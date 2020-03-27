Священный Кинот Святой горы постановил совершить во всех афонских монастырях Всенощное бдение и молебны о прекращении морового поветрия…

Вечером 27 марта во всех монастырях и скитах Святой Горы Афон начнётся Всенощное бдение, во время которого будут вознесены особые молитвы с просьбами об избавлении мира от коронавируса к Богородице и священномученику Харалампию, которому молятся об избавлении от эпидемий. Монахи призывают присоединиться к молитве всех православных христиан, где бы они не находились, сообщает Православие.Ru со ссылкой на портал Afonit.info.

Соответствующее решение принял Священный Кинот Святой Горы Афон 19 марта. Он призвал все монастыри, скиты и келии отслужить Всенощное бдение Покровительнице Святой Горы, Богородице, и святому Харалампию. Богослужение состоится в ночь с пятницы 27 марта на субботу.

Таким образом афониты выразят любовь к страждущему человечеству, молясь Деве Марии о том, чтобы Она покрыла всех Своим Омофором.

Кроме того, в каждой обители будут совершаться особые молебны перед мощами святых и чудотворными иконами с вознесением молитв против распространения инфекционного заболевания.

В своём обращении Священный Кинот также призвал всех усилить молитвы, а также — к покаянию, которое особенно важно в дни Великого поста.

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