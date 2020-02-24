Предстоятель Антиохийской Церкви заявил, что не будет участвовать в Совете Предстоятелей, поскольку эта встреча может «углубить разногласия» в Православии…

Патриарх Антиохийской Церкви Иоанн Х отказался от участия в Совете Предстоятелей, который пройдет в столице Иордании Аммане 25−27 февраля 2020 года, сообщает СПЖ со ссылкой на портал «OrthodoxTimes».

Глава Антиохийского Патриархата в ответ на приглашение Предстоятеля Иерусалимской Церкви Феофила III заявил, что предстоящая встреча может «углубить разногласия между братьями». «Антиохийская Церковь признает обеспокоенность Предстоятелей Православных Церквей и поддерживает их инициативы в поиске решений того серьёзного кризиса, свидетелем которого сегодня является Православная Церковь. Тем не менее, она решила не участвовать в этом собрании», — сказано в тексте послания.

Свой отказ от участия Патриарх Иоанн обосновал стремлением «избежать углубления разногласий между братьями». В то же время в тексте говорится о необходимости консенсуса и единодушия между Церквами:

«Антиохийская Церковь подтверждает свою твёрдую позицию, согласно которой „единодушие“ между Церквами, основанное на Библии и Священном Предании, является важнейшим принципом Православной Церкви в отношении совместных решений на общеправославном уровне, а также в отношении нерешённых вопросов. Она также подтверждает свои усилия в постоянном общении с Церквами к тому, что углубляет любовь и единомыслие среди братьев, к возвращению к диалогу, дабы Она была верна посланию радости, мира и единства, которых Господь ожидает от Его Церкви».

28 декабря 2019 года в патриаршей резиденции в Дамаске состоялась встреча Патриарха Иоанна и архиепископа Кириакопольского Христофора, представителя Патриарха Иерусалимского в Аммане, который передал Предстоятелю Антиохийской Церкви приглашение на встречу в Аммане.

Тогда Патриарх Иоанн подтвердил позицию Антиохийской Церкви, озвученную Священным Синодом Антиохийского Патриархата, который ранее выступил за необходимость встречи глав Поместных Православных Церквей, для совместного решения православных вопросов.

Теперь же глава Антиохийского Патриархата неожиданно изменил свою позицию.

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