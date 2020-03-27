Русская линия
Сводка новостей от 27 марта 2020

В храмах Санкт-Петербургской епархии продолжатся регулярные богослужения
Несмотря на запрет властей на посещение церквей, верующие имеют конституционное право прийти в храмы, обратили внимание в епархии…

Казанский собор в Санкт-ПетербургеВ связи с введением правительством Санкт-Петербурга дополнительных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции 26 марта в Санкт-Петербургской епархии прокомментировали запрет «физическим лицам посещения объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала указанных религиозных организаций», сообщает «Вода живая».

«Ради пастырской заботы о людях, а также в ответ на запрос санитарных служб, при сохранении твёрдой веры в действие благого Промысла Божия и в Божественное всемогущество с 19 марта принимаются особые меры при совершении богослужений и Таинств. В храмах проводится дезинфекция, прихожан информируют о соблюдении личных мер профилактики и рекомендациях Роспотребнадзора», — отметили в епархии.

«Пастырский долг духовенства необходимо исполнять по отношению ко всем верующим, включая тех, кто полагает необходимым в нынешнее непростое время прийти в храмы для молитвы о близких, о городе и народе. Поэтому храмы Санкт-Петербургской епархии продолжат служение», — говорится в заявлении.

В Санкт-Петербургской епархии посчитали важным обратить внимание верующих на комментарий правового управления Московской Патриархии, сделанный в связи с запретом на посещение храмов в Санкт-Петербурге.

Прихожане, которые посчитают необходимым остаться дома, смогут получить утешение через организацию онлайн-трансляций на телеканалах «Союз» и «Спас», в социальных сетях. Казанский кафедральный собор уже проводит такие трансляции. Прихожане старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями могут обращаться в храмы с просьбами о причащении на дому.

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