Глава Черногорско-Приморской митрополии вновь призвал паству не голосовать за те партии, которые начали гонения на Церковь…

Митрополит Черногорский Амфилохий: На 82-м году жизни впервые пойду на парламентские выборы и призываю всех черногорцев проголосовать в защиту своих святынь

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий призвал граждан Черногории выйти на парламентские выборы и голосовать против политики властей, принявших антицерковный закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, сообщает РИА Новости.

В ночь на четверг в нескольких городах Черногории вновь прошли протестные собрания православных верующих и сторонников оппозиции, автомобильные Крестные ходы в поддержку Сербской Православной Церкви и против правящей Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича.

«На 82-м году жизни впервые сейчас пойду на парламентские выборы — 30 августа — и призываю всех черногорцев, жителей Черногории и всех остальных голосовать в защиту Божиих святынь, которые сейчас под ударом в Черногории со стороны тех, кто не знает, что такое святыня. Дай Бог, чтобы эта защита победила ради будущего всех жителей Черногории. Все на выборы в защиту святынь!» — заявил митрополит Амфилохий.

Власти Черногории ранее возбудили уголовные дела о нарушении запрета на массовые собрания из-за COVID-19 в отношении лидера оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапича, пятерых священников Сербской Православной Церкви и ещё ряда граждан после протестных акций в ночь на понедельник.

Ранее уголовные дела по той же статье были возбуждены в отношении митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и свыше 20 духовных лиц Сербской Церкви в Черногории.

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