Русская линия
Сводка новостей от 27 августа 2020

Михаил Погребинский: «Это объявление войны»
Под Харьковом украинские националисты расстреляли микроавтобус активистов пророссийской партии Виктора Медведчука…

Украинские националисты обстреляли на трассе микроавтобус27 августа 2020 года украинские националисты на трассе под Харьковом совершили вооружённое нападение на автобус с членами организации «Патриоты за жизнь!». Активисты движения были жестоко избиты и получили огнестрельные ранения.

Комментируя кадры этого нападения газете «Взгляд», киевский политолог Михаил Погребинский заявил о начале гражданской войны на Украине.

«Это объявление войны. Радикалы начали охоту на активистов. Начинается серьёзная атака, раз она происходит уже с обстрелами. Наша полиция бездействует. Ясно, что министерство внутренних дел во главе с Арсеном Аваковым не хочет конфликтовать с национал-радикалами. Возможно, силовики даже как-то сотрудничают с ними», — считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

Политолог добавил, что сейчас нужно дождаться, как на произошедшее отреагирует МВД Украины и правоохранительная система в целом.

В четверг вечером депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что нападение является вызовом для всех здравых сил в украинском обществе, поскольку «террористы больше не стесняются».

Русская линия

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Михаил Погребинский: «Это объявление войны»
Под Харьковом украинские националисты расстреляли микроавтобус активистов пророссийской партии Виктора Медведчука...

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