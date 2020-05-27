Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают её выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования, проведённого дирекцией по Экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). В том, что никакой эпидемии нет и это выдумки заинтересованных лиц, уверены 23,2% участников опроса, еще 9,6% считают, что опасность преувеличена, сообщает РБК.

Интернет-опрос проводился методом поточной выборки (респонденты привлекались к опросу сразу на множестве сайтов) в пять этапов с 18 марта по 26 мая. В опросе приняли участие более 30 тыс. человек из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет

По данным на конец мая, опрошенных, которые считают, что пик эпидемии ещё впереди (25,6%), больше, чем тех, кто уверен, что пик пройден, и она пойдёт на спад (16,3%).

Исследователи отмечают, что поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают её выдумкой (32,8%), кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признаёт. Из тех, кто не верит в эпидемию, 43% навещают родственников и больше половины (54%) выходит на прогулки. Три четверти (74,22%) респондентов из числа скептиков убеждены, что во введении режима самоизоляции не было необходимости.

Только 18% из группы тех, кто признает существование эпидемии, навещают свои родственников и меньше 12% встречаются с друзьями. С утверждением о том, что не было необходимости введения режима самоизоляции, согласны лишь 10% из числа признающих эпидемию.

С распространением коронавируса в России увеличивалась и доля россиян, у которых среди друзей, родственников или знакомых есть заболевшие. За месяц, с 20 апреля до 26 мая, этот показатель вырос с 4,9 до 16,6%.

Процент респондентов, не согласных с тем, что режим самоизоляции был необходим, стабильно рос: с 15,9% в начале апреля до 32,4% к концу мая. Количество тех, кто выступает за ужесточение ограничений, также снижалось в аналогичный период и к 26 мая составило 18,4%. Большая часть респондентов (56%) поддерживает снятие ограничений, из них 35,6% считают, что их нужно было снимать ещё раньше.

К концу мая россияне во время самоизоляции чаще всего ходили на работу (46,2%), посещали продуктовый магазин (81,2%) или аптеку (56,5%). За месяц с конца апреля втрое выросла доля людей, которые выходят на прогулку, — с 12,3 до 38,7%. Количество тех, кто встречается с друзьями, выросло аналогичным образом — с 6,7 до 21,%.

На вопрос о том, как распространение коронавируса повлияло на доходы, треть опрошенных в конце мая ответили, что доходы остались на прежнем уровне. Ещё в начале пандемии в России доля таких людей составляла 59,4%. Высокой называют исследователи и долю тех россиян, кто отметил значительное снижение доходов за время распространения коронавируса — 31,8%. Однако вместе с этим с начала апреля уменьшилось количество людей, которые отмечали, что полностью лишились дохода, — с 23,7 до 13,5% в мае.

По данным исследования, Южный федеральный округ лидирует в опросе по проценту считающих эпидемию выдумкой — 41,1%. Больше 60% респондентов округа считают, что ограничений во время эпидемии должно быть меньше и что ограничения нужно было снимать раньше (42,7%). Одновременно с этим регион находится на втором месте по числу респондентов, которые либо полностью лишились дохода, либо он значительно снизился, — 52,1%. Больше всего респондентов, которые столкнулись со значительным снижением доходов, либо полностью его лишились, — в Северо-Кавказском федеральном округе (53,8%).

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