Покровский монастырь Москвы, где хранятся мощи одной из наиболее почитаемых московских святых — блаженной Матроны Московской, открыл двери для верующих паломников, несмотря на сохранение режима самоизоляции в столице, но принял необходимые меры безопасности, сообщает Интерфакс.

Посетители обители могут зайти в Покровский храм, приложиться к мощам святой Матроны, подать записки и набрать святой воды.

По наблюдению корреспондента «Интерфакса», обитель живёт обычной жизнью: открыты церковная лавка, водосвятная часовня и трапезная, где навынос продают выпечку. Везде нужно соблюдать дистанцию, благо обширная территория монастыря позволяет избежать скопления людей и перемещаться на расстоянии, а тем, кто забывает о санитарных ограничениях, о них напоминает охрана обители.

Русская линия