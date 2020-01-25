В России приступило к работе новое правительство. В Москве помянули казаков, замученных большевиками. В Донском монастыре пройдёт панихида по генералу Каппелю. В Подмосковье открыли обелиск дворянскому роду Бибиковых. Власти Самары предлагают увековечить память Императора Александра I, Государя Александра II и Царя Александра III

15 января 2020 года премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство уходит в отставку. Такое решение он объяснил желанием дать президенту возможность реализовать все предложенные в послании Федеральному собранию идеи. Новым председателем правительства стал Михаил Мишустин, до этого возглавлявший Федеральную налоговую службу. На этой неделе стало известно, кто войдёт, а кто нет, в состав нового кабинета министров.

В состав нового правительства не вошли:

— Вице-премьер Виталий Мутко, отвечавший с 2018 года за вопросы строительства и регионального развития. В составе правительства он был с 2008 года, до 2016 года он был министром спорта.

— Вице-премьер Дмитрий Козак. Впервые вошел в состав правительства в 1999 году в должности руководителя аппарата — министра. Позже он ушел работать в администрацию президента. В 2007 году он стал министром регионального развития, с 2008 года — заместитель председателя правительства. Отвечал за проведение зимней Олимпиады в Сочи, позже занимался вопросами, связанными с новыми субъектами России — Крымом и Севастополем. С 2018 года отвечал за ТЭК и промышленность.

— Вице-премьер Максим Акимов, на должности с 2018 года. В его сферу ответственности входили цифровизация экономики, транспорт и связь.

— Вице-премьер Ольга Голодец. Она работала в правительстве с 2012 года и отвечала вначале за социальную сферу, а после 2018 года — за вопросы культуры, спорта и туризма.

— Алексей Гордеев, вице-премьер по вопросам сельского хозяйства. Он работал на должности с 2018 года.

— Министр просвещения Ольга Васильева. Она в 2016 году стала министром образования и науки, с 2018 года — министр просвещения (первая женщина на подобной должности в России).

— Владимир Мединский занимал пост министра с мая 2012 года, войдя в правительство Дмитрия Медведева сразу после его формирования. Мединского не было на встрече Мишустина с исполняющими обязанности членов правительства 17 января.

— Министр экономического развития Максим Орешкин — возглавил министерство в 2016 году. До этого работал в Минфине, где прошел путь от поста главы департамента до замминистра.

— Министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она также занимала пост с 2012 года.

— Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, занимал пост с 2012 года.

— Министр спорта Павел Колобков занимал пост с 2016 года. До этого работал на должности заместителя министра. В прошлом — спортсмен, фехтовальщик, олимпийский чемпион.

— Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. Возглавил министерство в 2018 году. До этого работал в Минэкономразвития, а позже — в аппарате правительства России.

— Министр юстиции Александр Коновалов. Возглавил ведомство в 2008 году. До этого работал полпредом президента в Приволжском федеральном округе.

Вошли, но в другой должности:

— Вице-премьер Константин Чуйченко, отвечающий за реализацию регуляторной реформы. Его предложили назначить министром юстиции, он лишился поста вице-премьера.

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Должность первого вице-премьера он потеряет, но сохранит пост главы Минфина.

Сохранили свои посты:

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли

Евгений Дитрих, министр транспорта

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ

Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии

Сергей Лавров, министр иностранных дел

Сергей Шойгу, министр обороны

Александр Новак, министр энергетики

Владимир Колокольцев, глава МВД.

Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства

Евгений Зиничев, глава МЧС.

Новые люди в правительстве:

Андрей Белоусов — первый вице-премьер. Помощник президента РФ возвращается в правительство страны. В 2012—2013 годах Белоусов возглавлял министерство экономического развития, а затем перебрался в Кремль.

Дмитрий Григоренко — руководитель аппарата правительства. Григоренко был заместителем Мишустина, когда тот возглавлял Федеральную налоговую службу.

Марат Хуснуллин — вице-премьер по строительству. Преемником Виталия Мутко стал заместитель мэра Москвы Сергея Собянина.

Алексей Оверчук — вице-премьер. Раньше работал заместителем Мишустина в Федеральной налоговой службе.

Виктория Абрамченко — вице-премьер. В правительство переходит руководитель Росреестра.

Дмитрий Чернышенко — вице-премьер по спорту. Глава «Газпром-медиа» заменит Ольгу Голодец.

Михаил Мурашко — министр здравоохранения. Сменщик Вероники Скворцовой ранее возглавлял Росздравнадзор.

Ольга Любимова — министр культуры. Ранее она была подчинённой Мединского, занимая пост директора департамента кинематографии.

Сергей Кравцов — министр просвещения. Ранее он занимал пост главы Рособрнадзора.

Олег Матыцин — министр спорта. Матыцин — бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Максим Решетников — министр экономического развития. Преемник Максима Орешкина ради работы в правительстве РФ покинул пост губернатора Пермского края.

Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. На этот пост он переходит из «Ростелекома», где был вице-президентом.

Валерий Фальков — министр науки. Пришёл в правительство с поста ректора Тюменского госуниверситета.

Антон Котяков — министр труда. Был заместителем министра финансов РФ.

Главной целью нового кабинета министров заявлено повышение экономического роста в России и улучшение благосостояния граждан.





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24 января 2020 года в Москве в казачьем храме иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле состоялась панихида по казакам — жертвам трагического решения советской власти о начале политики расказачивания.

Богослужение возглавил председатель Синодального комитета митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в сослужении сотрудников Синодального комитета и казачьих духовников.

В заупокойном богослужении приняли участие казачьих духовники, атаманы, казаки и казачки, представители органов государственной власти и неравнодушные к истории Отечества люди.

24 января в России и за рубежом стало датой поминовения казаков и казачек, погибших во время гражданской войны 1917−1922 гг. В этот день православные всего мира молятся о безвинно убиенных казаках, погибших в годы массовых репрессий и во время вынужденной эмиграции.





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26 января 2020 года, в день 100-летия трагической гибели Георгиевского кавалера генерала Владимира Каппеля, по благословению наместника Донского монастыря, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископа Бронницкого Фомы в 12.00 на могиле генерала в Донском монастыре состоится поминальное богослужение, принять участие в котором могут все желающие.

С инициативой проведения богослужения в день памяти генерала Каппеля в Москве выступил вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, который испросил благословение на это у владыки Фомы.

В 2006 году усилиями движения «Белые воины» и представителей Русской Православной Церкви останки генерала В.О.Каппеля были найдены, перевезены в Россию и торжественно перезахоронены в январе 2007 года Москве, в Донском монастыре. С тех пор на могиле генерала Каппеля в памятные даты регулярно совершаются богослужения.





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22 января 2020 года по инициативе Российского военно-исторического общества в селе Шкинь Коломенского района Московской области состоялась торжественная церемония открытия и освящения обелиска, посвященного русскому дворянскому роду Бибиковых, многие из представителей которого верой и правдой служили царской России.

«Мы сегодня открываем памятник не только конкретному человеку, мы открываем памятник целому роду, который известен со времен Царя Ивана III <…> Среди Бибиковых были десятки генералов, фельдмаршалов, герои многочисленных войн, генерал-губернаторы, люди, много сделавшие для освоения и благоустройства не только нашей страны, но и Малороссии <…> Я благодарю всех, кто участвовал в создании этого памятника, и желаю им успехов», — сказал председатель РВИО Владимир Мединский.

Обелиск освятил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Владыка отметил, что открытие монумента является символическим явлением возрождения Святой Руси, ведь сегодня «в наших воспоминаниях и молитвах соединяются все предки минувших веков, которые жили и служили великой России».

В церемонии открытия также приняли участие министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин и другие гости.

Как отметил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, в ходе поисковых работ на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге было установлено место захоронения пяти министров внутренних дел Российской империи, в их числе и Дмитрий Гаврилович Бибиков. «На сегодняшний день известны места захоронения 20 из 56 ушедших из жизни министров, поэтому мемориальная работа должна быть продолжена», — сказал Колокольцев.

Памятник установлен Российским военно-историческим обществом. Идея скульптурной композиции высотой 9,5 м предложена архитекторами Константином Фоминым и Ольгой Бурлаковой. Колонну из белокаменных блоков завершает бронзовый герб рода Бибиковых.

Усадьба Шкинь принадлежала Георгиевскому кавалеру, участнику Русско-турецкой войны 1768 — 1774 годов, генерал-майору Гаврилу Ильичу Бибикову. На его средства в конце XVIII века в Шкини был возведен величественный храм Сошествия Святого Духа на Апостолов. В 1936 году храм был закрыт, но в 1990-е годы началось постепенное восстановление святыни.

Бибиковы — русский дворянский род из тверских бояр. Множество выходцев из этого семейства занимали высокие государственные посты. Алексей Юрьевич Бибиков был генерал-рекетмейстером и пользовался особым доверием Императора Петра I. Иван Иванович Бибиков был правителем Малороссии, а Дмитрий Гаврилович Бибиков по праву считается основателем российской таможенной службы.





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Власти Самары выставили на общественное обсуждение реестр выдающихся личностей, память о которых предлагается увековечить в городе. Всего в список входит 257 персон. Среди них Император Александр I, посещавший Самару 8 сентября 1824 года, Государь Александра II, побывавший в городе 29 августа 1871 года во время путешествия по Волге, а также Царь Александр III.

В Администрации Самары напомнили, что в честь Александра II в Самаре были названы ремесленное училище и публичная библиотека. А в 1889 году по проекту Леонида Шервуда на Алексеевской площади установили памятник Императору. После революции, в 1927 году, бронзовую скульптуру Александра II снесли и поставили монумент революционеру Ленину.

Кроме того, власти предлагают увековечить память об Императоре Александре III. «Впервые он, будучи ещё Наследником Престола, приехал в Самару 22 июля 1869 года во время своего волжского путешествия. Также он побывал в Самаре в 1871 году во время визита со своим отцом, Императором Александром II», — объяснили в мэрии.

Что касается увековечивания памяти о Романовых, это может быть не только установка памятников и мемориальных досок, но и наименование улиц, площадей и других территорий, отметили в Администрации.

Замечания и предложения по данному поводу можно направлять до 22 января на электронную почту специалиста по информационному взаимодействию департамента культуры и молодежной политики Самары Ксении Альдебеневой. Телефон: 332−42−60. Утверждать реестр будет губернатор, сообщили в мэрии Самары.

Русская линия