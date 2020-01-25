Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Россия смогла вернуть себе Александровское подворье на Святой Земле. Москва осталась в плюсе от ливийских переговоров в Берлине. Ассамблея канонических православных епископов США просит Госдеп отреагировать на нарушение прав верующих в Черногории. США взяли Грецию под свою опеку. Болгария обвинила российских дипломатов в шпионаже

Израиль ещё в конце 2019 года положительно для России решил вопрос относительно правового статуса Александровского подворья на Святой Земле, передав Императорскому православному палестинскому обществу права над этим объектом, сообщил на этой неделе Интерфакс со ссылкой на газету The Jerusalem Post со ссылкой на официальный документ.

«30 декабря 2019 года Израиль принял официальное решение передать право собственности на Александровское подворье близкому к Кремлю обществу и фактически отправил документы, подтверждающие это», — пишет газета.

Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима в непосредственной близости от Храма Гроба Господня. Подворье представляет собой археологический и архитектурный комплекс, включающий в себя Порог Судных Врат, домовую церковь Александра Невского, фрагменты археологических раскопок, музей и другие достопримечательности. Земля, где расположен комплекс, была приобретена в 1859 году Императором Александром III. Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.

Конфликт вокруг права собственности начался после революции 1917 года. До настоящего времени подворье занимала группа лиц во главе с гражданином ФРГ Николаем Воронцовым-Гофманом с официальным названием «Русское православное общество Святой Земли», зарегистрированным в Мюнхене. Теперь им придётся вернуть здание его законному владельцу, то есть ИППО.

Еврейское издание указывает, что на фоне недавних сообщений СМИ о том, что Москва и Тель-Авив работают над помилованием израильской гражданки Наамы Иссахар, осужденной в России на семь с половиной лет тюрьмы, замглавы МИД РФ Михаил Богданов поднимал вопрос о статусе подворья в ходе переговоров с израильской стороной.

По его данным, около недели назад он провёл встречу с представительницей из правящей партии «Ликуд» Гилой Гамлиель. Эту информацию подтвердили её помощники. Стороны, по их информации, обсуждали помилование Иссахар на гуманитарных основаниях. Газета также отмечает, что Богданов прибыл в Израиль ранее на этой неделе — за несколько дней до ожидаемого визита президента России Владимира Путина. Он успел повторно встретиться с Гамлиель, отмечает издание.

Ранее на этой неделе израильские СМИ сообщали, что Россия и Израиль согласовали основные моменты помилования Иссахар и обсуждают детали. СМИ Израиля активно рассуждают на тему того, на какие уступки может пойти израильская сторона в обмен на освобождение своей гражданки.

Канал 13, в частности, без указания источника сообщил, что российская сторона, по некоторым данным, обращалась к Израилю с просьбой урегулировать в её пользу спор, связанный с правовым статусом Александровского подворья в Иерусалиме. Какие ещё вопросы обсуждали представители России и Израиля, не уточняется, однако не исключено, что речь идёт об имуществе Иерусалимской Православной Церкви, которое было незаконно продано иудеям.





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Введение российских войск в Сирию, а также активность Кремля на ливийском направлении, с непониманием и явной тревогой были восприняты в России. Эксперты гадали, зачем Кремлю втягиваться в эти непростые вооружённые конфликты, и единственное разумное объяснение этого состояло в том, что Москва таким образом пытается выйти из изоляции, организованной Западом в связи с событиями на Украине.

Впрочем, поначалу вмешательство Кремля в дела в Сирии, а затем и в дела в Ливии, вызывали лишь раздражение в Европе и США, и казалось, что российские руководители серьёзно просчитались. Изоляция таким образом лишь усиливалась.

Но в последнее время всё стало меняться. И теперь приходится признать, что с политической точки зрения стратегия Кремля оказалась правильной. На фоне явного разлада в отношениях США и Европы (в основном из-за жёстких антиевропейских действий Трампа), ведущие страны ЕС начали сближаться со ставшей влиятельным игроком на Ближнем Востоке Россией.

Ещё недавно сложно себе было представить, чтобы Владимир Путин поехал в Берлин и там его встречали не протестами, а улыбками и теплыми приветствиями. Однако, сегодня всё именно так, и это, несмотря на санкции и неразрешённый конфликт на Украине.

В последние дни Кремль умело разыграл свою «ливийскую карту», организовав в Москве первые переговоры ливийских лидеров и предложив Германии провести их второй раунд в Берлине. Для Меркель, накануне посетившей с неожиданным визитом Кремль, такое предложение Владимира Путина было на руку, и она с радостью и благодарностью за него ухватилась.

Сама Берлинская конференция и состоявшиеся в ходе неё ливийские переговоры в целом к серьёзным прорывам не провели, однако Германия стала центром, который принимает и координирует ливийское урегулирование, что в свете того, что в Ливии столкнулись интересы целого ряда европейских стран для Берлина было очень важно.

Немецкая газета Die Welt, известная своей антироссийской позицией, поспешила сообщить немецким гражданам, что Германия перехватила инициативу у России в Ливии и не дала Путину стать триумфатором на ливийском направлении, как это ему удалось в Сирии. Такая оценка указанного издания вполне ожидаема, но для Кремля как ни странно она тоже весьма приятна.

Дело в том, что для Владимира Путина гораздо важнее вновь «стать своим» в Европе, чем единолично решать ливийский конфликт. Ливийская политика Кремля направлена на то, чтобы решить свои проблемы со странами ЕС за счёт Ливии, а не наоборот. И в этом плане президент России добился своего — его вновь принимали в Германии, и в ходе конференции он позировал фотографам среди многих других мировых лидеров, которые охотно шли с ним на контакт.

При этом об Украине в Берлине никто не вспоминал, что вполне устраивает Москву.





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Глава Американской архиепископии Константинопольского Патриархата архиепископ Елпидофор направил письмо государственному секретарю США Майку Помпео, выразив озабоченность правами православных верующих в Черногории в связи с недавним принятием в этой стране нового закона о религиозных объединениях.

«Мы, православные христиане, беспокоимся за наших братьев и сестёр в Черногории, страдающих от нарушения их религиозной свободы», — говорится в документе, скан которого публикует сайт Orthodox Christianity. Письмо, датированное 16 января 2020 года, архиепископ Елпидофор написал от лица Ассамблеи канонических православных епископов США, председателем которой он является.

Черногорский закон о религиозных объединениях «похоже, может применяться для конфискации религиозных зданий, построенных до 1918 года и не имеющих формальных документов о собственности», — пишет американский иерарх. Эти меры «ставят под угрозу восемь веков духовного присутствия и культурное наследие» Православной Церкви в Черногории. «Я призываю вас защитить православных христиан Черногории от нарушений их прав человека и прав верующих», — обращается архиепископ Елпидофор к Майку Помпео.

Ассамблея канонических православных епископов США объединяет иерархов разных православных юрисдикций — Константинопольского и Антиохийского патриархатов, Сербской, Румынской, Болгарской, Грузинской Церквей, Православной Церкви в Америке. Русская Православная Церковь в 2018 году приостановила своё участие во всех структурах и мероприятиях, где председательствуют представители Константинопольского Патриархата. Этот шаг был предпринят в ответ на признание Константинополем украинских раскольников.





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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что считает Афины ключевым союзником и важнейшим игроком в Восточном Средиземноморье, а также на Балканах. Об этом говорится в письме главы Госдепа на имя премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, которое было обнародовано на этой неделе.

Министр иностранных дел США высоко оценил подписание соглашения о сотрудничестве в области взаимной обороны между двумя странами и заявил, что данный договор «является поворотным моментом в укреплении партнерства в области безопасности между Грецией и США».

Майкл Помпео добавил также, что «обе стороны выстраивают гораздо более тесные стратегические отношения через MDCA».

По его мнению, Греция и США имеют превосходные отношения, которые президент США Дональд Трамп, во время недавнего визита греческого премьера в Вашингтон, охарактеризовал как «экстраординарные».

Помпео также отметил, что визит Мицотакиса в США «явился чётким подтверждением тесных связей и сотрудничества между нашими двумя странами».

Глава американской дипломатии добавил, что США внимательно следят за развитием событий на Балканах и твёрдо убеждены в том, что «те, кто интересуется Восточным Средиземноморьем, должны искать решения мирными средствами в соответствии со статьей 33 Устава Организации Объединенных Наций и воздерживаться от любых действий или заявлений, которые могут носить провокационный характер».

В заключение в письме говорится: «Нам нужна не эскалация напряженности в этом регионе, а откровенный диалог, который приведёт к результатам, обеспечивающим уважение международного права».

Всё это в полной мере объясняет последние действия Константинопольского Патриархата и Элладской Церкви в мировом Православии и их признание украинских раскольников.

Очевидно, что накануне украинской авантюры на Фанаре получили со стороны США заверения в своей безграничной поддержке и решили воспользоваться политической изоляцией России, чтобы установить в мировом Православии новые правила, которые провозглашают Константинопольского Патриарха «первым без равных».

Стоит сказать, что «украинская операция» для Фанара прошла не без проблем, однако здесь чувствуют поддержку США и полны решимости продолжить действовать в том же духе. Теперь взоры Патриарха Варфоломея направлены на Северную Македонию и Черногорию, и следует ожидать, что Фанар осуществит украинский сценарий и на канонической территории Сербского Патриархата.





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Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которого прокуратура ранее завела дело о шпионаже, сообщает ТАСС со ссылкой на данные посольства России в Болгарии.

«Посол России в Болгарии был приглашен в МИД Болгарии, где ему были вручены ноты об объявлении дипломата посольства персоной нон грата и объявлении сотрудника торгового представительства неприемлемым [лицом] в соответствии с Венской конвенцией. Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных действий», — сообщили в посольстве.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что считают решение болгарских властей распространить информацию о дипломатах в публичном пространстве до официального уведомления посольства «не соответствующим традиционно конструктивным отношениям между государствами».

Срок, в который российские дипломаты должны покинуть Болгарию, не уточняется.

Ранее 24 января прокуратура Болгарии объявила на своём сайте о начатых досудебных расследованиях в отношении двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Прокуратура заявляет, что сферой их незаконной деятельности были выборы и энергетическая сфера.

В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях уголовное производство против двух российских граждан остановлено, при этом прокуратура утверждает, что есть основания для их привлечения в качестве обвиняемых.

До этого скандала российско-болгарские отношения и без того нельзя было назвать позитивными. Они были омрачены отказом Болгарии от строительства «Южного потока» и затяжкой строительства «Балканского потока». Скажется ли новый скандал на реализации последнего проекта, пока неизвестно.

Русская линия