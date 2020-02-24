В столице Черногории прошло крупнейшее за все последние месяцы стояние верующих против антицерковного закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской Православной Церкви, которое собрало около 70 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Площадь перед храмом площадью 20 тысяч квадратных метров уже было полностью занято людьми, когда хвост Крестного хода только подходил к храму. Духовенство подсчитало, что собралось около 70 тысяч человек. Протоиерей Никола Пейович заявил, что шествие в Подгорице «стало крупнейшим до сих пор».

Молебен и шествие возглавил настоятель средневекового монастыря Високи Дечани в Косово и Метохии архимандрит Сава Янич.

«Защищая святыни, братья и сестры, мы защищаем свои дома, свои семьи, своё имя, свой язык, своё достоинство, всё то, что делает нас теми, кто мы есть. Поэтому для нас так важны наши святыни не только в Косово и Метохии, но и здесь — в Черногории», — обратился к собравшимся отец Сава, трансляцию проповеди которого вело радио Светигора.

Несмотря на массовые протесты, черногорские власти пока отказываются отменить принятый закон. Однако, верующие уверены, что рано или поздно им придётся это сделать.

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