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Сводка новостей от 18 сентября 2020

В США продолжаются нападения на христианские храмы
На сей раз вандалы разрушили статую Иисуса Христа в католическом соборе города Эль-Пасо (США)…

В США продолжаются нападения на христианские храмыВандалы разрушили статую Иисуса в Соборе святого Патрика в Эль-Пасо, штат Техас, что стало очередным событием в продолжающейся серии нападений на церкви по всей территории Соединенных Штатов, сообщает Седмица.Ru.

Во вторник утром кто-то проник в Собор святого Патрика и разрушил почти 90-летнюю статую Святого Сердца Иисуса. Статуя была установлена за главным алтарем церкви, который был открыт для молитвы во время совершения акта вандализма.

По мнению представителей Католической церкви, утеря статуи является «невосполнимой утратой» и сама она не подлежит восстановлению.

«Эта статуя — одно из моих любимых изображений Иисуса Христа: его руки широко раскрыты в знак приветствия, его сердце пылает любовью к нам. Я часто черпал вдохновение из этого образа, готовясь к мессе», — сказал епископ Эль-Пасо Марк Сейц в заявлении епархии. Сейц добавил, что он все же рад, что никто не пострадал от рук вандала.

Подозреваемый задержан, и в настоящее время ведется расследование городской полицией. Сейц призвал людей молиться за спасение души вандала.

Ранее на этой неделе приход в Мидвейле, штат Юта, стал жертвой схожего нападения. Статуя св. Терезы была серьезно повреждена, церковь была ограблена. Во вторник приход в очередной раз сообщил о вандализме.

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