Владимир Путин внёс поправки в Конституцию о Боге, традиционной семье и государствообразующем русском народе. В Церкви призвали верующих трезво относиться к сообщениям о распространении коронавируса. Из-за китайского вируса в Москве ввели режим повышенной готовности, а в Санкт-Петербурге отменили Международный экономический форум

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Пётр Толстой рассказали детали поправок президента Владимира Путина, внесённых им ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. Предложенные главой государства правки занимают 24 страницы и учитывают целый ряд общественных инициатив.

В числе поправок:

— упоминание Имени Божия, как предложил Святейший Патриарх Кирилл;

— положение о русском народе как государствообразующем (также подразумевает, что государственным языком в стране является русский, при этом республики РФ вправе устанавливать свои языки);

— положение о браке как союзе мужчины и женщины;

— положение о недопустимости отчуждения территории РФ;

— запрет для госслужащих на иностранные счета и гражданство.

Володин рассказал, что президент также переименовал проект закона о внесении правок в Основной закон страны. Теперь документ называется «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации функционирования публичной власти», передает «Интерфакс».

Владимир Путин инициировал изменение Конституции во время ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму, его приняли в первом чтении 23 января. Второе чтение может состояться 10 марта. 22 апреля планируется провести всенародное голосование по поправкам.





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В Русской Православной Церкви призывают верующих сохранять христианское спокойствие и не поддаваться паническим настроениям в связи с информацией о распространении в мире китайского коронавируса. Об этом заявил председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, который по просьбе журналистов прокомментировал сообщения о выявленном в Москве заболевшем россиянине.

Вне зависимости от коронавируса верующим людям, которые почувствовали недомогание, заразились ОРВИ или каким-либо другим простудным заболеванием, в Русской Православной Церкви посоветовали оставаться дома и не ходить на богослужение, дабы не искушать ближних и не заражать окружающих.

«Безотносительно к нынешнему коронавирусу, полезно бы было подумать, что если я чихаю и кашляю, то лучше мне сегодня остаться дома и не идти на богослужение — ради любви к ближним, чтобы на них не перенести свою инфекцию. И тем более важно думать об этом сегодня в атмосфере неких массово распространяемых „страхований“ вокруг нынешней эпидемии», — отметил отец Максим.

По словам священника, в сложившейся ситуации лучше «не соблазнять» людей своим поведением — приходом в больном или полубольном состоянии в храм, когда человек понимает, что его состояние здоровья «объективно опасно для окружающих», а «остаться дома, переболеть».

«В храме собираются люди разного возраста, разного состояния здоровья, и престарелые, и малые дети — и, конечно, если я или мой ребёнок является очевидным источником инфекции, то проявлением христианской любви по отношению к окружающим будет в это воскресенье или в этот праздник не пойти в храм. А если есть нужда в принятии Святых Христовых Таин, в исповеди, то у нас широко распространена практика приглашения священников к больным на дом, и никакой священник никогда не откажет в такого рода посещении при возникновении такой необходимости», — сказал отец Максим Козлов.

Что же касается священнослужителей, то их долг — «служить у престола Божия, алтарю Господню в любой ситуации — в мире и в войне, в благополучии и неблагополучии, в здоровье и в случае эпидемических заболеваний». «И мы будем свой долг осуществлять. Я уверен, что не найдётся клириков, священнослужителей, которые из-за коронавируса отступились бы от своего священнослужения. Это, кстати, будет важным свидетельством. У нас, может быть, есть разные немощи, но в таких ситуациях проверяется призвание человека», — отметил глава Учебного комитета.

Отец Максим также напомнил, что никто никого в православных храмах не неволит и если какой-либо верующий решит в эти дни не прикладываться к иконам, то это его право. «Если есть какое-то смущение или внутренний страх перед тем, чтобы поцеловать святыню, то, конечно, для христианина молитва является более значимой составляющей, чем тактильный контакт. Нужно просто проявлять доброе христианское трезвомыслие, и тогда мы пройдём средним, царским путём — и гигиену соблюдая, и в какую-то истерику не впадая, которая, в общем-то, сейчас, как мне видится, становится более опасной, чем сам коронавирус», — заключил священник.





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В связи с угрозой распространения коронавируса в Москве был введён режим повышенной готовности для городских служб. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 5 марта.

Согласно этому документу, граждане, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом (это Китай, Иран, Южная Корея, Италия, Испания, Германия и другие государства), обязаны сообщить по телефону «горячей линии» о своём возвращении в РФ, а также месте и датах пребывания за границей и оставить свою контактную информацию.

Кроме этого, граждане, вернувшиеся из стран «с неблагополучной ситуацией с коронавирусом», обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ, говорится в указе.

В свою очередь московских работодателей указ столичного градоначальника обязал «обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой».

Тем временем, в Санкт-Петербурге из-за угрозы распространения коронавируса был отменён традиционный Санкт-Петербургский экономический форум.

По данным Роспотребнадзора на 5 марта, на территории России выявлено семь случаев заражения коронавирусом. Речь идёт о двух уже выздоровевших гражданах Китая, троих россиянах, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, жителе Московской области, вернувшемся из отпуска в Италии, и итальянском студенте Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова (СЗГМУ) в Санкт-Петербурге.

Последний случай был подтвержден Роспотребнадзором 5 марта. «По данным эпидемиологического расследования установлено, что гражданин Италии прибыл в Российскую Федерацию 29 февраля, 2 марта с симптомами ОРВИ обратился за медицинской помощью, был госпитализирован в инфекционный бокс», — говорится на сайте ведомства. По данным Роспотребнадзора, заболевание пациента проходит в легкой клинической форме, а его состояние на данный момент удовлетворительное.

Русская линия