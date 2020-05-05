3 мая 2020 года митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел разместил на официальном портале Киево-Печерской Лавры видеообращение, в котором привёл данные о количестве больных и находящихся до сих пор в больнице насельниках обители, заразившихся коронавирусом.

В частности, владыка Павел обратил внимание, что украинские СМИ дают не всегда точную информацию по этому поводу. «Сегодня очень много разногласий о Киево-Печерской лавре и других обителях. Но ситуация иная, чем представляют СМИ. Я их не обвиняю, какие им дают данные, такие они и сообщают», — заявил наместник.

В связи с этим владыка Павел сообщил, что из более чем двухсот братии обители, при проверке медиками 68 человек оказались больны. У 19 человек заражение коронавирусом вскоре не подтвердилось, у 28 человек вирус был обнаружен, остальные имели другие заболевания. Из числа заболевших 25 человек были госпитализированы.

«На сегодняшний день 2 человека находятся в больнице, остальные на самоизоляции. Но в числе 25-ти были в больнице находились ещё и те, которые не имели диагноз „коронавирус“, однако жаловались на сердце и прочие обыденные болезни. Поэтому ещё раз говорю, что Господь милостив к нам и сообщаю, что уже практически все насельники у себя дома, в обители», — отметил владыка.

В завершение митрополит Павел выразил слова искренней благодарности украинским врачам, которые сделали всё возможное, чтобы помочь насельникам Лавры. «Сегодня с Божией милостью в святой Лавре совершается всё по предписанию врачей, которым мы очень благодарны за их труд, за то, что они спасают не только монашествующих, но всех, стараются помочь, идут навстречу каждому человеку. Я сам находился неделю в больнице и видел их тяжёлый труд, труд, который мы часто не ценим», — сказал архипастырь, призвав всех молиться о врачах и окончании эпидемии.

Русская линия