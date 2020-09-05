Верующие Симбирской епархии попросили Патриарха Кирилла объяснить им регулярные кадровые перестановки. Монашествующие Среднеуральского монастыря окончательно ушли в раскол. Владимир Легойда заговорил о «пасторском подходе» в вопросе выноса Ленина из мавзолея. Демографическая политика российских властей провалилась. В Беслане почтили память жертв теракта в школе № 1

Кадровая чехарда среди архиереев, которая стала при Патриархе Кирилле просто нормой, не только противоречит канонам, но и вводит в серьёзное смущение верующих в епархиях Русской Православной Церкви. Если архиереи являются монахами и их неканонические смещения с кафедр (а ведь епископ венчается своей пастве) ещё можно хоть как-то объяснить необходимостью и монашеским послушанием, то верующие таких обетов не давали и им не понять, почему за пять лет у них на кафедре меняется шесть архиереев.

В связи с этим в Интернете на днях появилось открытое письмо верующих Симбирской епархии, адресованное Патриарху Кириллу, в котором они просят Его Святейшество объяснить свои регулярные кадровые перестановки.

«Ваше Святейшество!

Православные верующие Симбирской епархии просят Вас разъяснить ситуацию, происходящую с постоянной сменой Симбирских архиереев. После упокоения владыки Прокла (который управлял епархией 25 лет) в 2014 году в епархии началась чехарда со сменой управляющих епархией. Митрополит Лонгин уже шестой после владыки Прокла. Это вызывает у нас недоумение. Почему это происходит. Ведь епископ — это отец для своей церкви. В таинственном значении он заменяет на земле Христа. Он должен знать свою паству, ее нужды, чаяния, запросы. И как это сделать епископу, если он служит в епархии меньше года (как например митрополит Феофан и митрополит Иосиф), после чего его переводят в другую епархию.

Понятно, что за такое короткое время ничего не узнать и не сделать, а вновь назначенному епископу приходится все начинать сначала. И эти переводы происходят без какого-то обсуждения с верующими. Понятно, что трудно вернуться во времена, когда народ сам выбирал из своей среды себе епископа. Но тут получается, что с нами уже совсем не считаются и совершают переводы, руководствуюсь не интересами верующих, а непонятными нам соображениями. Почему и зачем происходит перевод? Вот убрали митрополита Иосифа. Почему? Он провел у нас меньше года. С чем-то он не справился? Поставили митрополита Лонгина, которого так любили на Саратовской земле, где он провел 17 лет. Опять же почему?

Ходят слухи, что за что-то в наказание. А разве Симбирская земля чем-то провинилась, что для нее есть только архиереи, которые в чем-то (непонятно в чем) провинились? Разве нет у нас архиереев в нашей митрополии, которых мы прекрасно знаем и которые многолетними уже трудами стяжали себе авторитет и любовь симбирян? Также вновь назначенный архиерей привозит с собой собственную команду священников и их назначают руководить крупнейшими приходами епархии. А разве недостойны этого наши батюшки, которые окормляли нас на протяжении долгого времени и заслужили авторитет. А тут приезжают незнакомые нам священники, возникает вопрос — правильно ли это с точки зрения окормления прихода. Понятно, новому архиерею хочется, чтобы «свои» люди руководили самыми многочисленными приходами, но опять же получается — никто не учитывает нужд и чаяний тех верующих, для которых в принципе и совершают служение и епископ, и священство.

Ваше Святейшество, Вы обращаетесь к народу с посланиями на Рождество Христово, Пасху, в связи с губительным поветрием новой короновирусной инфекцией. Было бы замечательно услышать Ваше послание с ответами на наши наболевшие вопросы!"





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На этой неделе в Интернете было опубликовано открыто письмо насельниц захваченного изверженным из сана схимонахом Сергием (Романовым) Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом, в котором они отказываются слушаться своего правящего архиерея митрополита Екатеринбургского Кирилла и фактически заявляют о своём окончательном решении покинуть Русскую Православную Церковь и уйти в раскол.

Письмо адресовано благочинному монастырей Екатеринбургской епархии игумену Иерониму (Миронову). При этом в нём изверженный из сана бывший духовник обители продолжает именоваться схиигуменом.

«Из СМИ нам стало известно о решении предоставить нам возможность добровольного перехода в другие монастыри Екатеринбургской и Алапаевской епархий и о том, что якобы нам препятствует в этом наш духовник монастыря схиигумен Сергий (Романов).

Настоящим доводим до Вашего сведения и до сведения всех заинтересованных лиц, что мы, нижеподписавшиеся насельницы Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» добровольно, осознанно и окончательно приняли решение оставаться в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» вместе со своим духовником схиигуменом Сергием (Романовым).

Просим Вас и всех, кто в этом участвует прекратить травлю православного монастыря, его насельниц, братии и духовника обители".





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В Русской Православной Церкви полагают, что рано или поздно труп Ленина всё-таки вынесут из мавзолея и предадут земле, однако, судя по высказываниям главы Синодального отдела Владимира Легойды, произойдёт это ещё очень нескоро.

«Конечно, отношение Церкви и большинства верующих людей и к деятельности Ленина, и к его мавзолею — понятно и однозначно. Но в чём сегодня должен проявляться, на мой взгляд, пастырский подход? В снисхождении к тем людям, для которых это может стать трагедией. Я лично убеждён, что в данном случае — это вопрос времени», — сказал Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в интервью газете «Культура».

Представитель Церкви отметил, что этот вопрос требует «сугубо пастырской мудрости и деликатного подхода», несмотря на то, что в церковных кругах есть противники нахождения Ленина в мавзолее, которые не раз говорили, что Церковь должна немедленно и жёстко выступить против, осудить, потребовать выноса. «Тем более, что это, в общем-то, такая коммунистическая пародия на нетленные мощи святых», — добавил Легойда.

Таким образом, церковные чиновники решили в этом вопросе идти вслед за российскими властями, которые каждый год во время Парада Победы стыдливо закрывают мавзолей Ленина разного рода конструкциями и при этом выделяют миллионы рублей на бальзамацию его гниющего трупа. Это означает, что Легойда и другие представители Патриархии точно не будут инициировать вопрос выноса трупа Ленина, пока об этом открыто не заговорят в Кремле.





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Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Согласно документу выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года. Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина структура единого плана и перечень мероприятий, направленных на достижение национальных целей, должны быть готовы к 1 сентября.

Уровень бедности в стране, то есть доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума, в 2020 году возрастет до 13,3% населения после 12,3% в 2019-м. В дальнейшем в правительстве прогнозируют её снижение, следует из проекта. Одной из национальных целей развития России является сокращение уровня бедности в два раза — то есть до 6,5% к 2030 году.

Эта цель прописана в июльском указе президента Владимира Путина, который он подписал после одобрения президентских поправок в Конституцию. Документ сдвигает достижение большинства национальных целей развития до 2030 года из-за пандемического кризиса. Предыдущий указ главы государства, просуществовавший два года, был рассчитан до 2024 года.

Президент поручил правительству до 30 октября привести все национальные проекты в соответствие с целями июльского указа и представить единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года. «В настоящее время в правительстве продолжается работа, направленная на реализацию данного поручения», — сообщили РБК в пресс-службе правительства.

Что же касается демографии, то следует признать, что демографическая политика российских властей оказалась практически полностью провальной. Здесь следует учесть, что все эти годы русские регионы России продолжали быстро вымирать на фоне демографического бума на Кавказе, за счёт которого российские власти и могли рапортовать о том, что ситуация стала улучшаться. Однако, теперь даже прирост кавказского населения перестал покрывать вымирание русских регионов, и это вынуждены признать даже в правительстве.





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Трехдневные памятные мероприятия в Беслане начались 1 сентября в 9:15 со школьного звонка — это время, когда праздничная школьная линейка в школе № 1 была прервана исламистами и начался силовой захват школы.

Ровно 16 лет назад в Беслане террористы захватили школу № 1. Заложниками стали 1128 человек, включая грудных младенцев и стариков. В результате теракта 333 заложника погибли, большинство из них дети.

Архиепископ Леонид в сопровождении секретаря Владикавказской епархии иеромонаха Стефана Дзугкоева и клириков епархии посетил мемориал, расположенный на месте Бесланской школы. Владыка Леонид возложил цветы к Поклонному кресту, установленному в центре спортзала. Здесь же была отслужена заупокойная служба.

Во дворе школы, у памятника Герою России Дмитрию Разумовскому — архиепископ Леонид также отслужил заупокойную литию. Начальник отделения спецподразделения «Вымпел» погиб в ходе операции по освобождению заложников.

Русская линия