27 августа 2020 года украинские националисты на трассе под Харьковом совершили вооружённое нападение на автобус с членами организации «Патриоты за жизнь!». Активисты движения были жестоко избиты и получили огнестрельные ранения.

Комментируя кадры этого нападения газете «Взгляд», киевский политолог Михаил Погребинский заявил о начале гражданской войны на Украине.

«Это объявление войны. Радикалы начали охоту на активистов. Начинается серьёзная атака, раз она происходит уже с обстрелами. Наша полиция бездействует. Ясно, что министерство внутренних дел во главе с Арсеном Аваковым не хочет конфликтовать с национал-радикалами. Возможно, силовики даже как-то сотрудничают с ними», — считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

Политолог добавил, что сейчас нужно дождаться, как на произошедшее отреагирует МВД Украины и правоохранительная система в целом.

В четверг вечером депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что нападение является вызовом для всех здравых сил в украинском обществе, поскольку «террористы больше не стесняются».

Русская линия