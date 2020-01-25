Обзор событий минувшей недели на постсоветском пространстве и в ближайшем приграничье России…

Суд обязал Миграционную службу Украины вернуть гражданство епископу Гедеону (Харону). В США назвали Бандеру фашистом и пособником Гитлера. В Эстонии может появиться второй памятник Святейшему Патриарху Алексию II

22 января 2020 года Шестой апелляционный суд Украины принял решение, согласно которому Государственная миграционная служба Украины в Волынской области обязана вернуть украинское гражданство иерарху УПЦ епископу Гедеону (Харону).

Апелляционный суд также признал, что Миграционная служба не имела права отменять решение о получении владыкой Гедеоном гражданства по территориальному происхождению соответствии с частью 1 статьи 8 Закона Украины «О гражданстве Украины».

Несмотря на то, что решение суда по апелляционному иску епископа Гедеона вступило в силу в день принятия, Миграционная служба ещё может опротестовать его. Но будет ли она это делать, неизвестно.

13 февраля 2019 года епископа Гедеона депортировали из Украины после его визита в США, где он провёл рабочую встречу с конгрессменами. В ходе встречи епископ Гедеон широко осветил ситуацию, связанную с нарушением прав верующих украинцев, а также рассказал о массовых захватах храмов УПЦ, избиениях верующих и гонениях на священнослужителей со стороны радикальных организаций. После этого, 18 февраля 2019 года, председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что викарию Киевской митрополии запретили въезжать на территорию Украины, т.к. тот якобы имеет 3 паспорта.

Позднее владыка Гедеон подал иск против управления Государственной миграционной службы в Волынской области. Иерарх потребовал признать незаконным решение управления Миграционной службы от 21 июня 2018 года, которым его лишили гражданства Украины.

Окружной административный суд Киева начал производство по делу 23 апреля 2019 года. Спустя 4 месяца, 19 сентября 2019 года, суд принял решение в пользу иерарха УПЦ и постановил не только вернуть ему гражданство, но и возместить финансовые затраты на судебный спор.





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США, при всей их поддержке Украины, очень не нравится, что в Киеве прославляют такие одиозные личности, как Степан Бандера (организации, которые он возглавлял, запрещены в России). Дональд Трамп считает истинными союзниками США евреев и поляков, а отнюдь не украинских националистов, а потому в мемориальные дни Холокоста ЦРУ опубликовало нелицеприятные данные, касающиеся украинских националистов и их лидера Бандеры.

В открытый доступ была, в частности, выложена справка за 1951 год. Публикация названа «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в ней кратко рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях.

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — сообщается в документе.

Автор отмечает, что за пять недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

Оставленная под документом подпись гласит, что он рассекречен согласно «Закону о разоблачении нацистских военных преступников».

Бандера был лидером украинских националистов, на счету которых множество военных преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году.

Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против СССР.

После войны Бандера продолжил свою деятельность на территории Западной Германии. Он руководил террористической деятельностью украинских националистов на территории СССР. В период холодной войны украинские националисты активно использовались спецслужбами западных стран в борьбе против Советского Союза.

Утверждается, что Бандера был отравлен агентом КГБ 15 октября 1959 года в Мюнхене. Похоронен 20 октября 1959 года на мюнхенском кладбище Вальдфридхоф.





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В эстонском городе Йыхви начались работы по созданию бюста приснопамятному Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, который, как известно, был уроженцем Таллина. Памятник будет установлен в 2020 году на территории Богоявленской церкви.

Установка бюста Патриарха Алексия II в Йыхви неслучайна — именно в Богоявленской церкви этого эстонского города с апреля 1950 по июль 1957 года служил настоятелем будущий 15-й Предстоятель Русской Православной Церкви.

Если проект удастся довести до конца, это будет второй памятник Святейшему Патриарху Алексию II на территории Эстонии. Первый монумент был открыт 8 сентября 2012 года в Таллине перед храмом иконы Божией Матери «Скоропослушница». Площадь, на которой был установлен памятник, ранее также получила название в честь Предстоятеля.

В настоящее время над созданием второго памятника для Эстонии работает украинский скульптор Эльданиз Гурбанов. Эскиз сделал московский архитектор Александр Литвинов. Предполагаемая стоимость памятника — 50 тысяч евро.

Русская линия