Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

В Иерусалиме открылся Храм Гроба Господня. Святая Гора Афон вновь доступна для паломников. В Греции увидели в мерах по борьбе с коронавирусом угрозу Церкви. Трамп призвал срочно открыть все храмы в США. В Венгрии законодательно запретили менять пол в документах

В Иерусалиме после двух месяцев карантина вновь открылся Храм Гроба Господня. С воскресенья, 24 мая, храм доступен для священнослужителей, но в ближайшее время его не смогут посетить все желающие.

Минздрав Израиля составил рекомендации по посещению собора, согласно которым в нём могут находиться одновременно не более 50 человек при условии соблюдении социальной дистанции в два метра и наличии масок.

Главы трех Церквей, хранители Храма Гроба Господня, также обратились к паломникам с просьбой воздержаться от прикосновения к камням, иконам и другим объектам, а также воздержаться от посещения храма при малейших симптомах заболевания.

«Для Израиля наступил ключевой момент, переломный. Уже открыты пляжи и парки, можно останавливаться в некоторых гостиницах, к посещению стала доступна Стена плача и, наконец, под проливным дождём, который в солнечном Израиле считается благословением Божьим, открылся Храм Гроба Господня», — рассказал директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

Закрытие Храма Гроба Господня на карантин стало историческим событием: последний раз собор закрывался на длительное время более 200 лет назад, после пожара 1808 года.





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Святая Гора Афон с 1 июня 2020 года вновь будет открыта для паломников.

Однако, далеко не все желающие смогут посетить афонские монастыри, поскольку допуск в обители будет жёстко регламентироваться.

Для каждого из афонских монастырей будет выдаваться всего 15 пропусков. В то же время в скитах будет разрешено принимать не более 5 паломников.

В соответствующем решении Кинота Святой Гор подчёркивается, что паломники не смогут провести ночь в других монастырях, помимо тех, в которые они получили пропуск.

Об ограничении сроков паломничества в каждую из обителей ничего не сообщается.





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Европа постепенно отходит от ограничительных мер в связи с коронавирусом, и в европейском обществе в настоящее время всё сильнее разгорается дискуссия о том, что же на самом деле «это было». При этом всё больше европейских политиков и общественных деятелей высказываются в том духе, что истинная цель введённых ограничений — это не борьба за здоровье людей, а нечто другое.

Так православная гречанка Рахиль Макри, которая является представительницей правой партии «Независимые греки» в парламенте Греции, откровенно заявила, что истинной целью карантина является прекращение богослужений в храмах по всему миру и стремление уничтожить традиционную церковную жизнь.

В связи с этим Рахиль считает, что в случае повторного введения карантина лучше умереть от гриппа, чем жить по указанию гонителей Христа.

В одной из социальных сетей Макри написала, что «они лишили нас Крови и Тела нашего Господа. Они не позволили нам взять Благодатный огонь. Они мошеннически заключили нас в тюрьму, и мы повиновались, оставив нашего Христа одного, как тогда, когда Его оставили ученики».

«Теперь они хотят то же самое устроить на Рождество и предсказывают вторую волну карантина», — пишет Рахиль Макри. Однако, «на этот раз мы не будем подчиняться или оставлять Христа одного. Лучше умереть от гриппа, чем жить по указанию этих гонителей Христа», — заключила Рахиль.





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Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов штатов немедленно открыть храмы для прихожан вне зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме.

По словам американского лидера, некоторые губернаторы сочли необходимым открыть винные магазины и клиники для абортов, но не храмы, в которых нуждаются люди, и «это неправильно». Потребовав от местных властей уже в эти выходные открыть «молитвенные дома — церкви, синагоги и мечети», Трамп пообещал «заменить» тех губернаторов, которые этого не сделают.

«В Америке нам нужно больше молитв, а не меньше», — сказал американский лидер (цитата по сайту Союза православных журналистов).

Надеяться на то, что в России президент Владимир Путин поведёт себя подобно Трампу, не приходится. Совсем недавно российский президент призвал мусульман отказаться от традиционного празднования одного из главных мусульманских праздников — Ураза-байрам. Так что открывать храмы российские власти не собираются.

22 мая 2020 года глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил, что есть надежда, что «храмы должны открыться к празднику Вознесения, 28 мая». Однако, эти надежды ожидаемо не оправдались.





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Парламент Венгрии принял на этой неделе закон, запрещающий менять пол, указанный в метрике при рождении. С этой инициативой выступила правящая правая партия, которую возглавляет премьер-министр страны Виктор Орбан. Закон приняли 133 голосами против 57; теперь его предстоит подписать президенту страны Яношу Адеру.

По мнению Виктора Орбана, эта мера позволит избежать юридической неопределенности: отныне во всех официальных документах и в Государственном реестре графу «пол» заменит другая графа — «пол при рождении».

Свою позицию сторонники законопроекта объясняют тем, что, поскольку полностью изменить пол в любом случае невозможно, то записи актов гражданского состояния должны отражать реальное положение дел.

Законопроект был представлен 31 марта вице-премьером Жолтом Шемьеном в рамках большого пакета законов. Изменения и дополнения, которые предлагала внести в его текст оппозиция, были отвергнуты.

Новый закон уже вызвал волну критики со стороны защитников половых извращенцев.

Русская линия