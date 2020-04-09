Глава украинской полиции пообещал, что правоохранители не будут силой выводить верующих из храмов в пасхальные дни…

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что празднование Пасхи во время карантина на Украине пройдёт в атмосфере взаимопонимания и уважения друг к другу: со службами в храмах, но без скопления людей и инцидентов. Об этом Глава Нацполиции рассказал в интервью «Интерфакс–Украина», передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По его словам, руководители МВД встречались с представителями Всеукраинского совета церквей для поиска оптимального подхода к празднованию.

«И полиция, и МВД исходили из того, что пасхальные службы должны пройти. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно храмы открыты, богослужения проводятся, на богослужении находится не более 10 человек. Священнику, который проводит службу — только ему одному — можно быть без маски», — рассказал Игорь Клименко.

Как он сообщил, после службы в храм могут заходить по два человека — если храм большой, и один человек — если церковь маленькая.

Кроме того, глава Нацполиции отметил, что полиция и участковые инспекторы полиции будут находиться возле храмов, обеспечивая правопорядок, а сами священники в церкви будут контролировать количество прихожан.

«Мы ни в коем случае не будем заходить в храм и тем более кого-то оттуда выгонять», — заверил руководитель Национальной полиции.

Игорь Клименко рассказал, что 19 апреля 100% полицейских выйдут на улицу, потому что храмов и приходов очень много, и важно не допустить конфликтных ситуаций между гражданами, недоразумений граждан с полицией.

«Если будут грубые нарушения закона — будем реагировать согласно наших полномочий», — сообщил он. «Надеюсь, нам всем хватит терпения и выдержки, чтобы не омрачать праздничные дни инцидентами», — резюмировал Клименко.

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