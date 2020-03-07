В УПЦ заявили, что решить «украинскую проблему» удастся, только если Фанар отзовёт своё признание украинских раскольников. Владимир Зеленский пригрозил выйти из переговоров в «нормандском формате». На Украине сменилось правительство. Украинский премьер Шмыгаль отказался от своей инициативы возобновить подачу воды в Крым

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в интервью черногорским СМИ рассказал о реальном положении дел на Украины и заявил, что исправить ситуацию на Украине и выйти из кризиса в мировом Православии удастся только в том случае, если Константинопольский Патриархат отзовёт свои прежние решения о признании украинских раскольников и перестанет вмешиваться в дела других Поместных Церквей. Текст интервью был опубликован на сайте УПЦ.

«Создание, узаконивание новой структуры под названием „ПЦУ“ на нашей территории — это не просто ошибка, это церковно-каноническое преступление. Если в стране есть каноническая Православная Церковь, то нельзя создавать параллельно ещё одну структуру такой же Церкви. Это не приносит добрых плодов, это вызывает разделения, вражду между людьми и, как следствие, духовное падение», — заявил владыка Онуфрий.

«Многие считают, что причиной кризиса на Украине является раскол. Но это не так. Расколы в Церкви всегда были, есть и будут. Даже во времена жизни нашего Спасителя Господа Иисуса Христа были расколы. <…> Кризис yf Украине вызван узакониванием беззакония, то есть вмешательством Константинопольской Церкви во внутреннюю жизнь Украинской Православной Церкви, в результате чего из тех, кто уклонились в раскол, антиканонично были сняты запреты, и с ними Константинополь вступил в церковное общение».

По словам Предстоятеля УПЦ, последствия действий Константинополя на Украине оказались «очень печальные». «Захваченные храмы, многие общины служат в сельских домах или других приспособленных помещениях, фактически, это современные катакомбы. Люди по селам разобщены, люди ссорятся друг с другом, члены семьи, родственники, соседи, знакомые вошли в конфликт друг с другом, перестали общаться. Раскол разделил людей и общество».

«Раскол не преодолён, произошёл раскол в расколе. Так, Филарет Денисенко отошёл от „ПЦУ“ и снова, уже во второй раз в истории, создал параллельную иерархию, которая насчитывает 10 так называемых „архиереев“. Кроме того, организованы ещё две незаконные религиозные группировки: Экзархат Константинопольского Патриархата и ставропигия. Таким образом, вместо двух незаконных групп на Украине появились четыре. Это явление ещё раз подтверждает ту истину, что беззаконие умножает беззаконие и что зло побеждается только добром», — отметил Блаженнейший Онуфрий.

Для того, чтобы решить, как выйти их сложившегося положения Предстоятель УПЦ заявил:

«Во-первых, необходимо решить вопрос, который стал причиной того, что происходит на Украине, а именно вопрос роли и места Константинопольского Патриархата в мировом Православии.

Чтобы ответить на этот вопрос, я позволю себе сделать некоторое отступление. Хочу вспомнить беседу, которую мне пришлось иметь со знаменитым архимандритом Гавриилом (Бунге). Есть такой схиархимандрит Гавриил — он бывший католический священник, который сознательно перешёл в Православие, принял православное священство и теперь подвизается в монастыре Швейцарии. Однажды мы с ним говорили о благодати Святого Духа, и он сказал, что у православных есть харизма благодати Святого Духа, а у католиков этой харизмы нет. У католиков эта харизма уничтожена через регламентацию всех сфер духовной жизни. Отец Гавриил отметил, что единственный путь для возвращения харизмы благодати Святого Духа, это не диалог с православными, не какие-то общие гуманитарные интересы, единственный путь — это возвращение к точке отпадения от Единой Святой Православной Церкви, исправление допущенных ошибок и начало новой жизни.

Я бы сказал, что это является косвенным ответом на вопрос о нормализации религиозной ситуации на Украине. Есть ошибка Константинополя, которая допущена во время попытки урегулировать раскол на Украине. Для того, чтобы ликвидировать новый раскол, который образовался, нужно вернуться к той точке, где была сделана ошибка — исправить ошибку, и тогда всё станет на свои места. Это — единственный путь к устранению того кризиса, который сегодня существует на Украине".





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Худой мир лучше доброй войны. Эта аксиома оказалась неприемлема для президента Украины Владимира Зеленского, который вдруг решил заявить, что откажется от переговоров в «нормандском формате», если через год конфликт на Донбассе так и не удастся урегулировать.

Если обстановка в зоне военных действий в Донбассе не изменится, а соглашение с Россией об урегулировании конфликта не будет достигнуто в течение года, Киев откажется от переговоров с Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Guardian.

«Время идёт. Власти могут потратить только год на достижение соглашений», — заявил он.

Глава государства добавил, что дальше тянуть нельзя. При этом он не уточнил, о каких договоренностях идёт речь. Минские соглашения в тексте статьи не упоминаются.

Зеленский также рассказал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже были некоторые «эмоциональные моменты». Однако, по его словам, российский лидер его слушал.

«Я это почувствовал. Надеюсь, мне это не показалось», — пояснил Зеленский.

Первый за три года саммит стран «нормандской четверки», куда входят Россия, Германия, Франция и Украина, прошел 9 декабря в Париже. На нём стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.

В документе подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате. Кроме того, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в зоне конфликта. Помимо этого, они попросили контактную группу договориться об обмене пленными в Донбассе по формуле «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

Из этого списка пока удалось реализовать только обмен пленными, другие пункты договоренностей украинская сторона саботирует. Так, на переговорах в Минске после «парижского саммита» самопровозглашенные республики Донбасса предложили шесть участков, на которых можно было бы развести войска. Однако представители Киева эту инициативу проигнорировали. Своих предложений они также не вносили.

Теперь же Владимир Зеленский решил поставить ультиматум Путину, Меркель и Макрону. Что будет на Донбассе, если Украина откажется от переговоров в «нормандском формате», президент Украины не говорит.





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Верховная Рада Украины утвердила сегодня новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Он пришел на смену предыдущему кабинету Алексея Гончарука, просуществовавшему всего шесть месяцев, сообщает ТАСС.

Сначала депутаты проголосовали списком за 13 кандидатур, предложенных самим новым премьером, а затем большинством голосов утвердили также двух министров из президентской квоты — иностранных дел и обороны.

Таким образом в новый кабинет на данный момент вошли 15 министров. Ещё четыре кресла пока остаются вакантными — министра развития экономики и сельского хозяйства, министра энергетики и защиты окружающей среды, министра образования и науки, а также министра культуры.

В новом составе кабинета вновь оказался глава МВД Арсен Аваков, который занимал этот пост ещё в правительстве Владимира Гройсмана при президенте Петре Порошенко. Свои должности сохранили также вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

Новым главой МИД стал Дмитрий Кулеба, который в предыдущем правительстве занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. По сути, он поменялся местами с предыдущим министром иностранных дел Вадимом Пристайко. Теперь последний стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Депутаты Верховной рады поддержали также инициативу Владимира Зеленского о назначении новым министром обороны страны генерал-лейтенанта в отставке Андрея Тарана. За соответствующий проект постановления проголосовали 285 парламентариев при 226 необходимых. Он, в частности, входил ранее в рабочую подгруппу по вопросам безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Среди новых имен можно выделить также министра финансов Игоря Уманского, который в своё время успел побывать советником у президентов Леонида Кучмы и Петра Порошенко.

Новым министром по делам ветеранов назначен Сергей Бессараб, министром молодежи и спорта — Вадим Гутцайт, министром здравоохранения — Илья Емец, министром социальной политики — Марина Лазебная, министром кабинета министров — Олег Немчинов, а министром развития общин и территорий — Алексей Чернышов.

Правительство Гончарука эксперты давно называли совершенно некомпетентным, а потому никто не сомневался, что рано или поздно оно будет отправлено в отставку. Однако, у экспертов нет уверенности в том, что новое украинское правительство сможет справиться с возложенной на него задачей.

Так, украинский политолог Михаил Погребинский отметил в комментарии газете «Взгляд», что состав нового кабинета министров не даёт поводов для какой-либо радости. «Правительство Алексея Гончарука было уникальным по своей некомпетентности. Были кабинеты министров, которые можно и нужно обвинять в коррупции, но столь безнадёжно неквалифицированного не было ещё ни разу», — отметил политолог.

В целом Шмыгаль, по оценке Погребинского, «старался говорить, ничего толком не сказав». «Но его приоритеты намного лучше, чем у прошлого правительства и чем у президента Владимира Зеленского, который любил говорить о „государстве в смартфоне“ и продаже земли как о главном приоритете. Но некоторые разумные вещи новый премьер все-таки произнес, он говорил о том, что надо восстанавливать промышленность», — отметил собеседник.

При этом вопросы вызывает способность нового премьера справиться с тяжелейшими задачами, которые стоят перед правительством, добавил Погребинский. «Шмыгаль работал в разных местах и подолгу не задерживался. Стратегические задачи нигде не решал», — отметил собеседник. Погребинский напомнил, что в последнее время Шмыгаль работал в системе бизнеса олигарха Рената Ахметова, который до 2014 года считался негласным хозяином Донбасса. «Будет ли Шмыгаль лоббистом интересов Ахметова, станет понятно довольно быстро», — отметил политолог.

Эксперт также отметил, что обнародованный состав кабмина не даёт позитивных сигналов «в отношении урегулирования кризиса на востоке страны». «Премьер даже сказал, что одна из задач нового правительства — возврат аннексированного Крыма. Ну, это либо дежурная программа, либо человек не очень хорошо соображает. Раз он берётся произносить такие слова, значит, он должен был отдавать себе отчёт в том, что с него спросят. Но, видимо, пока он об этом не думает», — подытожил Погребинский.





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Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости подачи воды в Крым с материковой Украины, поскольку на полуострове живут украинцы, и Крым является территорией Украины.

«Вопрос подачи воды в оккупированный Крым — это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведёт к гуманитарной катастрофе. Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев», — сказал он в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Глава правительства отметил, что Крым — это Украина, и Россия не может нести ответственность за украинцев, которые там живут.

Однако, после того, как в украинских СМИ по этому поводу начали возмущаться националисты, Шмыгаль тут же пошёл на попятную и отказался от своих собственных слов. Он заявил, что его не так поняли и воду в Крым он подаст только после «деоккупации полуострова».

«Формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы. Например, вопрос подачи воды в Крым. В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдёт людям, и воду, которая пойдёт на военные базы, невозможно», — оправдывался Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Он отметил, что данный тезис «потерялся в шуме студии». «Позиция остаётся неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины», — заявил премьер-министр.

При этом о своих словах про гуманитарную катастрофу в Крыму Шмыгаль вообще забыл. Видимо, настолько он был напуган реакцией украинских националистов. Именно они, судя по всему, и продолжают оставаться на Украине реальной властью при регулярно сменяющихся в кресле премьера фигурах мелких и тщедушных украинских чиновников.

Русская линия