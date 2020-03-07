Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Путин и Эрдоган приостановили турецко-сирийскую войну. На Фанаре заявили, что не собираются созывать Синаксис Предстоятелей. Дональд Трамп подписал мирный договор с талибами о выводе американских войск из Афганистана. Патриарх Сербский Ириней ищет управу на Джукановича в США. В Румынском Патриархате разъяснили причину принятия новых правил поведения и совершения Таинств

В развернувшейся в последнее время в Сирии битве за Идлиб не победил ни Дамаск, ни Анкара — на переговорах 5 марта в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о введении режима прекращения огня на линии соприкосновения воюющих сторон и совместном патрулировании трассы М4, которая разрезает идлибскую зону деэскалации практически пополам.

Достигнутые договорённости закрепляют сложившееся положение дел — сирийская армия в ходе наступления на Идлиб смогла существенно продвинуться вперед, захватив значительную часть занятых ранее исламистами идлибских земель, однако сам город сирийцам взять не удалось, и теперь он останется в руках протурецких исламистов. В то же время турки ранее ультимативно требовали от сирийцев, чтобы они отошли на свои прежние позиции и вернули исламистам все земли, которые захватили. В противном случае Анкара обещала отбросить сирийцев силой обратно. Сделать им это так и не удалось, хотя против сирийской армии была задействована турецкая армия. По результатам переговоров турки фактически согласились с тем, что идлибская зона деэскалации существенно уменьшится.

Накануне приезда турецкого президента в Москву было много алармистских предсказаний о том, как тяжело будет договорится насчет Идлиба и в какой опасности находятся российско-турецкие отношения в целом, сообщает газета «Взгляд». Но несмотря на всю сложность ситуации, с первых же минут встречи Путина и Эрдогана было видно, что оба президента настроены на поиск решения и не собираются ставить двухсторонние отношения в зависимость от ситуации в Сирии.

И слова Путина о том, как он дорожит этими отношениями, и его же предложение «обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного: а) не повторялось, и б) это не разрушало российско-турецкие отношения», и ответная речь Эрдогана, в которой он сказал, что «самая большая задача заключается в том, чтобы продвинуть и развивать наши отношения. Считаю, что мы преуспеем в этом деле», вселяли оптимизм. И хотя переговоры длились почти шесть часов (причем большую часть в формате один на один), в итоге решение было найдено.

Боевые действия в Идлибе прекратятся уже этой ночью. Согласно договоренностям, боевики будут отведены за пределы зоны безопасности, а с 15-го марта начнётся её совместное патрулирование российскими и турецкими силами.

Таким образом, ситуация в Идлибе в целом не решена. Остаётся не совсем понятным, что будет дальше. Ведь Турция ранее обещала сама разоружить радикальных исламистов в Идлибе, чего она не сделала. Вряд ли турки будут это делать и сейчас. Однако, теперь в Анкаре должно появиться понимание того, что военной силой решить «сирийскую проблему» им не удастся. Сирийская армия при поддержке России и Ирана показала, что разбить её будет очень непросто. И поэтому есть надежда, что турецкие власти начнут искать другие — невоенные пути выхода из положения.





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Константинопольский Патриархат не планирует проводить встречу Предстоятелей Поместных Церквей по примеру той, которая прошла 26 февраля в Аммане. Об этом заявили в пресс-службе Фанара.

«Мы не планируем проводить подобную встречу. Но если бы что-то такое действительно планировалось, то мы бы не стали держать это в секрете и официально бы всех уведомили», — сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Патриарх Варфоломей планирует провести Синаксис Предстоятелей и пригласить на него Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

На совещании в Аммане 26 февраля собрались Предстоятели чётырех Поместных Православных Церквей: Патриарх Иерусалимский Феофил III, Патриарх Московский Кирилл, Патриарх Сербский Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав (Гонт). В совещании принял участие и Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). Еще две Церкви — Румынская и Польская — направили на встречу свои делегации.

Опубликованное по итогам совещания коммюнике было посвящено темам предоставления автокефального статуса добивающимся его Церквям, раскола на Украине, ситуации, с которой сталкивается Сербская Православная Церковь в Черногории и Северной Македонии, а также дальнейшему развитию амманского формата межправославного диалога.

Данное собрание вызвало негодование Константинопольского Патриарха Варфоломея, который в раздражении направил Патриарху Феофилу несколько жёстких писем, обвиняя его и всех собравшихся в Аммане в нарушении канонического порядка Православной Церкви. Вскоре после этого в российской прессе появились сообщения о том, что на Фанаре планируют собрать Синаксис Предстоятелей, чтобы осудить Совет в Аммане.

Теперь же в Константинополе опровергают эти сообщения. Сложно сказать, правда ли в Константинопольском Патриархате планировали созвать Синаксис или данную новость просто придумали недобросовестные журналисты. Возможно, и то и другое. Но нельзя исключать, что на Фанаре всё же планировали созыв Синаксиса, однако спокойно оценив обстановку, поняли, что Собор Предстоятелей приведёт лишь к осуждению деяний Патриарха Варфоломея на Украине.





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Спустя лишь несколько дней после подписания США и «Талибаном» (движение, которое признано в России террористическим и запрещено) мирного соглашения американская военная авиация нанесла удары по целям радикально-исламского движения в провинции Гильменд на юге Афганистана.

Целью налета были талибы, совершившие ранее нападение на контрольно-пропускные пункты афганских сил безопасности в этой провинции, сообщил в среду, 4 марта, представитель миссии США в Афганистане Сонни Леджетт в Twitter.

По его словам, речь идёт о чисто оборонительных мерах. Это был наш первый удар за прошедшие 11 дней, указал он. Представитель миссии также отметил, что только 3 марта талибы осуществили 43 атаки на афганские КПП в Гильменде. «Мы привержены миру, но мы несём ответственность за защиту наших партнёров из вооруженных сил Афганистана», — подчеркивается далее в заявлении.

Ранее в тот же день талибы совершили два нападения на севере Афганистана, в результате погибли не менее 20 силовиков. Не менее 16 афганских солдат стали жертвами нападения талибов на военную базу в городе Кундуз. В результате другого нападения талибы убили четырех афганских полицейских.

Таким образом, подписанный 29 февраля между «Талибаном» и США договор о выводе всех американских и иностранных войск из Афганистана к концу апреля 2021 года лишь подтвердил, что США хотят уйти из Афганистана с гордо поднятой головой, но талибы считают, что они просто бегут и потому активизируют свои нападения.

После подписания договора Соединенные Штаты выразили надежду на сохранение низкого уровня насилия со стороны талибов. В свою очередь представитель «Талибана» Сабиулла Муджахид заявил, что нападения будут продолжаться до заключения внутриафганского соглашения. Исламисты указывают, что одним из положений заключенного с США договора является освобождение 5 тысяч пленных талибов ещё до начала межафганских переговоров. В то же время президент Афганистана Ашраф Гани заявляет, что это условие не имеет обязывающей силы.

Подводя итог, можно сказать, что США прошли в Афганистане ровно по тому же пути, что в своё время и СССР. Теперь они, как и советские власти, бросают на произвол судьбы в этой стране своих союзников, и мало кто сомневается, что без поддержки американских войск Ашраф Гани вряд ли долго будет оставаться президентом Афганистана.





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Патриарх Сербский Ириней 2 марта 2020 года прибыл в Вашингтон. В состав сербской делегации в этой поездки вошли епископ Восточно-Американский Ириней, епископ Сумадийский Иоанн и протодиакон Дамьян Божич.

3 марта 2020 года Патриарх Сербский Ириней встретился с представителями комиссии Соединенных Штатов Америки по международной религиозной свободе Гэйл Манчин, Элизабет Кэссиди, Кили Баккен и Кирстен Лавери. По телефону в разговоре также приняла участие заместитель председателя Надин Менца.

В ходе состоявшейся встречи Патриарх Ириней рассказал о позиции Сербской Православной Церкви по различным темам, связанным с сербским народом и Сербской Православной Церковью. Речь, в частности, шла о событиях в Черногории и начавшихся притеснениях верующих со стороны черногорских властей.

В тот же день Предстоятеля приветствовал посол по особым поручениям США по международной религиозной свободе Сэмюэл Браунбек, который пригласил Патриарха Иринея в Госдеп США.

Поскольку Браунбек был принят в прошлом году Предстоятелем Сербской Церкви в Белграде, встреча началась с воспоминаний о переговорах, которые состоялись в то время. Патриарх Ириней рассказал о взглядах Сербской Православной Церкви на ситуацию в Черногории и Северной Македонии. В связи с этим он попросил американские власти уделить немного больше внимания сербскому вопросу.

После встречи с Браунбеком Патриарх Ириней провел переговоры с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии г-ном Филипом Рикером, а также с его заместителем Мэтью Палмером.

Как американцы отреагируют на жалобы Сербского Предстоятеля на президента Черногории Джукановича, который начал открытые гонения на Церковь, пока не ясно. Но то, что в Белграде надеются повлиять на черногорские власти именно через Вашингтон, всем очевидно. Не исключено, что уже вскоре мы узнаем, что черногорские чиновники решили отменить принятый антицерковный закон.





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27 февраля 2020 года пресс-служба Румынского Патриархата вынуждена была опубликовать разъяснение принятых в Румынском Патриархате новых правил поведения верующих в храмах и совершения Таинств в связи с распространением в Европе коронавируса (Covid — 19). Эти правила вызвали смущение и недоумение румынской паствы, а также были неправильно истолкованы некоторыми СМИ.

«Верующие, которые опасаются передачи вируса, могут временно воздержаться от целования святых икон в храмах. Они могут в исключительных случаях попросить священника использовать их собственную ложку для Святого Причастия», — говорится в новых правилах, принятых Румынской Церковью, которая приняла эти «исключительные меры только из-за угрозы эпидемии».

После шумихи вокруг этого заявления Румынский Патриарх Даниил выступил с письменным заявлением, в котором разъяснил, что, приняв такие правила, Церковь не признаёт, что какая-либо болезнь может передаваться через Святое Причастие, а просто предоставляет выбор «тем, чья вера слаба».

«Коммюнике адресовано особенно тем, кто слишком боится болезни, когда они целуют святые иконы, или когда они причащаются из одной Святой Евхаристической Чаши, а священник использует одну для всех лжицу», — говорится в разъяснении Патриарха.

В Румынском Патриархате отметили, что эти временные меры, как икономия ради малодушных верующих, ни в коей мере не означают, что в Церкви вводится новое литургическое правило получения Святого Причастия, которое применимо ко всем верующим.

«Чтобы преодолеть поляризацию и полемику, ослабляющие православное единство, следует избегать поспешных суждений, и мы должны твёрдо утвердить православную веру в то, что Святая Евхаристия не является и никогда не может быть источником распространения болезни и смерти, но это источник новой жизни во Христе, прощения грехов, исцеления души и тела», — заявили в Церкви.

«Поэтому правило раздачи Святого Причастия духовенству и верующим из одной и той же Святой Чаши остаётся неизменным, и священники будут объяснять всем верующим, что такой способ принятия Евхаристии никогда никому не был опасен и им тоже не будет. Верующие же, которые всё же будут бояться принять Евхаристию из общей Святой Чаши с той же лжицей, должны просить совета у своего духовного отца», — отмечается в разъяснении.

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