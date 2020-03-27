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Сводка новостей от 27 марта 2020

Храм Воскресения Христова на Святой Земле закрываться не будет
Хранители Гроба Господня опровергли ранее появившуюся информацию о закрытии святыни из-за коронавируса…

Храм Гроба ГосподняТри церковные общины, являющиеся хранителями Гроба Господня, выступили с заявлением, в котором говорится, что величайшая христианская святыня — Храм Воскресения в Иерусалиме — не будет закрыта, сообщает Седмица.Ru.

Таким образом, представители православного и армянского Патриархатов Иерусалима, а также францисканской Кустодии Святой земли опровергли появившуюся ране информацию, что Храм Гроба Господня был закрыт вечером 25 марта из-за эпидемиологической ситуации.

Авторы заявления, опубликованного на сайте православного Иерусалимского Патриархата, отмечают, что у Гроба Господня по-прежнему будут совершаться богослужения, однако число верующих, которым будет разрешено войти в храм, будет резко ограничено.

Ниже следует текст заявления:

«В связи с развитием ситуации на Святой Земле мы, главы трех Общин, которым Божественный промысел предоставил милость и честь возносить хвалу Господу в Базилике Святого Гроба и Воскресения, хотим сообщить, что богослужения Общин — греко-православной, латинской и армянской — продолжатся регулярно, хотя, из соображений безопасности и во избежание риска распространения инфекции COVID-19, число участников богослужений будет сокращено до нескольких человек, а Базилика будет открыта только во время Литургий.

Хотим заверить, что внутри Базилики молитвы трех Общин продолжатся и даже усугубятся, и в них мы будем молить Небесного Отца положить конец пандемии, исцелить больных, защитить медицинских работников, ниспослать мудрость пастырям и правителям и вечное спасение — тем, кто ушел из жизни.

Мы возносим эти молитвы и того самого места, где, принеся в жертву Свою собственную Жизнь на Голгофе и воскресши из Гроба на третий день, Единородный и Возлюбленный Сын Иисус Христос победил зло, грех и смерть".

Заявление подписали: православный Патриарх Иерусалимский Феофил III, кустод Святой Земли священник Франческо Паттон и армянский Патриарх Иерусалимский Нурахан Манукян.

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