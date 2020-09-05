Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Немцы едва не взяли Рейхстаг штурмом, протестуя против ограничений из-за коронавируса. В ВОЗ поставили стратегию Швеции по борьбе с COVID-19 в пример другим странам мира. Антицерковный режим Джукановича остался без большинства в парламенте. США потребовали от Сербии признать независимость Косово

Власти Берлина тщетно пытались противодействовать желанию немецких граждан выйти на улицы, чтобы выразить свой протест против ограничений, введённых в Германии из-за пандемии коронавируса. 29 августа 2020 года 18 тысяч немцев, среди которых оказались молодые люди, пенсионеры и родители с детьми, вышли на улицы и в довольно жесткой форме выразили своё недовольство действиями властей.

При этом в ходе митинга ситуация накалилась до такой степени, что митингующие попытались взять здание Рейхстага штурмом, и немецким чиновникам пришлось усиливать его охрану полицией.

Любопытно, что при всей демократии немецкие власти и СМИ демонстрируют полное нежелание прислушиваться к протестующим. Так, германские журналисты в своих сообщениях пытаются представить всех собравшихся некими «ковид-диссидентами» и «правыми радикалами», открыто навешивая участникам акции ярлык «рейхсбюргеров».

Президент ФРГ Штайнмайер назвал сцену, устроенную демонстрантами у бундестага, «достойной отвращения» и «невыносимой». В правительстве ФРГ посчитали ее «злоупотреблением правом на демонстрации».

«Те, кому не по душе меры по борьбе с коронавирусом, и те, кто сомневается в их необходимости, могут и имеют право выходить на демонстрации против них», — подчеркнул глава германского государства. Однако он перестает относиться с пониманием к действиям демонстрантов, как только те «впрягаются в упряжки врагов демократии и начинают разжигать политическую ненависть», добавил Штайнмайер.

Канцлерин ФРГ Ангела Меркель в понедельник, 31 августа, также резко раскритиковала действия противников ограничений из-за коронавируса.

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, во время этой акции произошло «злоупотребление правом на демонстрации». «Результатом стали постыдные сцены у Рейхстага, с которыми нельзя просто так примириться», — заявил Зайберт, назвав участников протеста «антидемократами», которые попытались занять ступеньки демократического парламента Германии.

Он назвал пандемию коронавируса «беспрецедентным вызовом» и подчеркнул, что спорить о мерах, принимаемых в этой ситуации, необходимо, но делать это следует при помощи «демократической дискуссии, свободной прессы, критически настроенной общественности или демонстраций, участники которых придерживаются правил».

В аналогичном ключе высказался ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Единственный вывод, который сделали из этой акции немецкие чиновники, — это необходимость усилить охрану Рейхстага. Это будет сделано в ближайшее время.





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Попытки представить шведов идиотами, которые не стали вводить в стране жёсткий карантин из-за коронавируса и потому якобы поплатились за это массовым заражением своих жителей новым вирусом, полностью провалились. Сколько не старались российские и европейские СМИ писать о провале шведской стратегии и успехе других стран мира, введших карантин и загубивших свои экономики, правда вышла наружу. Шведская стратегия по борьбе с коронавирусом принесла наибольший эффект.

Это признал представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро, который публично назвал опыт Швеции в борьбе с коронавирусом примером и моделью для всего мира в будущем. Об этом он заявил в интервью новозеландской радиостанции Music Magic Talk.

Набарро подчеркнул, что реакция Швеции на вирус является моделью, «которой другие страны должны подражать». «Практика показала, что ключом к устойчивой стратегии борьбы с коронавирусом является доверие. Страна ввела гораздо меньше ограничений, чем другие, но [её правительство] вместо этого положилось на шведов, поверив, что они проявят ответственность и будут следовать рекомендациям органов здравоохранения страны. В Швеции правительство доверилось населению, и население так же доверяло властям», — подчеркнул Набарро.

Представитель ВОЗ уточнил, что, хотя «уровень смертности от COVID-19 в Швеции значительно выше, чем во многих других странах, и составляет 57 на 100 тыс. человек, но темп распространения инфекции с конца июня заметно снизился». «Швеция и другие страны, которые вернулись к нормальной жизни без введения серьёзных ограничений, продемонстрировали правильный подход и такая модель — это наша цель в будущем», — сказал он.

Набарро отметил, что подход, реализованный в других странах мира и, в частности, в Новой Зеландии, где был введён жёсткий карантин, также принёс результат. Но «нельзя оставаться в изоляции очень долго, лучше научится жить с вирусом и держать его под контролем. А ещё необходимо как можно скорее вернуть к нормальному ритму экономику страны и ее социальную жизнь».

Так что стратегия Швеции и (от себя добавим) Белоруссии оказалась наиболее здравой в отношении борьбы с коронавирусом. Хорошо бы это услышали, наконец, в Кремле.





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Оппозиционные избирательные блоки Черногории «За будущее Черногории», «Мир — наша нация» и «Чёрное на белое» намерены создать коалиционное правительство экспертов, которое отправит в отставку бессменного лидера страны Мило Джукановича и отменит антицерковный закон, направленный против Сербской Православной Церкви. Об этом заявил лидер блока «За будущее Черногории» профессор информатики университета в Подгорице Здравко Кривокапич после прошедших в стране парламентских выборов.

Согласно данным экзитполов, которые проводит европейский Центр мониторинга выборов (CеMI), после обработки 82,4% бюллетеней правящая коалиция вокруг Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича лидирует на выборах с результатом 34,8%, что дает ей право на 29 кресел в 81-местном парламенте. В то же время оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» набирает 32,8% (28 мест в парламенте), коалиция «Мир — наша нация» — 12,5% (10 мест), коалиция «Черное на белое» — 5,6% (4 места), Социал-демократы Ивана Брайовича — 4,2% (3 места). Таким образом, объединенная оппозиция набирает большинство в 81-местном парламенте, что дает ей возможность сформировать кабмин.

«Режим совершенно точно пал, вы увидите, что по мере подсчёта голосов отрыв оппозиции от правящей партии и её сателлитов только возрастёт. Мы, конечно, готовы войти в коалицию и с господином Алексой Бечичем [лидер блока «Мир — наша нация"], и с Дританом Абазовичем (лидер блока «Чёрное на белое»), это естественная коалиция, и я от неё не отказываюсь. В настоящий момент мы думаем, что лучшим решением для Черногории станет экспертное правительство, это лучшее решение для народа. Политики всегда считают по-своему, я, как профессор, веду подсчёт иначе, чем политик», — заявил Кривокапич.

Отвечая на вопрос о первоочередных планах, Кривокапич заявил, что оппозиционное правительство первым своим решением отменит закон о свободе вероисповедания, ущемляющий интересы Сербской Православной Церкви.

«Первым шагом, конечно, станет отмена Закона о свободе вероисповедания, затем принятие закона о люстрации и закона о происхождении имущества, который определит отношение к тем, которые довели Черногорию до безнадежности, добились несметных богатств и сделали нищими остальных граждан Черногории. Это будет по-честному, праведно и станет предупреждением для всех, кто идет в политику, что политика не является самой доходной работой», — заявил лидер оппозиции.

Говоря о дальнейших шагах действующей черногорской власти, Кривокапич выразил надежду, что смена режима пройдёт мирно. «Вероятно, волнения возможны, но я исключаю этот вариант. Думаю, что Черногории нужны мир и спокойствие, это нельзя ничем заменить, и христианская любовь, которая в каждом человеке видит брата своего, возобладает. И это будет лучшим решением для Черногории», — заявил оппозиционер.

В то же время оппозиция не намерена сотрудничать с действующим президентом страны Мило Джукановичем, президентский мандат которого истекает в 2023 году.

«Я не желаю сотрудничать с президентом, который не является президентом всех граждан Черногории. Однозначно у меня есть обязательство формальными действиями завершить дело. Надеюсь, что вся реакция народа будет такой, что господин Джуканович, возможно, подаст в отставку после определенных событий, которые очень ясны и недвусмысленны, и которые касаются Джукановича и его окружения», — заявил Кривокапич.





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Представители США настаивают на признании независимости Косово со стороны Сербии и открыто давят на сербского президента Александра Вучича, чтобы он принял такое решение. Однако сербский лидер резко отверг этот пункт во время переговоров. Об этом в эфире канала TV Pink заявил в четверг первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

«Совершенно точно, что документ, включающий пункт 10 был, на столе переговоров. Я получил информацию из Вашингтона из делегации высшего уровня, что президент Вучич резко отверг пункт 10, ясно заявил, что для Сербии это неприемлемо, и сказал, что будет вести себя в соответствии с Конституцией Сербии. Здесь ставим точку, вопроса, согласится Вучич или нет, не существует», — заявил Дачич.

Ранее сербская газета «Вечерне новости» опубликовала часть документа, предложенного сербской делегации в Вашингтоне. «Пункт 10 документа гласит: обе стороны обязуются согласиться на обоюдное признание, защиту этнических меньшинств, реституцию имущества, решение статуса государственных официальных лиц, как и согласование открытия канцелярий по защите меньшинств, которые будут составлять ежегодные отчеты», — сообщает издание.

Как сообщил министр финансов Сербии Синиша Мали, на переговорах Белграда и Приштины в Вашингтоне от президента Сербии Александара Вучича потребовали признать независимость самопровозглашенного Косова. Он также сообщил об огромном давлении, которое оказывается на сербскую делегацию.

Вучич сообщал, что испытывает страх перед встречей по вопросу непризнанного Косова в Вашингтоне, где, по утверждениям косоваров, от сербского лидера будут требовать подписать признание независимости сербского автономного края. В то же время он был настроен решительно отстаивать интересы Сербии.

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