Коронавирус закончится 24 июня в Москве парадом Победы. Власти Москвы и Подмосковья отказались открывать храмы для верующих. Роспотребнадзор полез со своим уставом за церковную ограду. На митрополита Саратовского Лонгина продолжают клеветать за его отказ закрывать храмы на Пасху. Анна Кузнецова родила седьмого ребёнка

На этой неделе для многих москвичей и жителей других регионов России пришла радостная новость — президент Владимир Путин, решил, наконец, свернуть активную фазу ограничений из-за коронавируса и фактически дал Собянину срок до середины июня, чтобы в столице были сняты все ограничения на массовые мероприятия.

При этом весьма характерно, что с самим градоначальником глава России по этому поводу советоваться не стал, а просто заявил, что 24 июня на Красной площади пройдёт Парад Победы, отменённый 9 мая. Вместо Собянина Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и отдал ему соответствующий приказ начать подготовку торжеств.

Президент России пояснил, что эта дата выбрана не случайно. 24 июня в 1945 году состоялся парад на Красной площади. В тот день, напомнил президент, по главной площади страны прошли победители, «сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Путин рассказал, что решение о назначении даты парада было приятно с учётом того, что ситуация в большинстве регионов страны и в самих Вооруженных силах остаётся стабильной после прохождения пика инфекционных заболеваний.

Судя по всему, первая волна коронавируса в России закончится именно 24 июня в Москве и именно парадом Победы. Это будет, наверное, первое по-настоящему массовое мероприятие, которое, несмотря на все заявления Собянина и Поповой об угрозе распространения вируса, отменить теперь будет практически невозможно.





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Власти Москвы пока не приняли решение по открытию храмов, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил руководитель городского департамента национальной политики и межрегиональных связей Сучков.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поэтапному возобновлению богослужений с участием прихожан.

«Такие рекомендации Роспотребнадзор действительно дал. Но принимать решения будут власти в зависимости от обстановки в каждом регионе. В настоящее время в Москве такого решения нет», — сообщил Сучков.

Он подчеркнул, что в городе уже начались послабления, но по храмам пока таких решений нет, и ему «трудно сказать, когда они будут».

Не приняли такого решения и власти Московской области, где уже снят пропускной режим. Однако, они поступательно движутся в этом направлении. Так, с 29 мая в Подмосковье отменён запрет на посещение кладбищ. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрея Воробьева.

«Отменяется запрет на посещение кладбищ при условии соблюдения социальной дистанции», — заявил градоначальник. Так, что верующие в Московской области смогут посетить своих усопших родственников и к Троице навести порядок на их могилах.





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Роспотребнадзор продолжает указывать Русской Православной Церкви и другим традиционным религиям России, как им осуществлять богослужения, Таинства и церковные церемоний в условиях карантина и при возобновлении допуска в храмы верующих мирян. Надо сказать, что требования к духовенству и верующим оказались едва ли не строже, чем к продуктовым магазинам и другим организациям. Соответствующие «рекомендации» Роспотребнадзора публикует на своих страницах Интерфакс.

Согласно документу, открытие для прихожан храмов, мечетей, синагог и других культовых учреждений предлагается проводить в три этапа.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На всех этапах развития эпидемической ситуации Роспотребнадзор рекомендует ограничить участие в богослужениях, обрядах и церемониях, проводимых в помещениях, лиц из группы риска, то есть тех, кому больше 65 лет, либо они страдают хроническими заболеваниями. На всех этапах должно сохраняться обязательное ношение защитных масок. Священнослужителям рекомендовано надевать маски во время Таинства Исповеди. Остается и требование социального дистанцирования не менее 1,5 метра между людьми в помещениях и на территории религиозных организаций, с соответствующей разметкой. В этом же ряду и другие санитарные меры, такие как регулярное проветривание, антисептическая обработка рук при входе и пр.

ВНЕ СЛУЖБЫ

Рекомендации предусматривают открытие приходских храмов (других религиозных организаций) для индивидуального посещения граждан вне времени совершения богослужений. Эту будет возможно при стабилизации показателей заболеваемости и уровне охвата населения тестированием на COVID-19 не менее 70 на 100 тыс. населения (исходя из среднего значения за предыдущие 7 дней). В этих случаях во внебогослужебное время предлагается ограничить число лиц, одновременно присутствующих в храме: не более двух человек для храмов площадью до 100 кв. метров, пять человек для храмов площадью от 100 до 400 кв. метров и 10 человек для храмов площадью свыше 400 кв. метров. При определении площади исключаются помещения, недоступные для посетителей: алтарь, солея, клиросы и подсобные помещения. При упомянутых выше условиях возможно совершение в храмах частных треб (отпевания, венчания, крестины и другие) при ограниченном присутствии близких людей.

ЭТАПЫ

При переходе региона к первому этапу снятия ограничительных мер в храмах площадью не более 400 кв. метров рекомендуется совершать богослужения внутри храма в присутствии не более одного человека на 4 кв. метра, в храмах площадью более 400 кв. метров допустимо одновременное нахождение до 100 человек. В регионах, перешедших ко второму этапу снятия ограничительных мер, в храмах площадью не более 800 кв. метров может быть не более одного человека на 4 кв. метра, площадью более 800 кв. метров — до 200 человек. На третьем этапе число присутствующих лиц в помещениях религиозных организаций не ограничивается. На протяжении первого-третьего этапов те, кто не попал в храм, могут находиться на прихрамовой территории с соблюдением социальной дистанции.

В монастырях рекомендовано допускать открытие для посещения верующими «одного храма при условии исключения нахождения посетителей на остальной монастырской территории и ограждения пути доступа от монастырских ворот до входа в храм».

В Русской Православной Церкви пока никак не прокомментировали эти «рекомендации».





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Глава Саратовской митрополии митрополит Саратовский Лонгин, против которого в последнее время развёрнута активная клеветническая кампания в местных СМИ, вынужден был выступить на минувшей неделе с опровержением очередной порции измышлений саратовских журналистов.

«Я очень удивлен приписываемыми мне намерениями „уйти со своего поста“ и „не быть связанным с Церковью“, о которых сегодня рассказал своим подписчикам паблик „Типичный Саратов“, ссылаясь на анонимный „источник в Епархии“. Любому человеку очень странно узнавать о якобы твоих „решениях“ от кого-то другого. Тем более тому, кто выполняет определенные обязанности», — написал владыка Лонгин в своём Фейсбуке.

«Мне очень жаль, что этот пост сегодня обеспокоил и встревожил множество людей. Это либо чья-то больная фантазия, либо откровенная ложь, необъяснимая с точки зрения здравого смысла, но понятная в русле ведения заказных медийных кампаний. Думаю, что новостной паблик с немалым количеством подписчиков, должен отвечать за свои слова и внимательнее подходить к источникам информации», — отметил архиерей.

Однако, данное опровержение владыки нисколько не смутило представителей указанного портала и вместо извинений они заявили, что митрополит Лонгин якобы начал угрожать журналистам.

Так, на страницах паблика сегодня появилось сообщение с характерным названием «Прав тот, у кого больше прав?», в котором утверждается, что «митрополит Лонгин после публикации неподтверждённой информации об его уходе поддержал в ФБ своих подписчиков, что надо администрацию паблика наказать».

«При этом всём в адрес редакции, по сути, за публикацию информации, которая не подтвердилась, поступают угрозы различного характера», — заявили клеветники.

Затем администраторы паблика, не стесняясь, довольно откровенно указали, почему против архипастыря начата активная клеветническая кампания в местных СМИ. Свои претензии они сформировали в трёх вопросах:

— почему Митрополитом были неоднократно нарушены предписания главного санитарного врача, и он вчера снова появился без маски и участвовал в массовом мероприятии, которые сейчас в регионе запрещены?

— почему до этого он так же проигнорировал предписание на Сенном рынке?

— И почему вопреки призывам Патриарха Кирилла, который обратился к верующим на время карантина воздержаться от посещения храмов и молиться дома, Лонгин отказался закрывать храмы для прихожан в пасхальную ночь. Тем самым нарушив ещё и Постановление Правительства Саратовской области.

«Оставляем за собой право обратиться к Патриарху за защитой от угроз», — патетически заключают представители «Типичного Саратова».

Таким образом, становится очевидным, что враг рода человеческого сатана мстит через указанных «журналистов» владыке Лонгину именно за то, что тот смог отстоять Пасхальные торжества в Саратове и отказался закрывать храмы для верующих в дни празднования Воскресения Христова.





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Российская уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребёнка. 28 мая у неё родился мальчик. Как его назвали, не сообщается.

По словам Кузнецовой, теперь в их семье семеро детей, двое девочек и пятеро сыновей, а у её родителей — 10 внуков.

Муж детского омбудсмена Алексей Кузнецов — священник Русской Православной Церкви отец Алексей Кузнецов. У них есть сыновья Николай, Тимофей, Иван и Лев, дочери Дарья и Мария.

Любопытно, что о беременности детской правозащитницы практически ничего не сообщали российские СМИ. Анна Кузнецова продолжала исполнять свои служебные обязанности, как обычно.

29 мая, то есть на следующий день после родов, Анна Кузнецова представила Президенту РФ доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребёнка за 2019, сообщает Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.

«Все детские беды прожиты и пропущены через сердце, поэтому хочется, чтобы наши выводы были услышаны, а предложения достигли воплощения, — заявила Анна Кузнецова. — В 2020 году мы продолжим наращивать темпы работы Института уполномоченных по правам ребёнка. Сфера нашей деятельности обширна: мы высказываем свою позицию по законодательным инициативам, сами выступаем с предложениями к субъектам законодательного права по совершенствованию законодательства, работаем с конкретными ЧП и рассматриваем обращения, а также предлагаем системные меры, представляем их на различных федеральных площадках, постоянно расширяем взаимодействие с некоммерческими организациями — и это только малая часть. Сегодня ни одно ведомство в системе исполнительной власти не реализует задачи защиты детства в полном смысле этого слова. Специфика одного предполагает защиту здоровья детей, другого — права на образование, третьего — на безопасность, и так более двадцати структур. Анализируя работу нашего Института и проблемы, с которыми приходится сталкиваться, очевидно, что для понимания эффективности принимаемых решений в сфере детства нужен целостный взгляд на то, что принесёт та или иная мера в долгосрочной перспективе. Именно поэтому мы работаем над новыми подходами к оценке эффективности реализации мер в сфере детства. Лишь точная обратная связь, адекватная и своевременная экспертная оценка позволят сформировать точные векторы в вопросах защиты детей, за которыми самое главное — благополучие конкретной семьи, конкретного ребёнка».

Русская линия