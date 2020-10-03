Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

На Святой Горе Афон в ночь на Крестовоздвижение произошло землетрясение. Коронавирус ударил по предвыборной кампании в США. Болгария выдвинула ультиматум Северной Македонии. Папа Франциск отказался встретиться с госсекретарем США Майком Помпео

В ночь на 27 сентября 2020 года, в канун праздника Воздвижения Креста Господня, в районе Святой Горы Афон произошло землетрясение.

Момент самого мощного подземного толчка магнитудой 5,2 балла запечатлела камера, установленная внутри Протатского храма в центре афонской столицы Карее. В храме в это время совершалось Всенощное бдение.

По информации СМИ, первый подземный толчок магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера был зафиксирован в районе Афона в 22.39 по местному времени в субботу, 26 сентября. В воскресенье ночью, в 01.50, произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Эпицентр землетрясения находился в море на глубине 16 километров, в 33 километрах от административного центра Афона Кареи. Затем последовала серия афтершоков, самый сильный был магнитудой 3,9 балла.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате серии подземных толчков, затронувших Святую Гору, пока не поступало.





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В свете того, что коронавирус особенно опасен пожилым людям, американцам, возможно, впору задуматься о том, что избрание в президенты таких людей как Дональд Трамп (ему 74 года) или его соперника на нынешних выборах Джо Байдена (ему 77 лет) — крайне рискованная вещь. Особенно на фоне сообщений о том, что Дональд Трамп уже заразился коронавирусом.

По словам доктора Трампа Шона Конли, пока президенту США не требуется дополнительная подача кислорода, и его дела идут «очень хорошо». Ранее заболевший COVID-19 Трамп направился в госпиталь, где проведет несколько дней.

Президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, начал принимать препарат ремдесивир, сообщил его лечащий врач Шон Конли.

По его словам, главе государства не требуется подача дополнительного кислорода.

Сейчас Трамп находится в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида. По словам Конли, рекомендация президенту направиться в медучреждение была сформирована совместно со специалистами госпиталя и Университета Джонса Хопкинса.

Врач отметил, что у президента «все очень хорошо».

Сам Трамп после прибытия в госпиталь опубликовал сообщение в Twitter, где также сообщил, что дела идут хорошо и поблагодарил всех.

О том, что лидер США болен COVID-19, стало известно в пятницу, 2 октября. Также заразилась его жена Мелания. СМИ сообщали, что у главы государства кашель и лихорадка.

Совсем недавно Трамп и Байден приняли участие в первых публичных дебатах, и когда стало известно, что первый заразился коронавирусом, второй срочно решил сделать тест на вирус. Как сообщается, он дал отрицательный результат, но коронавирус всё равно уже нанёс сокрушительный удар по предвыборной кампании в США. Нельзя исключать, что оба кандидата в ближайшем будущем будут пикироваться в СМИ, лёжа в больнице.





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Болгария пытается преградить Северной Македонии путь в Евросоюз. Статус страны-кандидата на членство в содружество Скопье имеет с 2005 года. За 15 лет Северная Македония по очереди выполняла все условия для вступления. На этот раз новым препятствием стало требование Софии признать, что республика исторически и лингвистически является частью Болгарии

Спор между соседними балканскими странами принимает европейские масштабы по мере приближения начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС. Диалог должен начаться уже в декабре, и позиция Болгарии значительно уменьшает шансы на успех.

После подписания Преспанского соглашения С Грецией власти Северной Македонии рассчитывали, что устранили последнее препятствие на пути к заветному членству в Евросоюзе и НАТО. Альянс упорство властей Северной Македонии вскоре оценил по достоинству. В марте этого года республика стала 30-м членом НАТО.

После вступления в НАТО Северная Македония надеялась, что вопрос полноправного членства в Евросоюзе решён. Однако она не ожидала вмешательства Болгарии за два месяца до начала переговоров по этому вопросу.

В августе София разослала остальным 26 членам ЕС шестистраничный документ — «Пояснительный меморандум об отношениях между Республикой Болгария и Республикой Северная Македония в связи с расширением, вступлением в ЕС и процессом стабилизации». Меморандум представляет позицию Болгарии по сразу нескольким историческим вопросам, ставшими предметом спора между Софией и Скопье. Центральное место в нём занимают «национальные и языковые интервенции, имевшие место в Северной Македонии после Второй мировой войны».

«Процесс присоединения Северной Македонии даёт её руководству реальную возможность разорвать связи с идеологическим наследием и практикой коммунистической Югославии», — говорится в документе.

София считает, что «процесс расширения не должен узаконивать национальные и языковые интервенции предыдущих авторитарных режимов».

Согласно официальной болгарской исторической позиции, в Северной Македонии проживают этнические болгары, которые разговаривают на болгарском языке, однако им «промыли мозги» в то время, когда страна входила в состав бывшей Югославии. Во время правления Иосипа Броз Тито, македонцам была искусственно навязана новая «македонская идентичность и язык».

Во время Второй мировой войны Болгария оккупировала часть южной Югославии. В учебниках по истории Северной Македонии этот период называется «болгарской фашистской оккупацией». В Болгарии же этот период преподносится как освобождение «наших братьев».

Резолюция, единогласно одобренная болгарским парламентом, призывает Скопье не использовать термин «фашистская оккупация» и удалить аналогичные ссылки на памятниках страны.

В целом, такая позиция Болгарии не нова, и ещё в 2017 году был сформирован совместный исторический комитет. Тогда команда историков из обеих стран начала работу над урегулированием длинного списка спорных вопросов. Однако работа комитета была приостановлена в прошлом году — сначала из-за выборов в Северной Македонии, затем из-за пандемии COVID-19. Однако некоторые зарубежные СМИ сообщают, что комитет попросту столкнулся с непреодолимыми разногласиями.

Теперь София требует, чтобы комиссия продолжила свою работу и пришла к каким-то результатам, иначе она заблокирует вступление Северной Македонии в Евросоюз.

Сам ЕС пока не занял ничью сторону. Германия, председательствующая в Совете Европы, призвала стороны урегулировать все нерешенные вопросы в рамках исторического комитета.





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Папа Франциск отказался встретиться с государственным секретарем США Майком Помпео.

По информации греческого портала News247. gr, после своего визита в Грецию Майк Помпео планировал посетить Ватикан «в знак протеста против продления двухлетнего соглашения между Католической церковью и Китаем» которое, по его словам, «поставит под угрозу моральный авторитет Церкви».

В ответ на эти слова, как утверждают греческие журналисты, папа Франциск отказался встретиться Помпео, который, однако, запланировал встречу с кардиналом Пьетро Паролином и министром иностранных дел Ватикана архиепископом Полем Галлахером.

Издание News247. gr утверждает, что папа Франциск назвал предстоящие президентские выборы в США причиной не встречаться с Помпео.

В издании напомнили, что Помпео утверждал, что Ватикану не следует возобновлять свое соглашение с Китаем из-за ситуации с правами человека в стране. По его словам, были «достоверные сообщения о принудительной стерилизации и абортах у мусульман и об издевательствах над католическими священниками и верующими».

Госдеп призвал Ватикан «дважды подумать» прежде, чем сотрудничать с Китаем. Однако, в Ватикане сочли, что американцы суют нос не в свои дела.

Русская линия