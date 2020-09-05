Украинские власти при помощи уголовных дел пытаются заткнуть рот критикам захватов храмов УПЦ. Кондрусевича не пустили в Белоруссию. Германия, Франция и Италия не поддержали санкции против Лукашенко. Денисенко госпитализирован с COVID-19

Украинские власти, которые откровенно игнорируют разжигание межрелигиозной розни со стороны раскольников и украинских националистов, отказываясь расследовать осквернения и нападения на храмы УПЦ, пытаются при помощи уголовных дел закрыть рот тем, кто критикует действия сторонников «ПЦУ» и негативно отзывается от Томосе, выданном раскольникам Фанаром.

Так, детскому писателю-сказочнику из Черкасс Олегу Слепынину, лауреату международных литературных премий, украинские власти вручили обвинительный акт по делу о разжигании межконфессиональной розни. Теперь 65-летний писатель, которого ранее приговорили к двум месяцам домашнего ареста, предстанет перед судом.

Сам Олег Слепынин, которого обвиняют в распространении критических материалов о Томосе и «ПЦУ», считает будущий суд показательным прецедентом для всех защитников Церкви.

«Создаётся прецедент. Чтобы каждый человек, в том числе священник и епископ канонической Церкви, знал, что защищать Церковь — опасно, выступать против захватов храмов — нельзя, называть в своем богословском рассуждении раскольников раскольниками — ни в коем случае: затаскают. Нельзя поминать тихим словом ни анафематов, ни самосвятов, также, как цитировать слова святых о том, что грех раскола не смывается даже мученической кончиной. Почему всего этого нельзя? Всё просто: это раскольникам обидно, у них свой взгляд на церковные каноны. Что дальше? Далее суд. А суд — это всегда интересно. Хотя лучше наблюдать за ним со стороны. Но что есть, то есть, и слава Богу. Наше дело Христово», — отметил писатель.





+ + +

Главу католиков Белоруссии Тадеуша Кондрусевича, который в последнее время вторил антибелорусским заявлениям чиновников из Польши и активно поддерживал акции протестов против президента Александра Лукашенко, не пустили обратно в страну, когда он возвращался в Минск из Варшавы.

«На пограничном переходе Кузница-Белосток-Брузги пограничники Республики Беларусь без объяснения причин отказали главе белорусского католического епископата во въезде в страну», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РКЦ в Беларуси. При этом в РКЦ обратили внимание, что Кондрусевич является гражданином республики.

Официально он был в Польше в командировке и совершал богослужения, однако белорусские власти подозревают, что этот прелат-поляк консультировался с польскими чиновниками по поводу внутриполитической ситуации в Белоруссии и продолжения антиправительственных акций протеста.

Так, на официальном сайте РКЦ в Беларуси на днях были размещены выдержки из интервью Кондрусевича польскому католическому телеканалу TV Trwam, в котором глава белорусских католиков заявил, что президентские выборы в стране прошли «нечестно».

«Есть основания считать, что выборы проходили нечестно», — сказал он. По мнению Кондрусевича, белорусский народ «дорос до того, чтобы отстаивать свои права, и это уже другое поколение, чем 26 лет назад».

Между тем в Госпогранкомитете Белоруссии отказались комментировать ситуацию вокруг Кондрусевича. «Госпогранкомитет ситуацию не комментирует», — заявил официальный представитель ГПК Антон Бычковский в ответ на просьбу подтвердить проблему с пропуском Кондрусевича на территорию Белоруссии.

Не исключено, что из-за большой вовлечённости Кондрусевича в политические дела Белоруссии, Ватикану вскоре придётся назначать нового представителя в эту страну. В любом случае, до окончания протестов Кондрусевича точно не пустят в страну.





+ + +

Избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный перечень Евросоюза, прежде всего из-за позиции Германии, а также Франции и Италии. Об этом сообщила в пятницу газета Die Welt со ссылкой на собственные источники.

Берлин, Париж и Рим заявили, что, «несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми», поскольку, по их мнению, включение его в чёрный список будет означать полное прекращение диалога с Минском. За введение ограничительных мер против белорусского лидера выступали в первую очередь страны Балтии и Польша.

В середине августа стало известно, что в связи с акциями протеста в Белоруссии ЕС рассматривает список из 15−20 белорусских чиновников, которым будет запрещён въезд на территорию сообщества и доступ к европейской банковской системе.

Санкции ЕС против Белоруссии за нарушения прав человека действовали с 2004 по 2016 год, в разные годы черный список расширялся и сокращался, увеличиваясь временами до 130 человек. В сентябре 2008-го Евросоюз заморозил санкции, однако возобновил их действие и даже ужесточил после президентских выборов в республике в 2010 году.

На неформальной встрече в Берлине 27−28 августа главы МИД стран ЕС приняли решение как можно скорее завершить санкционную процедуру в отношении Белоруссии.

Однако, в Европе понимают, что своими санкциями они подталкивают Белоруссию к России, а потому действуют очень осторожно, опасаясь перегнуть палку.





+ + +

Пресс-служба «Киевского патриархата» сообщила, что престарелый раскольник лже-патриарх Филарет Денисенко болен COVID-19 и находится в больнице.

«Официально. Патриарх Филарет находится на лечении, — сообщили сотрудники пресс-службы УПЦ КП на официальной странице в Facebook. — Сообщаем, что у Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, во время планового тестирования, выявлен положительный результат COVID-19. Сейчас Святейший владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья Патриарха удовлетворительное».

Ранее Денисенко заявил, что глава «ПЦУ», его бывший ученик Епифаний Думенко, который предал своего учителя, ждёт не дождётся его смерти, чтобы захватить то имущество, которое ещё осталось у «Киевского патриархата».

Насколько тяжёлое состояние у Денисенко, доподлинно неизвестно. Однако нельзя исключать, что он переживёт ещё самого Думенко. Ведь для чего-то сохранял ему жизнь до сих пор Господь.

Русская линия