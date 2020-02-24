Сегодня ночью в селе Подборки Козельского района Калужской области недалеко от Оптиной пустыни сгорел построенный в 90-е годы деревянный Успенский храм, который по красоте сравнивали с архитектурным ансамблем в Кижах, сообщает Православие.Ru.

Храм выгорел полностью, без шансов на восстановление. Купель в византийском стиле — это всё, что сегодня осталось от храмового комплекса.

«У меня было предчувствие, что случится трагедия, — рассказал настоятель храма отец Дмитрий Торшин. — Я даже за час до пожара ходил в храм, молился, проверил всё, перекрестил каждый угол. Но поняв, что всё с храмом в порядке, вернулся домой».

В четвертом часу ночи отца Дмитрия разбудили пожарные со словами: «Батюшка, держитесь. Мы едем!»

Наряды пожарных вызвали местные жители. «Мы увидели, что храм стал гореть. Огонь шел сверху, — говорят они, — спасатели приехали через минут двадцать. Всего было в итоге машин семь».

Храм спасти не удалось. Скорее всего, дело в электропроводке.

Ранним утром отец Дмитрий с прихожанами отслужили на пепелище благодарственный молебен. «Всё, что ни делает Господь, — все к лучшему. Я думаю, трагедия послужит ещё большей активизации приходской жизни», — сказал настоятель.

Все надеются, что в огне уцелела главная святыня храма, — чудотворный Казанский образ Божьей Матери, перед которым молились об исцелении от онкологии и бездетности. Расчищать завалы начнут, как только сотрудники МЧС покинут место трагедии.

Тем временем отец Дмитрий Торшин разослал в мессенджерах следующее обращение:

«Друзья! Сегодня нас посетила большая беда. Ночью сгорел наш любимый храм в Озерском #храмвозерском.

Прошу сугубых молитв за меня и за м. Софию. Чтобы Господь нас укрепил.

Если кто-то захочет нам помочь в восстановлении храма, есть карта Visa Сбербанк у матушки Софии: 4 276 220 018 699 762 (Софья Давидовна Т.)

И обязательно пишите имена, будем молиться за всех благодетелей!

Мой номер телефона 89 190 380 568

Также есть банковские реквизиты храма:

Полное наименование: МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД В ЧЕСТЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В С. ОЗЕРСКОЕ КОЗЕЛЬСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)

Сокращенное наименование юридического лица: «ПРИХОД УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ В С. ОЗЕРСКОЕ»

ОГРН: 1 024 000 008 174

ИНН: 4 009 005 755

КПП: 400 901 001

Расчетный счет: 40 703 810 122 160 103 424

Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга

БИК: 42 908 612

Кор. счет: 30 101 810 100 000 002 048

Юридический адрес: 249 705, Калужская область, Козельский район, село Озерское, улица Мира, 18

Настоятель: Торшин Дмитрий Викторович"

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