|Сводка новостей от 30 мая 2020
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Коронавирус закончится 24 июня в Москве парадом Победы. Власти Москвы и Подмосковья отказались открывать храмы для верующих. Роспотребнадзор полез со своим уставом за церковную ограду. На митрополита Саратовского Лонгина продолжают клеветать за его отказ закрывать храмы на Пасху. Анна Кузнецова родила седьмого ребёнка
В Иерусалиме открылся Храм Гроба Господня. Святая Гора Афон вновь доступна для паломников. В Греции увидели в мерах по борьбе с коронавирусом угрозу Церкви. Трамп призвал срочно открыть все храмы в США. В Венгрии законодательно запретили менять пол в документах
В Интернете опубликовали онлайн-тур «Разрушенные храмы дореволюционного Киева». Верующие вновь могут посетить Киево-Печерской Лавру
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