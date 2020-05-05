Эпидемия коронавируса способна существенно разрядить число жителей Москвы, которые в последнее время почувствовали себя заложниками пандемии. Если раньше переехать в столицу стремились практически все россияне, то теперь из неё бегут, как из самого грязного рассадника болезней. А если добавить к этому «тюремные» меры собянинской команды, то Москва вообще многим теперь представляется тюрьмой, напичканной камерами видеонаблюдения и контроля за населением.

Именно поэтому многие москвичи в настоящее время бросились продавать свои квартиры. При этом в самой столице за период действия режима самоизоляции спрос на вторичное жильё снизился в четыре раза. На этом фоне резко возросла востребованность такой услуги риелторских агентств, как срочный выкуп квартир, говорится в материалах компании «Азбука жилья», сообщает Lenta.Ru.

Как отмечают специалисты, многие собственники спешат продать свои квартиры, чтобы не оказаться в заложниках падения спроса и ценовых колебаний. Основную долю лотов к продаже представляют «однушки» стоимостью от 2,5 миллиона до 7 миллионов рублей, расположенные в Москве и даже в Подмосковье.

«Люди опасаются смотреть квартиры из-за режима самоизоляции, и продавцы теряют потенциальных покупателей, — поясняют риелторы. — Второй фактор — опасения не продать жильё в определенный срок. В сложившейся ситуации непонятен срок экспозиции. Так, ликвидная однокомнатная квартира на вторичном рынке в среднем экспонируется один-два месяца, а сейчас средние сроки экспозиции увеличиваются в несколько раз. Это заставляет собственников идти на крайние меры и продавать жилье через услугу по выкупу квартир». В случае срочного выкупа дисконт составляет 15−20 процентов от рыночной стоимости объекта, отмечают эксперты.

Ранее в апреле сообщалось, что с начала действия режима самоизоляции в Москве резко увеличилось число продавцов вторичного жилья, готовых после восстановления продаж снизить стоимость своих квартир. Стандартный размер скидки, на которую соглашаются москвичи, — 5−6 процентов.

Если кто-то из россиян не боится полного электронного контроля со стороны властей и их ограничений на передвижения, милости просим в Москву. Все остальные регионы пока существенно отстают в технологиях контроля за личностью. А потому москвичам ещё есть куда переезжать. Предпочтения они, скорее всего, будут отдавать заброшенным русским деревням, где ни камер, ни полиции нет. Многие уже поняли, что предпочтительнее иметь в своей собственности не квартиру, а дом с участком, на который можно выйти, не спрашивая разрешения у властей.

Русская линия