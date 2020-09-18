Глава Александрийского Патриархата Патриарх Александрийский Феодор в завершение своего недельного пребывания на Кипре довольно откровенно рассказал, почему он всё же решился признать украинских раскольников, хотя ранее заявлял о поддержке канонической УПЦ. Как оказалось всё дело в его приверженности эллинизму, которая в итоге победила в нём Православие.

Отвечая на вопросы журналистов на брифинге после встречи с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом 17 сентября 2020 года Патриарх Феодор напомнил, что в ноябре 2019 года помянул за Литургией «митрополита Киевского и всея Украины» Епифания, поскольку «хотел выразить поддержку нашему Вселенскому патриархату и праву народа Украины иметь свою автокефальную церковь», сообщает СПЖ.

При этом он счёт «неправильной реакцией» решение Русской Православной Церкви о прекращении евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом после предоставления автокефалии ПЦУ.

«Я верю, что со временем мы будем все более и более ясно видеть проблемы, и, в конце концов, все Церкви соберутся вместе, чтобы увидеть, что превалирует прежде всего единство между нами и служение народов земли», — добавил Патриарх Феодор.

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