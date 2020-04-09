Бойко Борисов: Вы хотите, чтобы мы на Пасху закрыли церковные ворота и изгнали священников? Я этого делать не буду

9 апреля 2020 года Патриарх Болгарский Неофит, Священный Синод Болгарской Православной Церкви и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обсудили вопрос совершения пасхальных богослужений в условиях карантина и пришли к взаимному пониманию, как безопасно организовать богослужения, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт Болгарской Православной Церкви.

Бойко Борисов рассказал иерархам Болгарской Церкви, что пик эпидемии коронавируса в стране ожидают в период Пасхальных торжеств и призвал усилить меры профилактики коронавируса. В связи с этим болгарское духовенство приняло решение в этом году не раздавать на Вербное воскресенье пальмы, вербы и цветы, а также прибегнуть к ряду дополнительных мер для предотвращения заражения COVID-19.

После встречи премьер Болгарии заявил, что не станет закрывать храмы на Пасху, и верующие смогут посетить богослужения при соблюдении определённых правил безопасности.

«Вы хотите, чтобы мы на Пасху закрыли церковные ворота и изгнали священников? Но есть многие люди, для которых этот Праздник — всё, и для них жизненно важно быть в храме. Поэтому я не могу этого сделать. Церковь спасла нас от османского рабства. С дисциплиной мы можем сделать всё. Это зависит от нас. Но я не могу прийти с полицией и закрыть храмы», — заявил глава Болгарии.

Он договорился с болгарскими иерархами о том, что в этом году делегация Болгарской Церкви не полетит в Израиль за Благодатным огнем, а выделенные на это средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

Борисов отметил, что понимает чувства верующих, однако попросил, чтобы в этом году на Пасхальное богослужение в храм пошли лишь те, для кого вера важнее здоровья. «В Священном Писании говорится: «Без Меня не можете творите ничесоже «. Ну как я могу закрыть храмы, чтобы верующие не могли молиться Тому, без Кого мы ничего не можем сделать?», — подчеркнул он.

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