полагает президент. На его взгляд, «ресурсов — как финансовых, так и кадровых — на решение этих задач хронически не хватает, что напрямую сказывается на состоянии лесов и перспективах отрасли».

Путин заявил, что ждет конкретные и окончательные «предложения по решению ключевых проблем лесного хозяйства России, как создать условия для его долгосрочного комплексного развития».

Вырубка леса в большинстве регионов России продолжается сугубо архаичными, варварскими методами, обратил внимание президент. По его словам, лес является природным достоянием России, однако «в отечественном лесном комплексе <…> много остается острых системных проблем, и это очевидно».

"<…> В большинстве регионов сохраняются прежние, к сожалению, сугубо архаичные, потребительские подходы к использованию лесных ресурсов", — заметил Путин. По его словам, главенствующим принципом в этой сфере остается «любой ценой взять объемы, а после — хоть трава не расти». «И не растет — ни трава, ни лес не растет. То есть применяются так называемые экстенсивные модели, когда вырубки в основном ведутся сплошным способом, причем зачастую на низком технологическом уровне, если не сказать, варварски, и полностью игнорируется задача восстановления лесов», — подчеркнул глава государства.

По его мнению, происходящее в лесной отрасли «вообще ни в какие ворота не лезет». «Нужно повышать качество государственного лесного надзора, в целом необходимо создать условия и прочную основу для уверенного роста и развития отрасли», — указал президент.

Он назвал критику общественных организаций и экологов к уровню и качеству работы властей по лесному комплексу справедливой. Путин отметил, что по итогам совещания будет подготовлен перечень поручений с учетом конструктивных предложений по исправлению ситуации.

Президент также считает необходимым расширить задачи лесного надзора и ввести должность государственного лесного инспектора в регионах. «Предлагаю ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту Федерации, а лесной надзор также распространить на транспортировку, хранение и переработку древесины», — сказал глава государства.

По его словам, «все эти вопросы требуют аккуратного, взвешенного подхода к перераспределению полномочий между уровнями власти». «Но это надо делать. Прошу правительство в течение 2021 года отработать их в пилотном режиме в отдельных регионах, после чего обсудим распространение такой практики на всю страну», — сказал Путин.

Путин предложил ввести институт административного обследования лесных участков, призвав широко использовать для этих целей дистанционные методы зондирования и беспилотники.

Президент поручил организовать учет древесины и сделок с ней в единой системе, которая заработает с 1 января 2021 года в пилотном режиме, а с 1 июля станет обязательной.

Президент поручил с 1 января 2021 года запустить программу льготных кредитов на модернизацию производств по переработке древесины. Глава государства отметил, что речь идет о специальной программе модернизации на базе Фонда развития промышленности, предусмотренной для предприятий малого и среднего бизнеса в этой сфере.

Владимир Путин предложил полностью запретить вывоз из страны кругляка хвойных пород с 1 января 2022 года. «Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — сказал глава государства. «Прошу правительство подготовить законодательную, нормативную базу для решения следующих задач: нужно, наконец, поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины», — подчеркнул Путин, заметив, что этот вопрос поднимался неоднократно.

Путин также предложил запретить компаниям нахождение на участках с лесозаготовительной техникой, если у них нет права на хозяйственное использование леса. «Считаю, что пора установить жесткий, однозначный принцип. А именно: если у компании или предпринимателя нет права на хозяйственное использование леса, то и находиться на лесных участках с заготовительной техникой им должно быть запрещено», — сказал Путин.

Президент предложил подумать над прозвучавшим предложением по поводу изъятия этой техники, ее конфискации. «Также необходимо пересмотреть подходы к работе таможни, настроить ее таким образом, чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался, в конце концов, «кругляк», — заключил президент.

Что мешает российским властям навести порядок в этой отрасли, остаётся загадкой. Все решения, которые озвучил Владимир Путин, должны были быть приняты и реализованы ещё вчера. Однако, лучше поздно, чем никогда.





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30 сентября 2020 года состоялась первая встреча Совета юристов, образованного при Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, сообщает Патриархия.Ru.

В Совет вошли специалисты в области российского и международного законодательства.

Участники встречи обсудили наиболее актуальные вопросы защиты материнства и детства в современных условиях. Были рассмотрены перспективные направления работы для обеспечения защиты интересов родительского сообщества, традиционных семейных ценностей, жизни и здоровья семьи и детей.

Ранее новый глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Феодор Лукьянов, говоря о задачах комиссии, отметил, что её деятельность должна быть шире представлена в регионах, а также в российском парламенте.

«Особое значение имеет сегодня повышение пастырской компетентности в такой пограничной области между правом и медициной области, как биоэтика. Для епархий у нас существует программа пастырских семинаров по самым актуальным биоэтическим вопросам, с которыми сталкиваются священнослужители, особенно городские, в повседневной практике. В частности, это вопросы ЭКО, покупки и продажи яйцеклеток, суррогатного материнства и другие», — заявил священник РИА Новости.

«Особое внимание в работе Комиссии будет уделено также взаимодействию с парламентариями по законопроектам в сфере семейных отношений, материнства и детства. Будем разрабатывать предложения по поддержке отцовства, улучшению положения женщин и многодетных семей, укреплению института семьи, стимулированию рождаемости и профилактике абортов», — отметил отец Феодор.





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Нежелание руководителей Кремля решать вопрос с выносом трупа Ленина из мавзолея и сохранение ими финансирования работ по поддержанию его гниющего трупа в центре столицы приводит к тому, что поведение чиновников в Москве копируют их коллеги в регионах и тратят миллионы средств на реставрацию ленинских истуканов, коими до сих пор утыкана вся Россия.

Так, сегодня в СМИ появилась информация, что впервые за 66 лет на площади Свободы в Казани отреставрируют памятник Ленину. В связи с этим казанские власти поспешили предупредить последователей большевиков, что истукан на несколько месяцев уберут с центральной улицы, сообщает ИА «Татар-информ».

«Памятник уходит на отдых и лечение. У нас работы запланированы до декабря 2020 года. Однако мы, скорее всего, задержимся из-за того, что у нас возникли непредвиденные работы по бетону. Я думаю, не стоит торопиться с памятником федерального значения, который находится в реестре Минкульта РФ. Памятник значимый», — рассказала начальница отдела реставрации ГКУ «Главинвестстрой РТ» Майя Морозова.

По ее словам, вероятное продление ремонтных работ связано с появившимися проблемами. Оказалось, что основания памятника недостаточно, чтобы он прослужил ещё несколько лет, поскольку использованный бетон низкого качества. Если скульптуру не реставрировать сейчас, то в будущем она может рухнуть.

«На самом деле только визуально кажется, что с памятником всё хорошо. Если мы подойдём поближе и посмотрим на посыпанные блоки, мы увидим там разночтения между собой. Мы понимаем, что изнутри их что-то распирает и выталкивает. Там происходят какие-то движения. Чтобы памятник не развалился, необходимо провести реставрационную работу по его сохранению», — продолжила она.

Сейчас территория, где находится памятник, ограждена забором. Там ведутся работы по снятию плиты.

В дальнейшем истукан Ленина снимут с помощью крана и увезут очищать на Кукморский камнеобрабатывающий завод специальными щадящими средствами. На объекте отреставрируют монумент, очистят памятник, а также восстановят газоны и благоустроят территорию. Стоимость работ составит 44 млн рублей, деньги выделены из бюджетов России и Татарстана.

Таким образом, можно сделать вывод, что поскольку такими истуканами утыкана сегодня практически вся Россия, в ближайшее время на реставрацию этих идолов будет потрачены сотни миллионов рублей.

Русская линия