Митинги протестов в Белоруссии, несмотря на свою массовость, так и не привели к серьёзным уступкам со стороны Александра Лукашенко, а после сегодняшних слов президента России Владимира Путина о готовность Кремля выслать в Минск российскую полицию на помощь белорусской, они и вовсе лишились перспектив.

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. Пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определённых границ, не приступят к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, захватывать административные здания и так далее», — заявил Владимир Путин, комментируя события в Белоруссии.

При этом глава Кремля подчеркнул, что Россия в данном случае действует «гораздо более сдержанно и нейтрально», чем страны Европы и США, сообщает газета «Коммерсант».

«Мы исходим из того, что все проблемы, имеющие место в Белоруссии, будут решаться мирным путём. А если где-то есть нарушения со стороны кого бы то ни было (либо со стороны государственных органов власти, правоохранительных органов, либо со стороны тех, кто участвует в акциях протеста), если они выходят за рамки действующего закона, закон будет соответствующим образом на это реагировать. Я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно. Несмотря ни на что».

Сам Александр Лукашенко с утра четверга был полон уверенности в своих силах. «Уже в митингах в поддержку мира, спокойствия, действующего президента выступило около 3 млн человек, — заявил он, не уточнив, откуда получил эту информацию.— Это же силища — 3 млн человек! Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты. Они знают свое дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей — 80%, которые за нас проголосовали».

Кроме того, президент Белоруссии заявил об обещанной ему Россией экономической помощи в виде рефинансирования долга страны в размере $ 1 млрд. «Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — сказал он.

Эти новости явным образом опечалили белорусских оппозиционеров, ведь в таком случае все их митинги протестов имеют незавидные перспективы. Впрочем, в своих комментариях слов Путина о «резерве» они были весьма сдержанны. Зато в Польше не скрывали эмоций и поспешили обвинить Россию в подготовке «планов военной интервенции в Беларусь под ложным предлогом восстановления контроля». Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий. Впрочем, эти слова сути дела не меняют. Александр Лукашенко, скорее всего, сможет удержаться у власти и на сей раз.

Русская линия