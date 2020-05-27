Русская линия
Сводка новостей от 27 мая 2020

Собянин продолжает жёстко надзирать за москвичами
Мэр Москвы продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня, ввёл для горожан «прогулки по распорядку» и до предела ужесточил «масочный режим»…

Сергей СобянинМосквичи останутся под бдительным оком своего мэра Сергея Собянина ещё как минимум на две недели, и надо сказать, сам Собянин делает всё возможное, чтобы жители столицы запомнили эти дни надолго. Так он, видимо, прощается со своими особыми карантинными полномочиями, которые уж точно придётся сдать к Параду Победы 24 июня.

На фоне того, что даже в Подмосковье уже почти неделю как отменён пропускной режим, решения Собянина выглядят весьма странно. Так, чиновник своим новым указом не только продлил карантин до 14 июня, но и обязал всех горожан постоянно носить медицинские маски, то есть не только в общественных местах, но и в чистом поле и на улице.

«Ещё рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы», — заявил мэр в своём блоге. По его словам, также преждевременно отказываться от работы в удалённом режиме и отменять в городе масочный режим. С 1 июня он, напротив, будет ужесточён: граждане будут обязаны носить маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания при любом выходе из дома, сообщает РБК.

Вместе с тем мэр объявил об ослаблении режима самоизоляции. С 1 июня заработают автосалоны и непродовольственные магазины, а также приемные пункты химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, где не требуется длительного контакта между работниками и клиентами.

С этого же дня в городе заработает велопрокат, откроются стадионы и другие спортивные объекты для проведения тренировок, а москвичам, в том числе пожилым и с хроническими заболеваниями, разрешат прогулки и занятия спортом на улице, но с ограничениями. В частности, гулять можно будет выходить не более трёх раз в неделю с 9:00 до 21:00 по графику, который позднее появится на сайте мэрии. Радиус прогулки при этом рекомендуется ограничить 2 км от места проживания.

Русская линия

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Собянин продолжает жёстко надзирать за москвичами
Мэр Москвы продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня, ввёл для горожан «прогулки по распорядку» и до предела ужесточил «масочный режим»...

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