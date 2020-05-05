Первый клирик в Москве пострадал за то, что допустил верующих на Пасху в храм, — Патриарх Кирилл отстранил от настоятельства протоиерея Владимира Чувикина…

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил настоятеля храмов Патриаршего подворья Николо-Перервинского монастыря в Москве, ректора Перервинской духовной семинарии протоиерея Владимира Чувикина от управления подворьем за нарушение установленного в связи с пандемией особого порядка совершения Пасхальных богослужений. Об этом сообщается в Указе № У-02/52 от 1 мая 2020 года на сайте Московской городской епархии в воскресенье, сообщает ТАСС.

«Протоиерей Владимир Чувикин, настоятель храмов Патриаршего подворья Николо-Перервинского монастыря г. Москвы, в связи с нарушением данных мной указаний относительно порядка совершения богослужений в период Страстной седмицы и Светлого Христова Воскресения отстраняется от управления вышеуказанным Патриаршим подворьем до выяснения всех обстоятельств произошедшего», — сухо говорится в документе.

Следующим указом Патриарх Кирилл назначил временным настоятелем храмов Патриаршего подворья Николо-Перервинского монастыря своего викария архиепископа Егорьевского Матфея.

В чём конкретно состоит вина отца Владимира, доподлинно неизвестно, но судя по всему, речь может идти о том, что священник сжалился над своими прихожанами и позволил им принять участие в богослужении на Пасху. Если именно за это пострадал указанный священник, то московская паства никогда не оставит такого доброго настоятеля и всегда будет поминать его за истинную христианскую любовь к пасомым.

Что же касается прещений, то хотелось бы пожелать отцу Владимиру терпения в постигшем его испытании. «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33). «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян. 14:22).

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