Обзор событий минувшей недели на постсоветском пространстве и в ближайшем приграничье России…

В Нагорном Карабахе вновь вспыхнули бои. Президенты России, США и Франции потребовали от Армении и Азербайджана прекратить военные действия. Предстоятель УПЦ назвал попытки рейдерских захватов храмов канонической Церкви «отголоском времён президента Петра Порошенко»

27 сентября 2020 года резко обострилась ситуация и возобновились масштабные боестолкновения в Нагорном Карабахе.

В связи с этим министерство обороны Азербайджана заявило, что армия Армении обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По заявлению министерства обороны Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе Россия, Франция и Германия, призвали стороны к прекращению огня.

Армения и Азербайджан уже объявили военное положение в своих странах и начали активную подготовку к полномасштабной войне, что вызвало серьёзную обеспокоенность у международного сообщества.

В связи с этим генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Ереван и Баку немедленно прекратить бои, снизить напряженность и вернуться к переговорам, говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря Организации Стефана Дюжаррика.

В свою очередь, в Русской Православной Церкви заявили о том, что молятся о скорейшем мирном разрешении нынешнего обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

«Патриарх Кирилл считает важной роль духовных лидеров двух стран, которые должны приложить все усилия к установлению мира», — заявил журналистам в воскресенье, 27 сентября, и.о. руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Русская Православная Церковь всегда содействовала поддержанию диалога между религиозными общинами Армении и Азербайджана, и готова и впредь выполнять эту миссию», — добавил В. Легойда.





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Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, являющиеся сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Карабахе, выпустили согласованное заявление, потребовав от двух противоборствующих сторон прекратить военные действия.

В документе главы государств решительно осуждают эскалацию в регионе и призывают к немедленному прекращению огня и к возобновлению переговоров без предварительных условий.

«Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — подчеркивается в обращении.

Путин, Трамп и Макрон также заявили, что скорбят о погибших и соболезнуют семьям убитых и раненых.

Макрон, прибывший на саммит ЕС в Брюсселе, заявил сегодня, что продолжит обмениваться информацией с российским и американским коллегами по ситуации в Карабахе.

«Мы договорились с президентом (Дональдом) Трампом и президентом (Владимиром) Путиным обмениваться информацией, которой будем владеть по этой ситуации», — сказал президент Франции.

Принятое заявление по Карабаху должно быть услышано в Баку и Ереване, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, сейчас для всего мирового сообщества самое важное — добиться прекращения огня в зоне противостояния.

Слуцкий подчеркнул, что всем сторонам конфликта надо прислушаться к призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ и вернуться за стол переговоров.

Депутат напомнил, что силового решения конфликта не существует, в противном случае пожар в Закавказье может перекинуться далеко за пределы региона.

«Депутаты Госдумы подтверждают свою готовность выступить с посреднической миссией по возврату к политико-дипломатическому урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе», — отметил он.

Впрочем, пока стороны не демонстрируют никакого желания прекращать военные действия. Крайне агрессивно настроена и Турция, которая поддерживает Азербайджан.





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Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в интервью «Першому Козацькому» заявил, что противостояние вокруг храмов УПЦ, которое ещё происходит на западе Украины, — неправильно и должно быть прекращено.

Его Блаженство назвал попытки рейдерских захватов храмов Украинской Православной Церкви «отголоском времен президента Петра Порошенко». В настоящее время, по словам владыки, ситуация «кардинально изменилась» — центральная власть не вмешивается во внутренние вопросы Церкви, а тот «негатив», который остался на местах «должен быть прекращён».

«Государство не имеет право вмешиваться в дела Церкви, Церковь отделена от государства. Мы готовим людей для вечности, а государство — для этой жизни. И если у нас есть взаимопонимание, то мы делаем взаимную пользу для воспитания добрых людей и граждан», — сказал митрополит Онуфрий.

Отвечая на вопрос о том, как верующим УПЦ защищать свои храмы и святыни, Предстоятель отметил, что это необходимо делать с умом. «Если приходят со словом, то защищаться надо словом, если приходят с битами, в балаклавах на простых женщин и бабушек наших и показывают свою силу, то надо им дать понять, что так не делается: „Ты покажи свою силу перед такими как ты, а не перед немощным человеком“, — сказал Блаженнейший. — Так что надо адекватно защищать свои святыни».

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