В Москве и Подмосковье кладбища на Пасху будут закрыты для посещения из-за коронавируса…

Владимир Легойда: «Практика посещения кладбищ на Пасху не является церковной традицией и сложилась в советское время. Пасха — время радости, а не скорби об усопших»

Московские кладбища закрыты для посещения до окончания режима повышенной готовности, в настоящий момент введенного до конца апреля. Кладбища будут открыты лишь для оформления похорон и участия в них, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого приводит Милосердие.Ru.

По его словам, необходимость подобной меры связана с тем, что в обычные годы в Вербное воскресенье, на Пасху и на Радоницу на кладбища в столице приезжает около миллиона человек, для них выделяют сотни дополнительных автобусов. Между тем, в условиях распространения вируса массовое скопление людей становится слишком опасным, особенно для пожилых.

«Я сам в прошлом году похоронил маму и тоже планировал на Вербное воскресенье поехать к ней на могилу. И у большинства москвичей на кладбищах лежит кто-то из самых родных и близких. Поэтому прошу вас, дорогие мои, правильно понять моё решение», — подчеркнул мэр.

«Просто посещать кладбища пока будет нельзя. А о чистоте и порядке на кладбищах позаботятся работники ГБУ „Ритуал“. Печальное, но необходимое в нынешних условиях решение», — отметил Сергей Собянин.

Аналогичные решения приняты в отношении части кладбищ в Подмосковье, Ростове-на-Дону, Ивановской области и некоторых других регионах. Это — «ожидаемая и разумно обоснованная мера, которая обезопасит многих людей», заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Хотел бы напомнить, что практика посещения кладбищ на Пасху не является церковной традицией и сложилась в советское время. Пасха — время радости, а не скорби об усопших. Таким образом, отказ от посещения могил наших предков в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших», — отметил он.

«Просим наших собратьев по вере, привыкших поминать своих близких на кладбищах в день Пасхи, не расстраиваться, что такая возможность не представится 19 апреля в этом году. Напомню также, что по уставу Русская Православная Церковь совершает особенное поминовение усопших несколько раз в году», — подчеркнул представитель Церкви.

Что же касается Радоницы, то в этом году она будет отмечаться 28 апреля и, возможно, карантин к тому времени в России будет снят или существенно ослаблен. В таком случае россияне смогу посетить кладбища и поздравить своих почивших родственников с Воскресением Христовым.

Русская линия