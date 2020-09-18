Это стало возможно в результате конструктивного диалога между Церковью и ГМЗ «Царское Село»…

Первая после 1917 года Литургия совершена в домовом храме Екатерининского дворца в Царском селе

16 сентября 2020 года в домовом храме Воскресения Христова Екатерининского дворца в Царском Селе была совершена Божественная литургия, ставшая первым богослужением в дворцовом храме после революции 1917 года, сообщает Патриархия.Ru.

Литургию возглавил почетный благочинный Пушкинского округа Санкт-Петербургской епархии протоиерей Геннадий Зверев. Ему сослужили благочинный Пушкинского округа протоиерей Никита Зверев, клирики Софийского и Екатерининского соборов Царского Села.

По окончании богослужения была совершена панихида по Ивану Саутову, директору ГМЗ «Царское Село» с 1987 по 2008 годы.

Отец Геннадий поздравил верующих с первой после восстановления храма Божественной литургией, а также обратился со словами поздравления по случаю недавнего дня рождения к директору ГМЗ «Царское Село» Ольге Таратыновой.

Во многом благодаря конструктивной позиции руководства музея стало возможно возобновление богослужений в храме Воскресения Христова.

Строительство этой церкви началось в 1745 году при Императрице Елизавете Петровне. Окончательный проект был разработан великим зодчим Франко Бартоломео Растрелли. Церковь выполнена в стиле «елизаветинское барокко». Здесь венчались члены Императорской семьи и придворные, крестили младенцев Императорского Дома, родившихся в Царском Селе, в том числе будущих Императоров Николая I и Николая II.

В 1917 году богослужения в церкви прекратились, она стала частью музейной экспозиции. В годы Великой Отечественной войны убранство храма сильно пострадало. Летом 2015 года музеем был объявлен конкурс на проведение реставрационных работ. Реставрация была закончена к апрелю 2019 года. Храм приписан к Софийскому собору.

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